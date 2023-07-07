Обзоры для бухгалтера

В ТК хотят добавить нормы работы во время жары, блогерам уклоняться от налогов помогала «Атаманша», появится еще один новый ФСБУ .🔥 Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1473

Лето вступило в полную силу, в некоторых регионах России температура просто зашкаливает. Депутаты решили, что пора внести в ТК поправки и обязать работодателей применять рекомендации Роспотребнадзора. Блогерам, похоже, уклоняться от налогов помогала одна и та же женщина, поэтому их дела хотят объединить. Обсуждают проект нового ФСБУ «Долговые затраты».

Версия для печати
В ТК хотят добавить нормы работы во время жары, блогерам уклоняться от налогов помогала «Атаманша», появится еще один новый ФСБУ .🔥 Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1473
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Только для подписчиков «Ночного бухгалтера» в почте!

«Клерк» два раза в неделю отдает образцы документов, инструкции и прочие ништяки для бухгалтеров и кадровиков только тем, кто подписан на почтовую рассылку «НБ».

Подпишитесь на рассылку, чтобы забирать бонусы бесплатно.

Форма для подписки ниже⬇

Жарко, аж жуть

Далеко не все офисы и производства оборудованы кондиционерами и сплит-системами, не говоря уже о работе на улице. Сотрудники изнывают от жары, падают в обмороки и получают тепловые удары.

Роспотребнадзор давал рекомендации по созданию условий работы в жару, но работодатели не спешат их выполнять, ведь они не обязательны.

Депутаты предложили внести изменения в ТК и заставить работодателей обеспечить комфорт работников: обеспечить питьевой водой и солнцезащитными средствами, предоставлять перерывы для отдыха в охлажденном помещении и др.

Сейчас почти половина (47%) сотрудников отмечает, что на рабочем месте вообще никаких мер по созданию благоприятного климата не предпринято.

Проблемы отмечают и наши читатели:

image.png

Говорят, мы бяки-буки

Дела блогеров блогеров, в т.ч. Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, могут объединить. Следствие узнало, что «оптимизаторы» прибегали к услугам одной и той же женщины с псевдонимом «Атаманша».

Объединение дела означает, что теперь это не просто отдельные преступления, а сговор. Соответственно и наказание за нарушения и неуплату налогов гораздо строже.

image.png

Свежий ФСБУ

Пока проект нового ФСБУ «Долговые затраты» только обсуждается. Но мы то знаем, что время пролетит незаметно и опа, пора уже вносить правки в учетную политику.

Сказать, все, что вы думаете про ФСБУ в целом и частности можно в комментариях под новостью.

Как получить банковскую гарантию, если банк отказал?

Бывает, что банк, в котором вы давно обслуживаетесь, отказывает в банковской гарантии и даже не объясняет причины. А у вас “горящий” контракт или заканчивается срок на подачу заявок на площадке. 

В этом случае лучший вариант — подать заявку через агента. Зачем вам посредник?

  • Агент сможет подать заявки сразу в несколько банков и увеличит ваши шансы.

  • Он знает особенности работы с гарантиями разных банков и учтет их.

  • Агент готов помочь с получением гарантий “проблемным” клиентам — с низкими доходами и непривлекательным балансом, без опыта участия в закупках и др.

  • Сможет увеличить лимит гарантии, а значит у вас появится доступ к более выгодным торгам.

Испытываете сложности с получением гарантии, нет времени подавать заявки, отказали все банки? Поможет БРВ Консалтинг. Вы можете прямо сейчас оставить заявку на бесплатную консультацию.

Оставить заявку

Реклама: ООО «БРВ Консалтинг», ИНН 512087043, erid:LjN8KG9NQ

Челноки в законе

Спонсор заголовка этой новости — наши любимые читатели)) Именно так они отреагировали на известие о том, что в Госдуму внесен законопроект по самозанятым, который позволяет им продавать товары не своего производства.

Проверять ККТ будут тщательнее

Утвержден новый перечень признаков нарушений работы с онлайн-кассами.

Какие операции с точки зрения госорганов выглядят подозрительно:

  • ККТ есть, но ее не используют 60 дней;

  • Вы часто формируете чеки с признаком «Возврат прихода (в течение 30 дней таких чеков более 30%);

  • Вы часто создаете чеки коррекции (в течение 30 дней таких чеков более 30%).

Какую профессию выбрать, если надоела бухгалтерия?

Одна из востребованных и (признаемся) непростых профессий — это тендерный специалист.

Почему бухгалтеру стать таким специалистом проще?

  1. Бухгалтер привык работать с документами и скрупулезно изучать их — для работы с госзакупками пригодится.

  2. Бухгалтер легче разберется с законами 223-ФЗ и 44-ФЗ, его сложные формулировки не испугают, он имел дело с НК!

  3. Работать с закупками можно удаленно, а зарабатывать больше, чем в найме! Отличная мотивация.

  4. «Клерк» поможет разобраться в закупках на курсе «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2023 году». Мы рассказываем о закупках с точки зрения поставщика / подрядчика: о видах закупок, подготовке заявок, участии в аукционе, банковской гарантии, рисках и других нюансах.

После обучения вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации!

Посмотреть бесплатно урок из курса

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша пятнично-бодрая редакция

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Бухгалтеры

Как руководителю проверить главбуха. Зачем это делать и как это поможет бизнесу?

Бухгалтер — одна из ключевых фигур команды, которая отвечает за финансовую стабильность и успех вашего предприятия. Однако, как руководителю, вам важно понимать, насколько хорошо бухгалтерия справляется с задачами. А для этого точно не будет лишним проверить профессионализм бухгалтера.

Как руководителю проверить главбуха. Зачем это делать и как это поможет бизнесу?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Где продавать: интернет-магазин или маркетплейс

У крупного бизнеса наверняка такой вопрос не стоит. И свой бренд с собственным сайтом, и на маркетплейсах всех страничка, еще и партнерские какие-то штуки с крупными компаниями, банками. Но простой небольшой продавец может реально задуматься где продавать. Маркетплейс — это удобно. Интернет-магазин — это более личная история.

Где продавать: интернет-магазин или маркетплейс
Антимонопольное право

ФАС определит недобросовестные практики на финансовом рынке

В «черной книге» будут собраны практики финансовых организаций, которые лучше не применять в своей работе. Регуляторы предупреждают, что на это «реакция будет предсказуемая и однозначная».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Трибуна. Пятничный дайджест. Про ЕНС, денежные переводы и военную подготовку в школе

Жаркая неделя подошла к концу. Редакция подводит итоги рабочей недели. Составили для вас краткий обзор самых крутых постов, которые вышли на этой неделе в Трибуне. А нам есть чем похвастаться!

Трибуна. Пятничный дайджест. Про ЕНС, денежные переводы и военную подготовку в школе
Читать еще