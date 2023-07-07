В ТК хотят добавить нормы работы во время жары, блогерам уклоняться от налогов помогала «Атаманша», появится еще один новый ФСБУ .🔥 Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1473

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Жарко, аж жуть
Далеко не все офисы и производства оборудованы кондиционерами и сплит-системами, не говоря уже о работе на улице. Сотрудники изнывают от жары, падают в обмороки и получают тепловые удары.
Роспотребнадзор давал рекомендации по созданию условий работы в жару, но работодатели не спешат их выполнять, ведь они не обязательны.
Депутаты предложили внести изменения в ТК и заставить работодателей обеспечить комфорт работников: обеспечить питьевой водой и солнцезащитными средствами, предоставлять перерывы для отдыха в охлажденном помещении и др.
Сейчас почти половина (47%) сотрудников отмечает, что на рабочем месте вообще никаких мер по созданию благоприятного климата не предпринято.
Проблемы отмечают и наши читатели:
Говорят, мы бяки-буки
Дела блогеров блогеров, в т.ч. Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, могут объединить. Следствие узнало, что «оптимизаторы» прибегали к услугам одной и той же женщины с псевдонимом «Атаманша».
Объединение дела означает, что теперь это не просто отдельные преступления, а сговор. Соответственно и наказание за нарушения и неуплату налогов гораздо строже.
Свежий ФСБУ
Пока проект нового ФСБУ «Долговые затраты» только обсуждается. Но мы то знаем, что время пролетит незаметно и опа, пора уже вносить правки в учетную политику.
Сказать, все, что вы думаете про ФСБУ в целом и частности можно в комментариях под новостью.
Как получить банковскую гарантию, если банк отказал?
Бывает, что банк, в котором вы давно обслуживаетесь, отказывает в банковской гарантии и даже не объясняет причины. А у вас “горящий” контракт или заканчивается срок на подачу заявок на площадке.
В этом случае лучший вариант — подать заявку через агента. Зачем вам посредник?
Агент сможет подать заявки сразу в несколько банков и увеличит ваши шансы.
Он знает особенности работы с гарантиями разных банков и учтет их.
Агент готов помочь с получением гарантий “проблемным” клиентам — с низкими доходами и непривлекательным балансом, без опыта участия в закупках и др.
Сможет увеличить лимит гарантии, а значит у вас появится доступ к более выгодным торгам.
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Челноки в законе
Спонсор заголовка этой новости — наши любимые читатели)) Именно так они отреагировали на известие о том, что в Госдуму внесен законопроект по самозанятым, который позволяет им продавать товары не своего производства.
Проверять ККТ будут тщательнее
Утвержден новый перечень признаков нарушений работы с онлайн-кассами.
Какие операции с точки зрения госорганов выглядят подозрительно:
ККТ есть, но ее не используют 60 дней;
Вы часто формируете чеки с признаком «Возврат прихода (в течение 30 дней таких чеков более 30%);
Вы часто создаете чеки коррекции (в течение 30 дней таких чеков более 30%).
Какую профессию выбрать, если надоела бухгалтерия?
Одна из востребованных и (признаемся) непростых профессий — это тендерный специалист.
Почему бухгалтеру стать таким специалистом проще?
Бухгалтер привык работать с документами и скрупулезно изучать их — для работы с госзакупками пригодится.
Бухгалтер легче разберется с законами 223-ФЗ и 44-ФЗ, его сложные формулировки не испугают, он имел дело с НК!
Работать с закупками можно удаленно, а зарабатывать больше, чем в найме! Отличная мотивация.
«Клерк» поможет разобраться в закупках на курсе «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2023 году». Мы рассказываем о закупках с точки зрения поставщика / подрядчика: о видах закупок, подготовке заявок, участии в аукционе, банковской гарантии, рисках и других нюансах.
После обучения вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации!
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша пятнично-бодрая редакция