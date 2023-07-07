В ТК хотят добавить нормы работы во время жары, блогерам уклоняться от налогов помогала «Атаманша», появится еще один новый ФСБУ .🔥 Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1473

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Жарко, аж жуть Далеко не все офисы и производства оборудованы кондиционерами и сплит-системами, не говоря уже о работе на улице. Сотрудники изнывают от жары, падают в обмороки и получают тепловые удары. Роспотребнадзор давал рекомендации по созданию условий работы в жару, но работодатели не спешат их выполнять, ведь они не обязательны. Депутаты предложили внести изменения в ТК и заставить работодателей обеспечить комфорт работников: обеспечить питьевой водой и солнцезащитными средствами, предоставлять перерывы для отдыха в охлажденном помещении и др. Сейчас почти половина (47%) сотрудников отмечает, что на рабочем месте вообще никаких мер по созданию благоприятного климата не предпринято. Проблемы отмечают и наши читатели:

Говорят, мы бяки-буки Дела блогеров блогеров, в т.ч. Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, могут объединить. Следствие узнало, что «оптимизаторы» прибегали к услугам одной и той же женщины с псевдонимом «Атаманша». Объединение дела означает, что теперь это не просто отдельные преступления, а сговор. Соответственно и наказание за нарушения и неуплату налогов гораздо строже.

Свежий ФСБУ Пока проект нового ФСБУ «Долговые затраты» только обсуждается. Но мы то знаем, что время пролетит незаметно и опа, пора уже вносить правки в учетную политику. Сказать, все, что вы думаете про ФСБУ в целом и частности можно в комментариях под новостью.

Как получить банковскую гарантию, если банк отказал? Бывает, что банк, в котором вы давно обслуживаетесь, отказывает в банковской гарантии и даже не объясняет причины. А у вас “горящий” контракт или заканчивается срок на подачу заявок на площадке. В этом случае лучший вариант — подать заявку через агента. Зачем вам посредник? Агент сможет подать заявки сразу в несколько банков и увеличит ваши шансы.

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Челноки в законе Спонсор заголовка этой новости — наши любимые читатели)) Именно так они отреагировали на известие о том, что в Госдуму внесен законопроект по самозанятым, который позволяет им продавать товары не своего производства.

Проверять ККТ будут тщательнее Утвержден новый перечень признаков нарушений работы с онлайн-кассами. Какие операции с точки зрения госорганов выглядят подозрительно: ККТ есть, но ее не используют 60 дней;

Вы часто формируете чеки с признаком «Возврат прихода (в течение 30 дней таких чеков более 30%);

Вы часто создаете чеки коррекции (в течение 30 дней таких чеков более 30%).