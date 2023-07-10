Как на время испытательного срока установить меньшую зарплату

Оклад — это фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ч. 4 ст. 129 ТК).

Но, ведь зарплата состоит не только из оклада. Работники могут получать премии, надбавки, компенсации и т.п.

Если стимулирующие выплаты «завязаны» на результаты труда, нормативы, новый работник в течение первых месяцев работы может их не получать. Новичку выполнить все количественные и качественные показатели очень сложно.

Поощрительные и компенсационные выплаты, которые зависят от выполнения работником каких-либо показателей, директор может не выплачивать на испытательном сроке при условии, что новый работник не достиг необходимых показателей.

Например, такой показатель как стаж работы в компании не менее полугода, предусмотренный для выплаты премии, достичь на испытательном сроке невозможно.

Премии могут выплачиваться по итогам квартала, работникам, полностью отработавшим этот период или при условии определенных показателей, который не нарабатываются за первые пару месяцев работы.

Поэтому компании, где есть оклад и премии, всегда в выигрышном положении, они могут регулировать выплату премий и за счет этого работникам на испытательном сроке платить меньше.