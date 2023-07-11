Оформление и расчет отпускных в 2023 году

Специалисты IT-компании Lad, которые занимаются автоматизацией кадрового учета и зарплатного блока на базе программных продуктов 1С подготовили небольшую «шпаргалку», опираясь на самые популярные вопросы, которые поступают от заказчиков.

Оформление отпуска

Рассмотрим сначала, когда выгодно брать отпуск, а когда можно потерять в деньгах.

Присоединять ежегодный отпуск к праздникам удобно, но финансово невыгодно. В такие периоды сотрудник получает меньше обычного за месяц, в котором был отпуск и, соответственно, потеряете в деньгах. Если отпуск можно перенести, то лучше это сделать.

А когда в отпуск идти выгодно?

Ниже 2 варианта — как определить, в каком месяце выгоднее взять отпуск.

1 вариант. Если в месяце есть праздничные дни, то количество рабочих дней уменьшается.

Чем меньше рабочих дней в месяце, тем больше зарплата за один рабочий день, поэтому зарплата за месяц вместе с отпускными будет ниже обычного оклада.

2 вариант. Выгоднее брать отпуск в месяце, где большее количество рабочих дней.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше зарплата за один рабочий день. В 2023 году больше всего рабочих дней в августе — 23 рабочих дня.

Также сотрудники могут получить больше, чем обычный оклад за месяц, если прибавят к отпуску один или два выходных. Например, в месяце, где 20 рабочих дней, работодатель оплатит 18 дней из оклада, а 4 дня отпуска – из среднего заработка.

В сумме это получится выше обычной зарплаты. В этом случае сотрудник потратит 2 дня отпуска на выходные, но в деньгах выиграет.

Если во внутренних локальных актах работодателя предусмотрена обязанность написать заявление, то это нужно сделать в установленные организацией сроки.

Заявление на ежегодный отпуск составляют в произвольной форме. В законодательстве нет требования о том, чтобы сотрудники писали заявления на отпуск.

Если сотрудник идет в отпуск по утвержденному графику, то брать заявление не обязательно. Но лучше это сделать, чтобы своевременно рассчитать и выплатить отпускные.

Иногда бывает, что сотрудник просит предоставить отпуск авансом.

В этом случае, при увольнении работодатель может удержать средства за неотработанные дни отпуска, но не более 20% от суммы окончательного расчета.

Это прописано в ст.138 ТК. Если не хватает таких средств и сотрудник отказывается добровольно погасить задолженность, то работодатель может попробовать взыскать средства через суд. Чтобы минимизировать риски, можно попросить сотрудника, написать заявление с обязательством вернуть отпускные за неотработанный отпуск.

Очередность оплачиваемых отпусков обычно определяется ежегодно на основании графика отпусков.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для сотрудника, так гласит ст. 123 ТК. Его составляют до начала года.

Работодатель не вправе отказать сотруднику в ежегодном отпуске, если он берет его по графику. Но есть категории работников, которые могут уходить в отпуск в любое удобное время:

несовершеннолетние;

родители, в том числе приемные, опекуны или попечители, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

сотрудники, которые награждены знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»;

беременные перед или после отпуска по беременности и родам (по окончании отпуска по уходу за ребенком);

сотрудники, у которых трое и больше детей в возрасте до 18 лет;

участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, в том числе получившие инвалидность;

Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы;

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

супруг, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по беременности и родам его жены;

супруг военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с отпуском другого супруга;

сотрудники, которые получили или перенесли лучевую болезнь и другие заболевания, которые связаны с радиацией вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, участники ликвидации катастрофы;

один из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родителей (опекун или попечитель), который сопровождает ребенка в возрасте до 18 лет для поступления в образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования, расположенное в другой местности;

сотрудники, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год, при намерении работодателя включить их в график.

Изменить дату ежегодного отпуска по графику отпусков можно только по договоренности между сотрудником и работодателем. В ст.124 ТК написано, что инициатором переноса может быть как работодатель, так и сотрудник.

Выплата отпускных осуществляется так, чтобы оставалось еще 3 полных календарных дня до начала отпуска. Если нарушить правила выплаты отпускных, организации придется заплатить проценты за задержку и штраф.

Платежное поручение на отпуск оформляется по тем же правилам, что и платежное поручение на зарплату.

В поле 20 указывают код «1». Он означает, что с данной выплаты можно взыскивать суммы по исполнительным листам в пределах ограничений статьи 99 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

В поле 24 отражается назначение платежа — выплата отпускных. Прописывается сумма отпускных и реквизиты документа, на основании которого сотруднику перечислили отпускные.

Если перед выплатой с отпускных взыскали сумму по исполнительным листам, укажите эту сумму также в платежном поручении по специально установленным правилам.

Вне зависимости от применяемой системы налогообложения необходимо удержать НДФЛ с отпускных при их выплате. Это обязывает всех работодателей делать абз.15 п.1 ст. 217 НК. НДФЛ надо перечислить в бюджет в составе единого налогового платежа (ЕНП) в общие сроки, которые установлены законом от 14.07.2022 №263-ФЗ, и предусмотрено п. 6 статьи 226 НК.

С отпускных также начисляются страховые взносы в ИФНС и взносы на травматизм.

Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в ИФНС необходимо перечислить не позднее 28 числа следующего месяца.

Взносы на травматизм перечисляются в Социальный фонд не позднее 15 числа следующего месяца.

Расчет отпускных

Нерабочие праздничные дни, согласно производственного календаря не входят в количество оплачиваемых дней отпуска.

Если отпуск совпал с нерабочими праздничными днями, у работника увеличивается длительность отдыха. Количество оплачиваемых дней отпуска останется прежним.

Нерабочие региональные праздничные дни тоже не входят в количество оплачиваемых дней отпуска. Это следует из статей 22, 120 ТК, статьи 4 закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ. Однако в региональном документе могут быть установлены специальные положения о том, что праздник не исключается из отпуска.

Если в вашем регионе есть дополнительные нерабочие праздничные дни, лучше уточнить, что написано в региональном документе.

Когда в расчетном периоде есть дополнительные выходные из-за переноса выходных дней, то они не влияют ни на длительность отдыха в отпуске, ни на количество оплачиваемых дней отпуска. Это обычные выходные дни.

Период отпуска работник указывает в заявлении, при этом он может указать точные даты начала и окончания отпуска, в этом случае длительность отдыха и количество оплачиваемых дней отпуска может отличаться.

В приказе на отпуск отражают даты начала и окончания общего периода отдыха сотрудника без исключения праздников.

Количество дней отпуска записывают то, которое нужно оплатить. В него не входят праздники. Никаких пояснений о расхождении периода отдыха и количества дней отпуска в приказе делать не надо. Разница обоснована нерабочими праздничными днями.

Премии в расчете отпускных

При расчете среднего заработка для отпускных учитываются премии, которые одновременно отвечают двум условиям:

выплаты предусмотрены системой оплаты труда;

премии начислены в расчетном периоде, в том числе и за другие периоды.

Порядок учета премий должен быть прописан в коллективном договоре, положении о премировании или отдельном приказе руководителя компании.

В расчет среднего заработка для отпускных могут входить месячные, квартальные и годовые премии. Об этом подробно прописано в п. 15 положения № 922.

Учет премий — это, пожалуй, самый сложный участок расчета отпускных. И к тому же с весьма неочевидными правилами. Потому возникает резонный вопрос: а можно ли упростить эти правила, разработав собственные?

Скорее, да, но только если правила расчета прописываются с учетом интересов сотрудников. Ведь отпуск работнику гарантирует ТК. И в нем же прописан общий порядок расчета среднего заработка.

Вместе с тем статья 8 ТК запрещает ухудшать положение работников по сравнению с теми нормами, которые гарантирует кодекс. Улучшать же его можно сколько угодно.

Чтобы свести риск к минимуму, необходимо прописать свою методику расчета отпускных в коллективном договоре или в положении об оплате труда.

Больничный лист в отпуске

При расчете отпускных расчетный период может включать периоды временной нетрудоспособности, в том числе по карантину на основании больничного листа. Эти промежутки времени при расчете среднего заработка для отпускных не учитываются.

Аналогичным образом не учитываются суммы, начисленные по больничным листам.

Работодатель должен оплатить больничный лист сотрудника, который заболел в оплачиваемом отпуске. Сам отпуск переносится или продлевается.

Основанием для переноса отпуска может быть заявление сотрудника о переносе дней отпуска. Чтобы продлить отпуск, как правило, достаточно устного сообщения работника о болезни. На основании этого сообщения издается приказ о продлении отпуска.

Не оплачивается больничный лист, если в отпуске заболел не сам работник, а его ребенок. Пособие положено только за период ухода, который не совпадает с отпуском.

Если больничный лист выдан в связи с карантином, пособие также не назначают. Во всех этих случаях отпуск не переносят и не продлевают.

Больничный, который приходится на дни отпуска без сохранения зарплаты, оплате также не подлежит.

Учет простоев

При определении отпускных расчетный период может включать периоды простоя и отпуска за свой счет. Все эти промежутки времени при расчете среднего заработка для отпускных также не учитываются. Аналогичным образом не учитываются суммы, начисленные за период простоя.

Неполное рабочее время и МРОТ

Сотрудникам, которые работают в режиме неполного рабочего времени, полагается точно такой же отпуск, как тем, кто работает на полную ставку. Стандартная продолжительность ежегодного отпуска – 28 дней.

Когда сотрудник работает как внешний совместитель на полставки, ему все равно надо предоставить 28 дней отпуска в году. Такие правила предусмотрены в ТК.

Если в течение года до отпуска работник трудился в режиме неполного дня или неполной недели, в расчет берутся все выплаты, которые были начислены ему в расчетном периоде. Далее по стандартному алгоритму – определяется средний дневной заработок в зависимости от того, полностью или нет отработан расчетный период.

С 1 января 2023 года федеральный МРОТ составляет 16 242 руб. Если работник трудится в режиме неполного дня или недели, сравнивается средний заработок с «неполным» МРОТ.

Например, когда сотрудник работает на полставки, средний заработок для расчета его отпускных не может быть меньше 8121 руб. (16 242 руб. × 0,5).

Компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсацию за неиспользованные дни отпуска сотрудник может получить только при увольнении. Сумму компенсации рассчитывают по тем же правилам, что и отпускные.

Если работник продолжает трудиться, заменить компенсацией можно только дни его дополнительного или удлиненного отпуска. Но не все. Например, нельзя компенсировать деньгами дополнительные отпуска беременным и несовершеннолетним.

Резерв на оплату отпусков

Правила создания резерва на оплату отпусков в 2023 году не изменились. В бухучете формировать резерв на отпуска обязаны все организации.

Исключение – субъекты малого и среднего предпринимательства, которые применяют упрощенные методы учета. В налоговом учете у организаций нет обязанности создавать резерв.

Этот вопрос каждая организация, которая применяет метод начисления, решает самостоятельно. При кассовом методе резерв не создают.

Отпуск с увольнением

Когда сотрудник хочет взять отпуск, а потом уволиться, работодатель вправе, но не обязан предоставить такой отпуск. Если работодатель идет навстречу работнику, он может заявить об отпуске с последующим увольнением в одном заявлении.

Датой увольнения при этом считается последний день такого отдыха, согласно ч. 2 ст. 127 ТК. Но рассчитаться с сотрудником нужно до его ухода в отпуск. Трудовую книжку и другие документы также передаются сотруднику в последний день перед уходом в отпуск.

Отпуск с последующим увольнением можно предоставить работнику всегда, кроме случая, когда сотрудника увольняют за виновные действия.

Только в этой ситуации сотруднику придется отказать в отпуске — вместо него надо выплатить компенсацию за неиспользованные дни.

Отпуск многодетным

Сотрудникам, которые имеют трех или более детей до 18 лет, отпуск нужно давать в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет или одному из старших — 18.

Как только младшему исполнилось 14 или одному из старших – 18, сотрудник теряет право на льготу.

Согласовать новую дату отпуска с работодателем многодетные сотрудники могут в общем порядке. Чтобы изменить дату отпуска, необходимо попросить заявление у многодетного сотрудника, который имеет право на отпуск в удобное для него время. Это регламентировано ст. 262.2 ТК.

Работодатель не вправе отказать такому работнику в изменении даты начала отпуска. Затем оформляются дни отпуска как обычно и издается приказ о предоставлении сотруднику дней отпуска. Если оформляете отпуска приказами, внесите сведения об отпуске в личную карточку, график отпусков и табель.