Бизнес-счета Бони и Бородиной под блокировкой, ФНС поломала собственный сервис, в РФ теперь три формы валюты. 🎡«Ночной бухгалтер» № 1484

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Чистка блогеров Налоговая продолжает «рейд» по рядам блогеров. Готовит уже второй список. Под ежовую рукавицу попали в этот раз Виктория Боня и Ксения Бородина. У первой «забанили» бизнес, в котором доля Виктоии составляла 50%, сейчас компания находится в состоянии ликвидации (по решению собственников, а не налоговиков). По сообщению телеграм-канала Mash у Бородиной заблокировали счета ООО из-за недостоверности данных. Но наши читатели заметили, что на самом деле компания ликвидирована еще в июне. Если точнее — исключена из ЕГРЮЛ. Сама же Ксения в СМИ еще в мае этого года опровергала вообще отношение к этой компании. И все-таки ясно, что за блогеров взялись всерьез. Бизнес с крупными обротами, который долго жил своей жизнью, стал очень интересен проверяющим.

Мы все уронили Здесь должен был быть мем с известными котиками, но нет. ФНС и котики — вещи не совместимые. Потому что котики роняют на пол вазы и телефоны, а налоговики уронили сервис проверки самозанятых. Сейчас работоспособность его уже восстановлена, но даже в чате поддержки ФНС днем царило возмущение: Дело в том, что «вручную» узнать статус самозанятого , с которым вы хотите заключить договор, можно только через этот сервис. Если вдруг вы заключаете договор подряда, но оказывается, что ваш исполнитель не самозанятый, а обычное физлицо, то за него придется платить взносы, а из вознаграждения удержать НДФЛ. А вам оно надо? Кстати, тому что случилось мало кто удивился:

Если вами заинтересовалась ФНС Если вы работаете с самозанятыми и вам внезапно приходит требование предоставить по ним все документы или к вам едет ревизор выездная проверка, то стоит проверить, а все ли у вас в порядке с документами. На вебинаре 27 июля вы узнаете: Какие мероприятия осуществляет ФНС, чтобы найти нарушения.

Что может сделать компания, чтобы не попасть на радары ФНС.

Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым.

Обжалование решений ФНС: краткий порядок. Всем участникам подарят чек-лист, который поможет проверить риски работы с самозанятыми. А еще вы получите ответы на самые популярные вопросы по налоговым проверкам. Записаться

Оцифровка рубля Дождались! С 1 августа заработает новая форма российской валюты — цифровой рубль. Скоро мы с вами будем ходить с кошельком в телефоне. Доступ к платформе, на которой будут производиться расчеты цифровым рублем, будет и у иностранных банков и нерезидентов, а контролировать ее будет Центробанк.

Каникулы бывают не только у ИП Президент подписал закон о кредитных каникулах. С 1 января 2024 года воспользоваться ими можно, если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию. Те, кто брал кредит в банке, могут использовать каникулы, если кредит составляет от 450 тыс. рублей до 1,6 млн рублей. Отсрочка дается максимум на 6 месяцев. Действие нового закона бессрочно, ранее каникулы предоставляли как временную меру. Еще не работаете в облаке? Переплачиваете за обновления и лицензии? Переживаете, что компьютер сломается посреди отчетного периода и все данные пропадут? Не откладывайте проблемы в долгий ящик. Переходите на сервис аренды 1С от Scloud с максимальной скидкой 20% на первый платеж. Подключитесь и оплатите услуги до 28 июля и работайте бесплатно весь август. Вам также будут доступны: 3 консультации по работе в 1С в подарок.

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Из своего кармана в чужой Скоро нельзя будет переводить деньги на ЕНС со своего на чужой счет. Временно эти положения в НК приостановят до конца года. Госдума уже приняла закон с поправками.