Обзоры для бухгалтера

Бизнес-счета Бони и Бородиной под блокировкой, ФНС поломала собственный сервис, в РФ теперь три формы валюты. 🎡«Ночной бухгалтер» № 1484

Виктории Боне и Ксении Бородиной заблокировали счета подконтрольных компаний. Налоговики считают, что информациях об их бизнесе несоответсвует реальной. На сайте ФНС сегодня сломался сервис проверки статуса самозанятого. Теперь кроме налички и безнала в России появится цифровой рубль, президент подписал закон.

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Бизнес-счета Бони и Бородиной под блокировкой, ФНС поломала собственный сервис, в РФ теперь три формы валюты. 🎡«Ночной бухгалтер» № 1484
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Чистка блогеров

Налоговая продолжает «рейд» по рядам блогеров. Готовит уже второй список. Под ежовую рукавицу попали в этот раз Виктория Боня и Ксения Бородина. У первой «забанили» бизнес, в котором доля Виктоии составляла 50%, сейчас компания находится в состоянии ликвидации (по решению собственников, а не налоговиков).

По сообщению телеграм-канала Mash у Бородиной заблокировали счета ООО из-за недостоверности данных. Но наши читатели заметили, что на самом деле компания ликвидирована еще в июне. Если точнее — исключена из ЕГРЮЛ. Сама же Ксения в СМИ еще в мае этого года опровергала вообще отношение к этой компании.

И все-таки ясно, что за блогеров взялись всерьез. Бизнес с крупными обротами, который долго жил своей жизнью, стал очень интересен проверяющим.

Мы все уронили

Здесь должен был быть мем с известными котиками, но нет. ФНС и котики — вещи не совместимые. Потому что котики роняют на пол вазы и телефоны, а налоговики уронили сервис проверки самозанятых.

Сейчас работоспособность его уже восстановлена, но даже в чате поддержки ФНС днем царило возмущение:

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Дело в том, что «вручную» узнать статус самозанятого , с которым вы хотите заключить договор, можно только через этот сервис. Если вдруг вы заключаете договор подряда, но оказывается, что ваш исполнитель не самозанятый, а обычное физлицо, то за него придется платить взносы, а из вознаграждения удержать НДФЛ. А вам оно надо?

Кстати, тому что случилось мало кто удивился:

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Если вами заинтересовалась ФНС

Если вы работаете с самозанятыми и вам внезапно приходит требование предоставить по ним все документы или к вам едет ревизор выездная проверка, то стоит проверить, а все ли у вас в порядке с документами.

На вебинаре 27 июля вы узнаете:

  • Какие мероприятия осуществляет ФНС, чтобы найти нарушения.

  • Что может сделать компания, чтобы не попасть на радары ФНС.

  • Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым.

  • Обжалование решений ФНС: краткий порядок.

Всем участникам подарят чек-лист, который поможет проверить риски работы с самозанятыми. А еще вы получите ответы на самые популярные вопросы по налоговым проверкам.

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Оцифровка рубля

Дождались! С 1 августа заработает новая форма российской валюты — цифровой рубль. Скоро мы с вами будем ходить с кошельком в телефоне. Доступ к платформе, на которой будут производиться расчеты цифровым рублем, будет и у иностранных банков и нерезидентов, а контролировать ее будет Центробанк.

Каникулы бывают не только у ИП

Президент подписал закон о кредитных каникулах. С 1 января 2024 года воспользоваться ими можно, если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию. Те, кто брал кредит в банке, могут использовать каникулы, если кредит составляет от 450 тыс. рублей до 1,6 млн рублей. Отсрочка дается максимум на 6 месяцев.

Действие нового закона бессрочно, ранее каникулы предоставляли как временную меру.

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Из своего кармана в чужой

Скоро нельзя будет переводить деньги на ЕНС со своего на чужой счет. Временно эти положения в НК приостановят до конца года. Госдума уже приняла закон с поправками.

Чем перекусить?

Не об одном же ЕНС говорить все время. Вот бухгалтеры и решили в выходные обсудить меню — наш шеф-ред первая поделилась вкусными фото, а там уже и читатели подтянулись. Оказывается бухгалтерия — это не наше всё. Закрутками «клерки» тоже балуются, а еще хвастаются вареньем из шишек )

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