Обзоры для бухгалтера

Задним числом изменили правила уменьшения налогов на взносы для УСН и ПСН, взносы ИП в 1% за 2023 списывают раньше срока. 😱«Ночной бухгалтер» № 1489

Уменьшать налог на УСН и ПСН на фиксированные взносы придется по новым правилам, а заработают они с 1 января 2023 года (не опечатка). ФНС стал списывать взносы ИП 1% от доходов свыше 300 тыс. рублей за 2023 уже сейчас, хотя срок уплаты приходится на 01.07.24 года. Еще в выпуске: с октября можно отправлять два уведомления по НДФЛ, без справки — не беременна.

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Задним числом изменили правила уменьшения налогов на взносы для УСН и ПСН, взносы ИП в 1% за 2023 списывают раньше срока. 😱«Ночной бухгалтер» № 1489
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Много-много терпения

Скорее всего понадобится вам, чтобы понять новые правила по фиксированным взносам. Если кратко, то уменьшить налоги на упрощенке и патенте в текущем году можно только на взносы, которые подлежат уплате в этом же году.

И не важно, когда по факту вы заплатите взносы. Причем, срок уплаты тоже не будет иметь значение, Например, срок уплаты взносов за 2023 год выпадает на воскресенье и значит будет перенесен на ближайший рабочий день в 2024 году. Но по новым правилам — это не важно.

Бухгалтеры сразу увидели несколько серьезных проблем в изменениях, разъяснений по которым пока нет. Например, что делать с 1% взносов?

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Машины наступают

С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность (МЧД) при подписании электронных документов физическим лицом от имени организации станет обязательной.

Мы подготовили бесплатный вебинар, который пройдет 23 августа, где подробно расскажем, как перейти на МЧД, учесть все изменения и не нарушить закон. 

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А чего ждать-то?

Возможно налоговики услышали мысли ИП аналогичные комменту выше и решили — а спишем-ка мы взносы пораньше. Так и поступили с 1% взносов ИП за 2023 год. Об этой проблеме написала подписчица нашего телеграм-канала, еще одно подобное сообщение «всплыло» в чате ФНС.

Один из редакторов «Клерка» воспользовался своими связями и попросил знакомого ИП проверить его личный кабинет. У предпринимателя все оказалось в норме. И все же советум проверить ваше сальдо ЕНС, чтобы исключить такие «сюрпризы».

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Акция: два вместо одного

В рекламе такое предложение может порадовать шопоголика (ну, или просто экономного человека). А вот когда ФНС прелагает два уведомления вместо одного, становится не так радостно.

Положение пока спасает добровольность сдачи первого уведомления. Предполагается, что его нужно сдавать до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца. Желающие есть?

А если найдем? Наши читатели уже выдвигали предположение, что крупные предприятия добровольно-принудительно перейдут на два уведомления, чтобы бюджет не страдал. А пока вот вам результаты сегодняшнего опроса:

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Временно не беременна

Для беременных сотрудниц есть ряд преференций и льгот. Правда, для начала нужно подтвердить сам факт беременности. А вот с этим могут возникнуть проблемы.

Просто следите за руками:

Чтобы получить справку о беременности нужно стоять на учете в женской консультации, для этого, в свою очередь, нужно сдать анализы, а чтобы их сдать, нужно опять же попасть на прием и получить направления или, на худой конец, просто сходить и сдать их самостоятельно.

Но работодатель без справки о беременности на всякие там приемы отпускать сотрудницу не обязан. А чтобы получить справку… Ну, вы поняли ;)

Разрешить порочный круг взялся Роструд и посоветовал… сходить в клинику в нерабочее время (гениально, не правда ли?).

Расскажите в комментариях — в вашей компании отпустили бы сотрудницу на прием в такой ситуации? Оплатили бы день обследования или нет?

РКН всерьез взялся за проверку работы с персональными данными

В 2022 году Роскомнадзор собрал 50 млн рублей штрафов за несоблюдения закона о персональных данных, которые были допущены в сети.

В 2023 году, в марте, РКН оштрафовал компаниии Skyeng и сервис «ТуТу» на 60 000 рублей (каждую) за утечки персданных. У РКН есть полномочия проводить внеплановые проверки. В июле 2023 года стало известно, что ведомство собирается взять на себя функцию сертификации операторов персональных данных.

В общем РКН не спит и внимательно следит за исполнением закона.

«Клерк» приглашает вас принять участие в БЕСПЛАТНОМ вебинаре Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РКН и ФЗ №152.

Эксперты расскажут, о том, как изменилось законодательство с 2022 года, какие правила надо соблюдать, как подавать в РКН уведомления. Разберут нестандартные ситуации по обработке персданных и ответственность за нарушения.

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Ваша по ощущениям точно понедельник редакция

Обзоры для бухгалтера

Задним числом изменили правила уменьшения налогов на взносы для УСН и ПСН, взносы ИП в 1% за 2023 списывают раньше срока. 😱«Ночной бухгалтер» № 1489

Уменьшать налог на УСН и ПСН на фиксированные взносы придется по новым правилам, а заработают они с 1 января 2023 года (не опечатка). ФНС стал списывать взносы ИП 1% от доходов свыше 300 тыс. рублей за 2023 уже сейчас, хотя срок уплаты приходится на 01.07.24 года. Еще в выпуске: с октября можно отправлять два уведомления по НДФЛ, без справки — не беременна.

Задним числом изменили правила уменьшения налогов на взносы для УСН и ПСН, взносы ИП в 1% за 2023 списывают раньше срока. 😱«Ночной бухгалтер» № 1489

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