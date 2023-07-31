Задним числом изменили правила уменьшения налогов на взносы для УСН и ПСН, взносы ИП в 1% за 2023 списывают раньше срока. 😱«Ночной бухгалтер» № 1489

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Много-много терпения Скорее всего понадобится вам, чтобы понять новые правила по фиксированным взносам. Если кратко, то уменьшить налоги на упрощенке и патенте в текущем году можно только на взносы, которые подлежат уплате в этом же году. И не важно, когда по факту вы заплатите взносы. Причем, срок уплаты тоже не будет иметь значение, Например, срок уплаты взносов за 2023 год выпадает на воскресенье и значит будет перенесен на ближайший рабочий день в 2024 году. Но по новым правилам — это не важно. Бухгалтеры сразу увидели несколько серьезных проблем в изменениях, разъяснений по которым пока нет. Например, что делать с 1% взносов?

Машины наступают С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность (МЧД) при подписании электронных документов физическим лицом от имени организации станет обязательной. Мы подготовили бесплатный вебинар, который пройдет 23 августа, где подробно расскажем, как перейти на МЧД, учесть все изменения и не нарушить закон. Записаться на бесплатный вебинар Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН 4027145240, erid:LjN8KQnVG

А чего ждать-то? Возможно налоговики услышали мысли ИП аналогичные комменту выше и решили — а спишем-ка мы взносы пораньше. Так и поступили с 1% взносов ИП за 2023 год. Об этой проблеме написала подписчица нашего телеграм-канала, еще одно подобное сообщение «всплыло» в чате ФНС. Один из редакторов «Клерка» воспользовался своими связями и попросил знакомого ИП проверить его личный кабинет. У предпринимателя все оказалось в норме. И все же советум проверить ваше сальдо ЕНС, чтобы исключить такие «сюрпризы».

Акция: два вместо одного В рекламе такое предложение может порадовать шопоголика (ну, или просто экономного человека). А вот когда ФНС прелагает два уведомления вместо одного, становится не так радостно. Положение пока спасает добровольность сдачи первого уведомления. Предполагается, что его нужно сдавать до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца. Желающие есть? А если найдем? Наши читатели уже выдвигали предположение, что крупные предприятия добровольно-принудительно перейдут на два уведомления, чтобы бюджет не страдал. А пока вот вам результаты сегодняшнего опроса:

Временно не беременна Для беременных сотрудниц есть ряд преференций и льгот. Правда, для начала нужно подтвердить сам факт беременности. А вот с этим могут возникнуть проблемы. Просто следите за руками: Чтобы получить справку о беременности нужно стоять на учете в женской консультации, для этого, в свою очередь, нужно сдать анализы, а чтобы их сдать, нужно опять же попасть на прием и получить направления или, на худой конец, просто сходить и сдать их самостоятельно. Но работодатель без справки о беременности на всякие там приемы отпускать сотрудницу не обязан. А чтобы получить справку… Ну, вы поняли ;) Разрешить порочный круг взялся Роструд и посоветовал… сходить в клинику в нерабочее время (гениально, не правда ли?). Расскажите в комментариях — в вашей компании отпустили бы сотрудницу на прием в такой ситуации? Оплатили бы день обследования или нет?