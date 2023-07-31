Работодатель не обязан отпускать к врачу беременную сотрудницу, если факт беременности не подтвержден

Чтобы получить справку, нужно стоять на учете в женской консультации. Чтобы встать на учет, нужно сдать анализы. Чтобы их сдать, нужно уйти с работы, а с работы не отпускают.
Такую ситуацию разобрал Роструд.
То есть, чтобы уйти с работы, нужна справка, а чтобы ее получить, нужно сначала уйти с работы. Как беременной женщине вырваться из этого замкнутого круга?
Роструд пояснил, что раз сотрудница и работодатель не могут договорится «мирно», то посещать поликлинику, чтобы встать на учет по беременности, она должна в нерабочее время.
Кстати, по нормам ТК РФ работодатель не обязан отпускать сотрудников к врачу даже если это дни без содержания, пояснял ранее Роструд.
В том числе, работодатель не обязан отпускать сотрудников для углубленной диспансеризации после перенесенного ковида (письмо Роструда от 14.10.2021 № ПГ/30337-6-1).
Комментарии8
интересно, а как много поликлиник работает в выходные дни? И я не говорю о крупных городах. Остается надежда только на частные клиники
Главный бухгалтер
видимо, намёк на то, что пусть директор может и сам проверить
и уж обнаружив - обязан будет отпустить
Главный бухгалтер
я чего-то не понял....
предположим , у мну сегодня день без содержания. Меня ещё кто-то должен куда-то отпустить? сам я не имею право ни в больничку, ни в КиБ сходить, ни к бабе знакомой на пару палок чая заглянуть?
nattiБухгалтер
я так понимаю, он не обязан дать день без содержания для посещения врача. типо причина не включена перечень когда обязаны дать адменистратив.
Нет
.
странно, обычно сами до последнего скрывают беременность, пока уже живот выпирать не начнет и пойдут вопросы
Главный бухгалтер
это если такая работа, что в любой день можно "отпроситься" без лишних объяснений. И твои отсутствия особо даже никто и не заметит.
Ну а ежели действительно работник который работает, то без веского объяснения уже никак не прокатит.
Ну и естественно, такие отпрашивания производятся без излишнего базара на всеобщее - зачем.
nattiБухгалтер
сейчас если проходишь по требованиям, то пособие за постановку в ранние сроки довольно существенно. а еще есть ответственные люди и люди с проблемами и им требуюется наблюдение у врача.