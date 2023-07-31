Работодатель не обязан отпускать к врачу беременную сотрудницу, если факт беременности не подтвержден

По нормам ТК РФ беременной женщине предоставляют оплачиваемое время для прохождения медицинского обследования. Но для этого нужна справка.

Чтобы получить справку, нужно стоять на учете в женской консультации. Чтобы встать на учет, нужно сдать анализы. Чтобы их сдать, нужно уйти с работы, а с работы не отпускают.

Такую ситуацию разобрал Роструд.

То есть, чтобы уйти с работы, нужна справка, а чтобы ее получить, нужно сначала уйти с работы. Как беременной женщине вырваться из этого замкнутого круга?

Роструд пояснил, что раз сотрудница и работодатель не могут договорится «мирно», то посещать поликлинику, чтобы встать на учет по беременности, она должна в нерабочее время.

Кстати, по нормам ТК РФ работодатель не обязан отпускать сотрудников к врачу даже если это дни без содержания, пояснял ранее Роструд.

В том числе, работодатель не обязан отпускать сотрудников для углубленной диспансеризации после перенесенного ковида (письмо Роструда от 14.10.2021 № ПГ/30337-6-1).