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Трудовое право

Работодатель не обязан отпускать к врачу беременную сотрудницу, если факт беременности не подтвержден

По нормам ТК РФ беременной женщине предоставляют оплачиваемое время для прохождения медицинского обследования. Но для этого нужна справка.
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Чтобы получить справку, нужно стоять на учете в женской консультации. Чтобы встать на учет, нужно сдать анализы. Чтобы их сдать, нужно уйти с работы, а с работы не отпускают.

Такую ситуацию разобрал Роструд.

То есть, чтобы уйти с работы, нужна справка, а чтобы ее получить, нужно сначала уйти с работы. Как беременной женщине вырваться из этого замкнутого круга?

Роструд пояснил, что раз сотрудница и работодатель не могут договорится «мирно», то посещать поликлинику, чтобы встать на учет по беременности, она должна в нерабочее время.

Кстати, по нормам ТК РФ работодатель не обязан отпускать сотрудников к врачу даже если это дни без содержания, пояснял ранее Роструд.

В том числе, работодатель не обязан отпускать сотрудников для углубленной диспансеризации после перенесенного ковида (письмо Роструда от 14.10.2021 № ПГ/30337-6-1).

Комментарии

8
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 12 минут назад

    Роструд пояснил, что раз сотрудница и работодатель не могут договорится «мирно», то посещать поликлинику, чтобы встать на учет по беременности, она должна в нерабочее время.

    интересно, а как много поликлиник работает в выходные дни? И я не говорю о крупных городах. Остается надежда только на частные клиники

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 7 минут назад

      Главный бухгалтер

      видимо, намёк на то, что пусть директор может и сам проверить

      и уж обнаружив - обязан будет отпустить

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 8 минут назад

    Главный бухгалтер

    Кстати, по нормам ТК РФ работодатель не обязан отпускать сотрудников к врачу даже если это дни без содержания, пояснял ранее Роструд.

    я чего-то не понял....

    предположим , у мну сегодня день без содержания. Меня ещё кто-то должен куда-то отпустить? сам я не имею право ни в больничку, ни в КиБ сходить, ни к бабе знакомой на пару палок чая заглянуть? 

    • Логотип n@tti
      n@tti 3 минуты назад

      nattiБухгалтер

      я так понимаю, он не обязан дать день без содержания для посещения врача. типо причина не включена перечень когда обязаны дать адменистратив.

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 1 минуту назад

      Нет

      я чего-то не понял....

      .

      Сотрудница вправе обратиться к нему с просьбой предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Однако работодатель не обязан его предоставлять.

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 6 минут назад

    странно, обычно сами до последнего скрывают беременность, пока уже живот выпирать не начнет и пойдут вопросы

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 2 минуты назад

      Главный бухгалтер

      странно, обычно сами до последнего скрывают беременность, пока уже живот выпирать не начнет и пойдут вопросы

      это если такая работа, что в любой день можно "отпроситься" без лишних объяснений. И твои отсутствия особо даже никто и не заметит.

      Ну а ежели действительно работник который работает, то без веского объяснения уже никак не прокатит.

      Ну и естественно, такие отпрашивания производятся без излишнего базара на всеобщее - зачем.

    • Логотип n@tti
      n@tti 1 минуту назад

      nattiБухгалтер

      сейчас если проходишь по требованиям, то пособие за постановку в ранние сроки довольно существенно. а еще есть ответственные люди и люди с проблемами и им требуюется наблюдение у врача.

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