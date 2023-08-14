Налоги с криптовалюты в 2023 году

Платят ли налоги с криптовалюты

Законодательством не установлен термин «криптовалюта». Вместо него часть 3 статьи 1 закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» от 31.07.2020 № 259-ФЗ содержит термин «цифровая валюта».

Согласно нему цифровая валюта — это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) в системе. Их можно принять как инвестиции или средство платежа, не являющегося денежной единицей.

Порядок совершения операций с криптовалютой не урегулирован НК. По мнению контролирующих органов, к таким операция применяют общие нормы определения дохода, установленные положениями ст. 7 и ст. 41 НК (письма Минфина от 26.09.2019 № 03-04-05/74126, от 20.08.2019 № 03-04-05/63704, от 28.12.2021 № 03-04-05/107093).

Доходом для целей налогообложения признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» НК (ст. 41 НК).

То есть на сегодняшний день контролирующие органы однозначно убеждены только в том, что экономическая выгода (доход), полученный от операций с криптовалютой, подлежит налогообложению на общих основаниях.

Какие налоги платят с криптовалюты

Прибыль от операций с криптовалютами облагается налогом на прибыль, УСН и НДФЛ в общеустановленном порядке.

В отношении деятельности по обмену цифровых валют специальный налоговый режим НПД не применяется. По вопросу уплаты НДС существует две противоположные позиции.

Ниже мы подробно расскажем о каждом налоге.

НДС

Относительно уплаты НДС в настоящее время сложились 2 противоположные точки зрения: облагать продажу криптовалюты налогом и не делать этого.

Те, кто выступают за уплату налога, исходят из того, что (письмо Минфина от 02.09.2022 № 03-04-05/85586):

криптовалюта – это имущество;

при реализации имущества на территории РФ нужно платить НДС за исключением ситуаций, перечисленных в п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК;

в НК не говорится, что операции с криптовалютой освобождаются от налогообложения, значит, нужно платить НДС с ее реализации.

Их оппоненты утверждают, что:

товаром для налоговых целей считаются объекты гражданских прав, относимые к имуществу по ГК (пп. 2, 3 ст. 38 НК).

на основании статьи 128 ГК криптовалюта не считается объектом гражданских прав;

для целей ГК и НК цифровая валюта не относится к числу объектов гражданских прав и не признана имуществом, следовательно, операции по купле-продаже криптовалюты не облагаются НДС.

Таким образом, решение не платить НДС с операций с криптовалютой может привести к спору с налоговым органом.

Налог на прибыль

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная компанией, определяемая для российских организаций в общем случае как разница между полученными доходами и произведенными расходами, квалифицируемыми в соответствии с положениями гл. 25 НК (ст. 247 НК).

Доходы классифицируются как доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (ст. 249 НК) и внереализационные доходы (ст. 250 НК) (п. 1 ст. 248 НК).

Логика положений главы 25 НК подразумевает налогообложение всех доходов, полученных компанией при осуществлении деятельности, за исключением поименованных в ст. 251 НК. При этом статьей 251 НКосвобождение от налогообложения доходов от операций с криптовалютой не предусмотрено.

Учитывая отсутствие в главе 25 НК особого порядка налогообложения доходов, полученных при совершении операций с криптовалютой, указанные доходы учитывают при определении налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке (письмо Минфина от 28.12.2021 № 03-04-05/107093).

Электронные данные, цифровой код или информация как таковые не поименованы в перечне объектов гражданских прав в ст. 128 ГК. Вместе с тем в соответствии со статьями 17, 19, 21, 22 закона № 259-ФЗцифровая валюта признается имуществом для целей применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законов «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ и «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

Таким образом, доходы по криптовалютам следует относить в соответствии со ст. 249 НК как доходы от реализации. В то же время вопрос о правомерности признания расходов и порядка их документального подтверждения не урегулирован (ст. 252 НК).

НПД

Как мы сказали, выше цифровая валюта признается имуществом. Для целей налогообложения любое имущество, реализуемое или предназначенное для реализации, признается товаром (пп. 2, 3 ст. 38 НК).

В силу пункта 2 части 2 статьи 4 закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ не вправе применять НПД лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.

Совокупная трактовка данных норм позволяет прийти к выводу, что к операциям по купле-продаже и обмену криптовалюты НПД не применяется (письмо Минфина от 06.05.2021 № 03-04-05/34900).

В отношении майнинга, то есть создания криптовалюты с помощью майнинг-ферм, каких-либо ограничений закон № 422-ФЗ и другие нормативно-правовые акты РФ не устанавливают. То есть в принципе в отношении такого вида деятельности самозанятый может уплачивать НПД.

Однако с учетом отсутствия нормативно-правового урегулирования налоговых правоотношений в этой сфере полагаем, что применение НПД к операциям майнинга рискованно.

НДФЛ

Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход, полученный резидентами РФ как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ (ст. 209 НК).

По общему принципу, закрепленному в статье 41 НК, доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК.

При определении налоговой базы учитывают все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК (п. 1 ст. 210 НК).

При получении дохода от продажи криптовалюты необходимо самостоятельно исчислить НДФЛ и подать налоговую декларацию (п. 7 ст. 220, пп. 2 п. 1, пп. 2, 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК, письма Минфина от 06.05.2021 № 03-04-05/34900, от 28.12.2021 № 03-04-05/107093).

Налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК).

Согласно официальной позиции контролирующих органов до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалюты, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалюты, возможно исходить из нормы абз. 1 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК. При этом положения подпункта 1 пункта 2 статьи 220 и абз. 3 п. 17.1 ст. 217 НК в отношении операций купли-продажи криптовалют не применяются (письмо ФНС от 26.05.2023 № СД-4-3/6639@).

Однако на практике перечень документов и порядок подтверждения расходов по операциям с криптовалютой не установлены (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК, письмо Минфина от 08.11.2018 № 03-04-07/80764 направлено письмом ФНС от 22.11.2018 № БС-4-11/22635@).

Для таких целей можно использовать выписки с лицевых банковских счетов и кошельков Binance. Также целесообразно вести реестр доходов и расходов по операциям, связанным с торговлей криптовалютой.

В данном реестре, помимо суммовых показателей, следует указывать даты покупок и продаж, которые должны корреспондировать с датами получения доходов на банковские счета от физических лиц — покупателей.

Однако такое документальное подтверждение расходов не исключает споров с налоговыми органами.

УСН

При определении объекта налогообложения при УСН учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пп. 1 и 2 ст. 248 НК (п. 1 ст. 346.15 НК, письмо ФНС от 26.05.2023 № СД-4-3/6639@). Таким образом, доходы по криптовалютам в целях УСН следует относить в соответствии со ст. 249 НК к доходам от реализации.

Пересчет таких доходов производится в соответствии с п. 1 ст. 346.17 НК, то есть на дату поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (письмо Минфина от 17.11.2020 № 03-11-11/99914).

Содержащийся в статье 346.16 НК перечень расходов, которые могут быть учтены при применении УСН, ограничен и не подлежит расширенному толкованию. Расходы на приобретение криптовалюты в данном перечне не значатся. Кроме того, любые расходы, учитываемые в целях налогообложения по УСН, должны отвечать критериям ст. 252 НК, то есть являться экономически обоснованными и документально подтвержденными.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, заверенные, в частности, документами, оформленными в соответствии с законодательством. В настоящее время законодательство не предусматривает оформления каких-либо документов, связанных с осуществлением операций с криптовалютой.

Для подтверждения данных налогового учета можно использовать любые первичные учетные документы, в том числе составленные налогоплательщиком, включая бухгалтерскую справку, аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы по налогу (абз. 9–12 ст. 313 НК, письмо Минфина от 25.07.2016 № 03-03-06/1/43372).

Однако факт принятия налоговой инспекцией подобных документов в качестве документального подтверждения расходов на покупку криптовалюты в рамках УСН вызывает серьезные сомнения.