ФНС выдает ошибку на вычет по авансовым счетам-фактурам, сотрудники паркуются на рабочей стоянке — платите НДС, и снова Блиновская. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1501

Подписка на «Ночной бухгалтер» в почте Хочешь читать «НБ» в почтовой рассылке — ниже есть форма для подписки 👇. Дарим подписчикам файлы с полезными образцами, таблицами, инструкциями — скачивай и пользуйся. Сегодня в рассылке: бланк плана работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе.

У меня ваш НДС, только я вам его не отдам

Вот именно как в «Простоквашино» — без «докУментов» налоговики не хотят отдавать посылку НДС. А все из-за авансовых счетов-фактур. Когда налогоплательщик выставляет их, а потом отгрузочные документы, покупатель должен восстанавливать НДС. Если он этого не сделает — у налоговиков в программе возникает разрыв.

Система шлет сообщение об ошибке и приходится поставщику писать ответ, прикладывать документы и сверки с покупателем, доказывая, что никаких искажений нет.

Припарковался у офиса — заплати налог

Неважно — бесплатно вы предоставляете своим работникам парковочные или берете за них деньги. В любом случае вам нужно заплатить НДС. А вот сотрудник заплатит НДФЛ, если ему парковка дается безвозмездно (голосом Совы из Винни-Пуха).

И, как всегда, с удовольствием читаем ваши комменты (главное, чтобы их директор не прочитал).

Новый пакет революционных поправок в НК. Разбираем закон № 389-ФЗ

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 29 августа в 11:00

Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. привнес в работу бухгалтеров не малое количества беспокойства и беспорядка. Изменения по нему проведены масштабные и кардинально меняющие старый порядок работы.

Чтобы вы быстро разобрались во всех налоговых новинках, проводим бесплатный вебинар.

Программа:

Изменения по УСН,ПСН, АУСН, ЕСХН;

Изменения по НДФЛ;

Изменения по страховым взносам;

Изменения по НДС;

Изменения по налогу на прибыль;

Изменения по налогу на имущество организаций и транспортному налогу;

Изменения по общим положениям;

Спикер:

Анохина Елена

руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Записаться

Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KQGMQ

А точно миллиардов?

Наш редактор настолько был удивлен цифрой состояния, арестованного у Елены Блиновской, что пошел перепроверять цифру. Но, да, оказалось, что у блогера арестовали имущество на 64 млрд рублей.

Диалог в рабочем чате редакции

Арестовано имущество не только самой Елены Олеговны, но и ее родственников: 21 объект недвижимости, более 46 млн рублей, 292 000 USD наличными, 62 (!) банковских счета, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход.

Вам не нужно уведомление, если нечего платить

Такой вывод сделали инспекторы тульской ИФНС, когда отвечали на популярные вопросы предпринимателей. Например, если по итогам отчетного периода по УСН нет налога к уплате, то и подавать уведомление нет смысла.

Упрощенку часто выбирает малый бизнес, в том числе для работы с маркетплейсами — УСН самый оптимальный вариант.

Хотите узнать больше о том, как бухгалтеру работать с поставщиками маркетплейсов? Запишитесь на курс повышения квалификации от «Клерка».

Топовые спикеры, 12 обучающих модулей с тестами, встреча с преподавателями и чат поддержки, куда можно задавать свои вопросы. Научим вести учет, настраивать и заводить операции в 1С, правильно выбирать форму бизнеса для регистрации и систему налогообложения, работать с возвратами и многому другому.

Сейчас скидка на курс 50%! Акция продлится недолго — успейте записаться сейчас.

Купить курс со скидкой

Главред рекомендует

Отобрала для вас две статьи и разбор — прочитайте обязательно. Касается всех бухгалтеров и не только.

10 лет жили «гражданским браком». А потом жена потребовала у мужа разделить квартиру и машину. Что решил суд?⁠⁠ — любопытный судебный кейс разбирает в своем блоге юрист из Трибуны. Неоднозначные и противоречащие друг другу решения судов. Кто в итоге окажется прав?

Что мешает вам стать партнером Контура? — наши коллеги рассказали, что дает партнерство с компанией Контур, как можно без навязчивых продаж получить реальный дополнительный заработок и заодно порадовать своих клиентов. Разобрали популярные мифы о партнерских программах.

Как настроить воинский учет в 1С:ЗУП 8.3 — второй за последнее время разбор по теме воинского учета. На это раз показали, как сделать настройки в программе.

В предыдущем мы разобрали отчетность и документы, которые должен вести работодатель, и последние изменения в отчетности и штрафах по ВУ.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша 64 миллиарда (!!!) редакция