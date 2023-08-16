Обзоры для бухгалтера

ФНС выдает ошибку на вычет по авансовым счетам-фактурам, сотрудники паркуются на рабочей стоянке — платите НДС, и снова Блиновская. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1501

Налоговикам не нравятся вычеты, которые компании заявляют по авансовым счетам-фактурам после выставления документов на отгрузку. За места на парковке, даже если их предоставляюют работникам бесплатно, нужно платить НДС. Блогер Блиновская шокировала редактора «Клерка» миллиардным состоянием.

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ФНС выдает ошибку на вычет по авансовым счетам-фактурам, сотрудники паркуются на рабочей стоянке — платите НДС, и снова Блиновская. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1501
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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У меня ваш НДС, только я вам его не отдам

Вот именно как в «Простоквашино» — без «докУментов» налоговики не хотят отдавать посылку НДС. А все из-за авансовых счетов-фактур. Когда налогоплательщик выставляет их, а потом отгрузочные документы, покупатель должен восстанавливать НДС. Если он этого не сделает — у налоговиков в программе возникает разрыв.

Система шлет сообщение об ошибке и приходится поставщику писать ответ, прикладывать документы и сверки с покупателем, доказывая, что никаких искажений нет.

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Припарковался у офиса — заплати налог

Неважно — бесплатно вы предоставляете своим работникам парковочные или берете за них деньги. В любом случае вам нужно заплатить НДС. А вот сотрудник заплатит НДФЛ, если ему парковка дается безвозмездно (голосом Совы из Винни-Пуха).

И, как всегда, с удовольствием читаем ваши комменты (главное, чтобы их директор не прочитал).

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Новый пакет революционных поправок в НК. Разбираем закон № 389-ФЗ

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 29 августа в 11:00

Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. привнес в работу бухгалтеров не малое количества беспокойства и беспорядка. Изменения по нему проведены масштабные и кардинально меняющие старый порядок работы. 

Чтобы вы быстро разобрались во всех налоговых новинках, проводим бесплатный вебинар.  

Программа:

  • Изменения по УСН,ПСН, АУСН, ЕСХН;

  • Изменения по НДФЛ;

  • Изменения по страховым взносам;

  • Изменения по НДС;

  • Изменения по налогу на прибыль;

  • Изменения по налогу на имущество организаций и транспортному налогу;

  • Изменения по общим положениям;

Спикер:

Анохина Елена

руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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А точно миллиардов?

Наш редактор настолько был удивлен цифрой состояния, арестованного у Елены Блиновской, что пошел перепроверять цифру. Но, да, оказалось, что у блогера арестовали имущество на 64 млрд рублей.

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Диалог в рабочем чате редакции

Арестовано имущество не только самой Елены Олеговны, но и ее родственников: 21 объект недвижимости, более 46 млн рублей, 292 000 USD наличными, 62 (!) банковских счета, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход.

Вам не нужно уведомление, если нечего платить

Такой вывод сделали инспекторы тульской ИФНС, когда отвечали на популярные вопросы предпринимателей. Например, если по итогам отчетного периода по УСН нет налога к уплате, то и подавать уведомление нет смысла.

Упрощенку часто выбирает малый бизнес, в том числе для работы с маркетплейсами — УСН самый оптимальный вариант.

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