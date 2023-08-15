Налоговикам не нравятся вычеты по авансовым счетам-фактурам

Налоговики находят разрывы в вычетах по счетам-фактурам на аванс, отраженным в книге покупок.

Свой собственный счет-фактура с префиксом «А», отраженный в 1 квартале в книге продаж с кодом 02, а во 2 квартале – в книге покупок с кодом 22, у налоговиков вызвал подозрения. Обнаружились несоответствия.

Историей делится участница нашего форума.

Из налоговой пришло требование с кодом ошибки 2. Но никакой ошибки нет.

В 1 квартале был аванс 1,5 млн рублей. Во 2 квартале отгрузка этому покупателю на 5 млн рублей. Соответственно, НДС с аванса пошел на вычет.

Коллеги подсказывают, что проблема в нестыковке вычета у поставщика и восстановления НДС с аванса у покупателя.

Обычно бухгалтеры на такие требования просто отвечают, что никаких ошибок нет. Кто-то прикладывает к ответу акты сверок с покупателями, по которым обнаружен разрыв.

Кстати, бизнес сетует, что таких требований о разрывах по своим же счетам-фактурам стало много. В Минфин даже поступило предложение четко прописать в НК РФ момент восстановления НДС покупателем, чтобы он совпадал с моментом вычета у поставщика.

Но Минфин ответил, что все это уже и так предусмотрено в НК РФ. Покупатель должен восстанавливать НДС в тот момент, когда поставщик выписал счет-фактуру на отгрузку.

Но на практике за неверные действия покупателя претензии от ФНС получает поставщик, который ни в чем не виноват.

А вам не приходили требования о разрывах по авансовым счетам-фактурам?