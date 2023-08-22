Бухгалтеры требуют гарантированный двухнедельный отпуск и отсутствие в это время штрафов по НК. Бунтарский 📣«Ночной бухгалтер» № 1504

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Голосуй или работай 24/7 Бухгалтерам надоело быть всегда на связи, следить за налоговыми требованиями и отчетностью. Хуже всего тем, кто работает главбухом в одном лице и заменить такого человека просто некем. А вот Минфин в ответ на более ранее обращение автора инициативы ответил, что надо просто двух человек нанимать в бухгалтерию, вот и все. Где взять денег на второго бухгалтера, например, скромному ИП, ведомство не сообщило. В общем, если поддерживаете инциативу — проголосуйте на сайте. Наш главный редактор уже это сделала. Поддержим коллегу и покажем, что бухгатеры — это по-настоящему дружное сообщество.

ИП только этого не хватало Пока налог на прибыль при выплате иностранным компаниям удерживают и уплачивают только организации. Новый законопроект вносит поправки в НК — предприниматели станут налоговыми агентами наравне с компаниями и будут тоже перечислять за «иностранцев» налог в бюджет.

Новый пакет революционных поправок в НК. Разбираем закон № 389-ФЗ Бесплатный вебинар для бухгалтеров, 29 августа в 11:00 Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. привнес в работу бухгалтеров не малое количества беспокойства и беспорядка. Изменения по нему проведены масштабные и кардинально меняющие старый порядок работы. Чтобы вы быстро разобрались во всех налоговых новинках, проводим бесплатный вебинар. Программа: Изменения по УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН;

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«Давайте жить дружно» — маркетплейсы хотят поддержать Почту России Почта Росси хотела собирать с маркетплейсов, которые отнимают у нее хлеб, специальный сбор. Вместо этого площадки готовы обеспечить почту заказами и оплачивать сервисные услуги. И правильно, а то сбор мог составить аж 28 млрд рублей — кто захочет отдавать такие деньжищи. А вы часто на почту ходите?

И пособие получать и работать весь день Не знаем мечтает ли об этом каждая мать, но вот депутат Госдумы Нина Останина считает, что это это хорошая инциатива и внесла предложение об изменении законов. По проекту работающая полный день мама сможет сохранить право на пособие, даже если будет трудиться полный день.

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А 20% не хотите ли? У ФНС спросили, а не поднять ли ставку с доходов свыше 25 млн рублей до 20%. Да, давайте, давайте! Шутка ))) Налоговики не это сказали, а отправили с такими вопросами в Минфин.