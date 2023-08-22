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Бухгалтеры требуют гарантированный двухнедельный отпуск и отсутствие в это время штрафов по НК. Бунтарский 📣«Ночной бухгалтер» № 1504

Бухгалтерам надоела тирания — в отпуск невозможно выйти, потому что тебя караулят то требования, то отчеты, то «да мне только счет выставить». И они взбунтовались: собирают подписи об измении НК. А еще ИП хотят сделать налоговыми агентами по налогу на прибыль, маркетплейсы предложили почте жить дружно, а ФНС рассмотрело инициативу по ставке НДФЛ 20%.

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Бухгалтеры требуют гарантированный двухнедельный отпуск и отсутствие в это время штрафов по НК. Бунтарский 📣«Ночной бухгалтер» № 1504
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Голосуй или работай 24/7

Бухгалтерам надоело быть всегда на связи, следить за налоговыми требованиями и отчетностью. Хуже всего тем, кто работает главбухом в одном лице и заменить такого человека просто некем.

А вот Минфин в ответ на более ранее обращение автора инициативы ответил, что надо просто двух человек нанимать в бухгалтерию, вот и все. Где взять денег на второго бухгалтера, например, скромному ИП, ведомство не сообщило.

В общем, если поддерживаете инциативу — проголосуйте на сайте. Наш главный редактор уже это сделала.

Поддержим коллегу и покажем, что бухгатеры — это по-настоящему дружное сообщество.

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ИП только этого не хватало

Пока налог на прибыль при выплате иностранным компаниям удерживают и уплачивают только организации. Новый законопроект вносит поправки в НК — предприниматели станут налоговыми агентами наравне с компаниями и будут тоже перечислять за «иностранцев» налог в бюджет.

Новый пакет революционных поправок в НК. Разбираем закон № 389-ФЗ

Бесплатный вебинар для бухгалтеров, 29 августа в 11:00

Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. привнес в работу бухгалтеров не малое количества беспокойства и беспорядка. Изменения по нему проведены масштабные и кардинально меняющие старый порядок работы. 

Чтобы вы быстро разобрались во всех налоговых новинках, проводим бесплатный вебинар.  

Программа:

  • Изменения по УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН;

  • Изменения по НДФЛ;

  • Изменения по страховым взносам;

  • Изменения по НДС;

  • Изменения по налогу на прибыль;

  • Изменения по налогу на имущество организаций и транспортному налогу;

  • Изменения по общим положениям;

Спикер:

Анохина Елена, руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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«Давайте жить дружно» — маркетплейсы хотят поддержать Почту России

Почта Росси хотела собирать с маркетплейсов, которые отнимают у нее хлеб, специальный сбор. Вместо этого площадки готовы обеспечить почту заказами и оплачивать сервисные услуги.

И правильно, а то сбор мог составить аж 28 млрд рублей — кто захочет отдавать такие деньжищи. А вы часто на почту ходите?

И пособие получать и работать весь день

Не знаем мечтает ли об этом каждая мать, но вот депутат Госдумы Нина Останина считает, что это это хорошая инциатива и внесла предложение об изменении законов.

По проекту работающая полный день мама сможет сохранить право на пособие, даже если будет трудиться полный день.

Как получить токен и электронную подпись от ФНС бесплатно?

Нужно просто открыть счет в СберБанке. Преимущества очевидны:

  • Вы не платите за токен (обычно они стоят от 1000 руб. и выше).

  • Вам не нужно идти в налоговую, менеджер СберБанка поможет быстро ее оформить и даст инструкции по настрйке рабочего места — вс это также бесплатно.

  • Срок действия сертификата — 15 месяцев. Будете спокойно отправлять отчеты, обмениваться документами по ЭДО, работать с госсистемами.

  • Счет можно открыть дистанционно и сможете пользоваться не только возможностями выгодного РКО, но и бесплатными сервисами.

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Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН7801392271, erid:LjN8KAiUB

А 20% не хотите ли?

У ФНС спросили, а не поднять ли ставку с доходов свыше 25 млн рублей до 20%. Да, давайте, давайте! Шутка ))) Налоговики не это сказали, а отправили с такими вопросами в Минфин.

Переодеваться — это работа

Так Роструд ответил на вопрос — входит ли время на переодевание в спецодежду в рабочее время (интересно, а сколько эти сотрудники переодеваются и в кого?!).

А вот про душ ведомство не было столь категоричным — надо смотреть ЛНА.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша даешь свободу бухгалтеру! редакция

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Налоговые проверки

Налоговики не могут арестовать дебиторскую задолженность компании

Если по результатам налоговой проверки вынесено решение о привлечении к ответственности, могут применяться обеспечительные меры – запрет на отчуждение имущества. Но дебиторки это не касается.

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