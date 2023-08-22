Бухгалтеры требуют гарантированный двухнедельный отпуск и отсутствие в это время штрафов по НК. Бунтарский 📣«Ночной бухгалтер» № 1504

Бухгалтеры, вас ждут в Краснодаре!
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Голосуй или работай 24/7
Бухгалтерам надоело быть всегда на связи, следить за налоговыми требованиями и отчетностью. Хуже всего тем, кто работает главбухом в одном лице и заменить такого человека просто некем.
А вот Минфин в ответ на более ранее обращение автора инициативы ответил, что надо просто двух человек нанимать в бухгалтерию, вот и все. Где взять денег на второго бухгалтера, например, скромному ИП, ведомство не сообщило.
В общем, если поддерживаете инциативу — проголосуйте на сайте. Наш главный редактор уже это сделала.
Поддержим коллегу и покажем, что бухгатеры — это по-настоящему дружное сообщество.
ИП только этого не хватало
Пока налог на прибыль при выплате иностранным компаниям удерживают и уплачивают только организации. Новый законопроект вносит поправки в НК — предприниматели станут налоговыми агентами наравне с компаниями и будут тоже перечислять за «иностранцев» налог в бюджет.
Новый пакет революционных поправок в НК. Разбираем закон № 389-ФЗ
Бесплатный вебинар для бухгалтеров, 29 августа в 11:00
Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. привнес в работу бухгалтеров не малое количества беспокойства и беспорядка. Изменения по нему проведены масштабные и кардинально меняющие старый порядок работы.
Чтобы вы быстро разобрались во всех налоговых новинках, проводим бесплатный вебинар.
Программа:
Изменения по УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН;
Изменения по НДФЛ;
Изменения по страховым взносам;
Изменения по НДС;
Изменения по налогу на прибыль;
Изменения по налогу на имущество организаций и транспортному налогу;
Изменения по общим положениям;
Спикер:
Анохина Елена, руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело»
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«Давайте жить дружно» — маркетплейсы хотят поддержать Почту России
Почта Росси хотела собирать с маркетплейсов, которые отнимают у нее хлеб, специальный сбор. Вместо этого площадки готовы обеспечить почту заказами и оплачивать сервисные услуги.
И правильно, а то сбор мог составить аж 28 млрд рублей — кто захочет отдавать такие деньжищи. А вы часто на почту ходите?
И пособие получать и работать весь день
Не знаем мечтает ли об этом каждая мать, но вот депутат Госдумы Нина Останина считает, что это это хорошая инциатива и внесла предложение об изменении законов.
По проекту работающая полный день мама сможет сохранить право на пособие, даже если будет трудиться полный день.
Как получить токен и электронную подпись от ФНС бесплатно?
Нужно просто открыть счет в СберБанке. Преимущества очевидны:
Вы не платите за токен (обычно они стоят от 1000 руб. и выше).
Вам не нужно идти в налоговую, менеджер СберБанка поможет быстро ее оформить и даст инструкции по настрйке рабочего места — вс это также бесплатно.
Срок действия сертификата — 15 месяцев. Будете спокойно отправлять отчеты, обмениваться документами по ЭДО, работать с госсистемами.
Счет можно открыть дистанционно и сможете пользоваться не только возможностями выгодного РКО, но и бесплатными сервисами.
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А 20% не хотите ли?
У ФНС спросили, а не поднять ли ставку с доходов свыше 25 млн рублей до 20%. Да, давайте, давайте! Шутка ))) Налоговики не это сказали, а отправили с такими вопросами в Минфин.
Переодеваться — это работа
Так Роструд ответил на вопрос — входит ли время на переодевание в спецодежду в рабочее время (интересно, а сколько эти сотрудники переодеваются и в кого?!).
А вот про душ ведомство не было столь категоричным — надо смотреть ЛНА.
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша даешь свободу бухгалтеру! редакция