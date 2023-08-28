Обзоры для бухгалтера

Вырастут цены на хлеб и спрос на услуги бухгалтеров — спасибо ЕНС (не за хлеб), родителям школьников депутаты хотят дать выходной 1 сентября. 🍞«Ночной бухгалтер» № 1508

Буханки и батоны подорожают из-за увеличения себестоимости производства. Предприниматели, которые раньше отказывались от бухгалтера в шатате, вынуждены нанимать его или чаще пользоваться услугами фрилансеров, ведь ЕНС и ЕНП оказались слишком сложными для понимания. В Госдуму внесен проект закона о предоставлении оплачиваемого выходного в День знаний.

Версия для печати
Вырастут цены на хлеб и спрос на услуги бухгалтеров — спасибо ЕНС (не за хлеб), родителям школьников депутаты хотят дать выходной 1 сентября. 🍞«Ночной бухгалтер» № 1508
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты в темах отчетности, ФСБУ, налоговых проверок, бухгалтерского учета и налогообложения, ЕНС, онлайн-кассах и не только 😉.

Обсудим изменения в 2023 и 2024 годах. Поможем разобраться в них и не допускать ошибок, ведущих к штрафам и доначислениям.

🎤 Эксперты обязательно ответят на вопросы участников, а еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

Купить билет

Три корочки хлеба

Пекари грозят удорожанием продукции — повышение зарплат (как бухгалтеры знают, вкупе со страховыми взносами на них), повышение цен в логистике, не позволяют производителеям сдерживать стоимость хлеба.

Прогнозируемый рост — на 10% до конца этого года.

Ваша покорная слуга — главный редактор «Клерка» — недавно была крайне удивлена ценой на обычный хлеб, который производит местный хлебозавод. Цена на буханочку — 100 рублей. То ли давно не покупала, то ли он и так уже прилично подорожал. Ведь буквально полгода назад тот же хлеб стоил рублей 70.

Нет худа без добра

Считает шеф-редактор нашей Трибуны — блогов пользователей «Клерка».

Если вы хотели сменить работу или давно мечтали стать бухгалтером — самое время для новых свершений.

Больше всего в бухгалтерах стали нуждаться ИП. Раньше предприниматель на УСН мог спокойно сдать раз в год декларацию, и даже сам считал на каком-нибудь онлайн-калькульяторе авансовые платежи. Сейчас ему нужно подавать уведомления, правильно расставляя коды, следить за своим счетом в ФНС, по новым правилам учитывать взносы. Это мы еще помалкиваем о регулярных проблемах с ЕНС, когда ИП даже свои платежи найти не может.

Секреты необычного трудоустройства

Как обеспечить эффективный массовый найм, снижая правовые и организационные риски? 

Как определить оптимальный подход к трудоустройству: включить сотрудников в штат или использовать внешние ресурсы?

Разберем на бесплатном вебинаре «В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков»

  • правовые основы трудовых договоров и договоров с самозанятыми;

  • особенности статуса самозанятых лиц;

  • преимущества и недостатки каждого типа договора.

Записаться на бесплатный вебинар

На линейку становись

Участие в линейке, осбоенно у младшеклассников — это большая моральная поддержка, считает депутат Госдумы Гусев Д.Г., поэтому предлагает дать 1 сентября выходной родителям школьников. Причем выходной оплачиваемый, с сохранением места работы (чтобы работодатель не вздумал уволить за прогул).

Согласны, что выходной нужен или «опять дурью маются»?

1 сент.png

Тонкости агентского счета-фактуры

Если агент выступает от имени нескольких принципалов и приобретает для них услуги или товары, то он долженперевыставить счет-фактуру каждому из них, даже если поставщик выдал всего одну.

Проще говоря, полученный агентом счет-фактура должен быть поделен между принципалами. Такие разъяснения дал Минфин в своем письме.

За 2 недели, 3 дня или месяц — в какой срок подать заявление об увольнении

Да, это не ошибка, для разных категорий работников срок подачи заявления на увольнение может быть разным.

Иногда уволиться можно буквально день в день (точнее в день, указанный в заявлении, безо всяких сроков). Например, если работника в ВУЗ зачислили или он вышел на пенсию.

Быстро может уволиться и тот, кто работает на испытательном сроке — подать заявление нужно за 3 дня до дня увольнения.

Вот руководитель должен предупредить об уходе аж за месяц. Хорошего директора найти трудно.

А еще заявление можно отозвать.

Главред рекомендует

Три акции «Клерка», мимо которых нельзя пройти. Учитесь вместе с лучшими экспертами и получайте только нужные, практические навыки для каждого бухгалтера.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца

Ваша прочитала всю школьную литературу за лето редакция

Проведение планерок: 5 частых ошибок

Эффективная планерка — один из важных инструментов управления, который фокусирует команду на выполнении задач и ускоряет рост бизнеса. Расскажу о типичных ошибках, которые совершают при проведении планерок, и как их не допустить.

Проведение планерок: 5 частых ошибок

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще