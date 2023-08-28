Вырастут цены на хлеб и спрос на услуги бухгалтеров — спасибо ЕНС (не за хлеб), родителям школьников депутаты хотят дать выходной 1 сентября. 🍞«Ночной бухгалтер» № 1508

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты в темах отчетности, ФСБУ, налоговых проверок, бухгалтерского учета и налогообложения, ЕНС, онлайн-кассах и не только 😉.
Обсудим изменения в 2023 и 2024 годах. Поможем разобраться в них и не допускать ошибок, ведущих к штрафам и доначислениям.
🎤 Эксперты обязательно ответят на вопросы участников, а еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Три корочки хлеба
Пекари грозят удорожанием продукции — повышение зарплат (как бухгалтеры знают, вкупе со страховыми взносами на них), повышение цен в логистике, не позволяют производителеям сдерживать стоимость хлеба.
Прогнозируемый рост — на 10% до конца этого года.
Ваша покорная слуга — главный редактор «Клерка» — недавно была крайне удивлена ценой на обычный хлеб, который производит местный хлебозавод. Цена на буханочку — 100 рублей. То ли давно не покупала, то ли он и так уже прилично подорожал. Ведь буквально полгода назад тот же хлеб стоил рублей 70.
Нет худа без добра
Считает шеф-редактор нашей Трибуны — блогов пользователей «Клерка».
Если вы хотели сменить работу или давно мечтали стать бухгалтером — самое время для новых свершений.
Больше всего в бухгалтерах стали нуждаться ИП. Раньше предприниматель на УСН мог спокойно сдать раз в год декларацию, и даже сам считал на каком-нибудь онлайн-калькульяторе авансовые платежи. Сейчас ему нужно подавать уведомления, правильно расставляя коды, следить за своим счетом в ФНС, по новым правилам учитывать взносы. Это мы еще помалкиваем о регулярных проблемах с ЕНС, когда ИП даже свои платежи найти не может.
Секреты необычного трудоустройства
Как обеспечить эффективный массовый найм, снижая правовые и организационные риски?
Как определить оптимальный подход к трудоустройству: включить сотрудников в штат или использовать внешние ресурсы?
Разберем на бесплатном вебинаре «В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков»:
правовые основы трудовых договоров и договоров с самозанятыми;
особенности статуса самозанятых лиц;
преимущества и недостатки каждого типа договора.
На линейку становись
Участие в линейке, осбоенно у младшеклассников — это большая моральная поддержка, считает депутат Госдумы Гусев Д.Г., поэтому предлагает дать 1 сентября выходной родителям школьников. Причем выходной оплачиваемый, с сохранением места работы (чтобы работодатель не вздумал уволить за прогул).
Согласны, что выходной нужен или «опять дурью маются»?
Тонкости агентского счета-фактуры
Если агент выступает от имени нескольких принципалов и приобретает для них услуги или товары, то он долженперевыставить счет-фактуру каждому из них, даже если поставщик выдал всего одну.
Проще говоря, полученный агентом счет-фактура должен быть поделен между принципалами. Такие разъяснения дал Минфин в своем письме.
За 2 недели, 3 дня или месяц — в какой срок подать заявление об увольнении
Да, это не ошибка, для разных категорий работников срок подачи заявления на увольнение может быть разным.
Иногда уволиться можно буквально день в день (точнее в день, указанный в заявлении, безо всяких сроков). Например, если работника в ВУЗ зачислили или он вышел на пенсию.
Быстро может уволиться и тот, кто работает на испытательном сроке — подать заявление нужно за 3 дня до дня увольнения.
Вот руководитель должен предупредить об уходе аж за месяц. Хорошего директора найти трудно.
А еще заявление можно отозвать.
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