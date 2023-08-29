Обзоры для бухгалтера

Новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, хозяйка Wildberries в списке Forbes, турпутевки для трезвых. 💣«Ночной бухгалтер» № 1509

Месяц остается до начала действия поправок в НК, по которым уведомления с ошибками в контрольных соотношениях не примут, а ФНС даже не разработала сами КС. Татьяна Бакальчук заняла 1-е место в списке богатейших женщин России, там еще много интересных персон. Тур трезвости в Турцию — новая «фишка» от туроператоров.

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Новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, хозяйка Wildberries в списке Forbes, турпутевки для трезвых. 💣«Ночной бухгалтер» № 1509
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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На масштабной встрече «клерков» выступят топ-эксперты в темах отчетности, ФСБУ, налоговых проверок, бухгалтерского учета и налогообложения, ЕНС, онлайн-кассах, аутсорсинге и не только 😉.

Обсудим изменения в 2023 и 2024 годах. Поможем разобраться в них и не допускать ошибок, ведущих к штрафам и доначислениям.

🎤 Эксперты обязательно ответят на вопросы участников, а еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott.

Можно смотреть трансляцию онлайн и получить ее запись!

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Ждем свиста рака

Похоже, что контрольные соотношения к уведомлениям ФНС разработает под самый октябрь, когда с ними уже нужно будет иметь дело бухгалтерам. Если учитывать, что программистам 1С, других программ и сервисов нужно время, чтобы внести необходимые изменения, то нормально с ними начнем работать еще позже.

Кое-какие контрольные соотношения ФНС уже, правда, выпускала в письме от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@, но это неполный список.

Изменения в этом году сыплются, как из рога изобилия. Пять (!) федеральных законов в 2023 году уже меняли НК.

Правильно родиться или выйти замуж

Только так, считают наши читатели, можно попасть в список Forbes самых богатых женщин России. И действительно, в первой двадцатке, что ни глянь, чья-то жена (вдова), дочка или другая родственница.

Первые места заняли:

1-е место. Генеральный директор и владелец Wildberries Татьяна Бакальчук.

Капитал $7 млрд.

2-е место. Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.

Капитал $2,8 млрд. Разрыв с первым местом очевидный — за «дикой ягодкой» трудно угнаться.

3-е место. Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Капитал $2,5 млрд.

Некоторые «клерки» тоже были бы не против занять одну из строчек в «хит-параде», но запросы у них гораздо скромнее:

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ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: нюансы применения

Бесплатный вебинар для бухгалтеров, 6 сентября в 11:00

Программа:

  • Объекты учета аренды и критерии их признания

  • Кто может не применять ФСБУ 25/2018 

  • Учет у арендатора: признание и оценка ППА и обязательства по аренде, амортизация и переоценка ППА, дисконтирование величины обязательства по аренде, пересмотр стоимости объектов учета аренды, списание объектов учета аренды при расторжении договора

  • Упрощенный порядок учета аренды малоценного имущества и краткосрочной аренды у арендатора

  • Учет у арендодателя: разграничение операционной и финансовой аренды, учет финансовой аренды, учет операционной аренды

  • Послабления в учете аренды для малого бизнеса 

  • Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчетности

Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, кандидат экономических наук, доцент.

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Безалкогольный отпуск

Поехать в Турцию по путевке «включено все, кроме алкоголя» предлагают туроператоры России. Такая поездка обойдется дешевле на 7-9%. Поехали бы так отдыхать?

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Тыжбухгалтер!

Автоматически это означает, что ты отвечаешь буквально за любые цифры. Например, бухгалтеры обсуждают, с чего бы им отвечать за ситуацию, когда поставщик выставил счет на товар по одной цене, а в накладной указал другую.

А еще спорят, стоит ли вникать в личные финансы ИП: предпринимателю от банка пришел запрос по 115-ФЗ, который бухгалтер отработала (подготовила нужные документы). Потом такой же запрос прилетел по личным счету бизнесмена из другого банка. Одни считают, что стоит помочь, а другие, что этот вопрос выходит за рамки работы и за него можно и доплатить (если вообще браться).

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Еще чуть-чуть и будут разъяснения про 1%

ФНС обещает скоро расставить по местам все в вопросах новых правил уменьшения налогов на УСН и ПСН на фиксированные взносы.

Налоговики обещают дать разъяснения про 1%, из-за которого многие ИП впали в панику — уже уменьшили налоги на взносы, а правила изменились и так делать пока нельзя. А еще ФНС актуализирует сведения на своем сайте и доведет информацию до региональных инспекций.

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1509 до конца!

Ваша немножко гриппующая редакция

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