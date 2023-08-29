Новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, хозяйка Wildberries в списке Forbes, турпутевки для трезвых. 💣«Ночной бухгалтер» № 1509

Бронируйте места на Клерк.Конференцию заранее! Так дешевле На масштабной встрече «клерков» выступят топ-эксперты в темах отчетности, ФСБУ, налоговых проверок, бухгалтерского учета и налогообложения, ЕНС, онлайн-кассах, аутсорсинге и не только 😉. Обсудим изменения в 2023 и 2024 годах. Поможем разобраться в них и не допускать ошибок, ведущих к штрафам и доначислениям. 🎤 Эксперты обязательно ответят на вопросы участников, а еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Можно смотреть трансляцию онлайн и получить ее запись! До 1 сентября цена на билеты с раним бронированием — 1000 рублей! Купить билет на онлайн-участие

Ждем свиста рака Похоже, что контрольные соотношения к уведомлениям ФНС разработает под самый октябрь, когда с ними уже нужно будет иметь дело бухгалтерам. Если учитывать, что программистам 1С, других программ и сервисов нужно время, чтобы внести необходимые изменения, то нормально с ними начнем работать еще позже. Кое-какие контрольные соотношения ФНС уже, правда, выпускала в письме от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@, но это неполный список. Изменения в этом году сыплются, как из рога изобилия. Пять (!) федеральных законов в 2023 году уже меняли НК.

Правильно родиться или выйти замуж Только так, считают наши читатели, можно попасть в список Forbes самых богатых женщин России. И действительно, в первой двадцатке, что ни глянь, чья-то жена (вдова), дочка или другая родственница. Первые места заняли: 1-е место. Генеральный директор и владелец Wildberries Татьяна Бакальчук. Капитал $7 млрд. 2-е место. Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Капитал $2,8 млрд. Разрыв с первым местом очевидный — за «дикой ягодкой» трудно угнаться. 3-е место. Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Капитал $2,5 млрд. Некоторые «клерки» тоже были бы не против занять одну из строчек в «хит-параде», но запросы у них гораздо скромнее:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: нюансы применения Бесплатный вебинар для бухгалтеров, 6 сентября в 11:00 Программа: Объекты учета аренды и критерии их признания

Кто может не применять ФСБУ 25/2018

Учет у арендатора: признание и оценка ППА и обязательства по аренде, амортизация и переоценка ППА, дисконтирование величины обязательства по аренде, пересмотр стоимости объектов учета аренды, списание объектов учета аренды при расторжении договора

Упрощенный порядок учета аренды малоценного имущества и краткосрочной аренды у арендатора

Учет у арендодателя: разграничение операционной и финансовой аренды, учет финансовой аренды, учет операционной аренды

Послабления в учете аренды для малого бизнеса

Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчетности Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, кандидат экономических наук, доцент. Записаться на вебинар Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid:LjN8KEUoM

Безалкогольный отпуск Поехать в Турцию по путевке «включено все, кроме алкоголя» предлагают туроператоры России. Такая поездка обойдется дешевле на 7-9%. Поехали бы так отдыхать?

Тыжбухгалтер! Автоматически это означает, что ты отвечаешь буквально за любые цифры. Например, бухгалтеры обсуждают, с чего бы им отвечать за ситуацию, когда поставщик выставил счет на товар по одной цене, а в накладной указал другую. А еще спорят, стоит ли вникать в личные финансы ИП: предпринимателю от банка пришел запрос по 115-ФЗ, который бухгалтер отработала (подготовила нужные документы). Потом такой же запрос прилетел по личным счету бизнесмена из другого банка. Одни считают, что стоит помочь, а другие, что этот вопрос выходит за рамки работы и за него можно и доплатить (если вообще браться).