Новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, хозяйка Wildberries в списке Forbes, турпутевки для трезвых. 💣«Ночной бухгалтер» № 1509

Бронируйте места на Клерк.Конференцию заранее! Так дешевле
На масштабной встрече «клерков» выступят топ-эксперты в темах отчетности, ФСБУ, налоговых проверок, бухгалтерского учета и налогообложения, ЕНС, онлайн-кассах, аутсорсинге и не только 😉.
Обсудим изменения в 2023 и 2024 годах. Поможем разобраться в них и не допускать ошибок, ведущих к штрафам и доначислениям.
🎤 Эксперты обязательно ответят на вопросы участников, а еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott.
Можно смотреть трансляцию онлайн и получить ее запись!
До 1 сентября цена на билеты с раним бронированием — 1000 рублей!
Ждем свиста рака
Похоже, что контрольные соотношения к уведомлениям ФНС разработает под самый октябрь, когда с ними уже нужно будет иметь дело бухгалтерам. Если учитывать, что программистам 1С, других программ и сервисов нужно время, чтобы внести необходимые изменения, то нормально с ними начнем работать еще позже.
Кое-какие контрольные соотношения ФНС уже, правда, выпускала в письме от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@, но это неполный список.
Изменения в этом году сыплются, как из рога изобилия. Пять (!) федеральных законов в 2023 году уже меняли НК.
Правильно родиться или выйти замуж
Только так, считают наши читатели, можно попасть в список Forbes самых богатых женщин России. И действительно, в первой двадцатке, что ни глянь, чья-то жена (вдова), дочка или другая родственница.
Первые места заняли:
1-е место. Генеральный директор и владелец Wildberries Татьяна Бакальчук.
Капитал $7 млрд.
2-е место. Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.
Капитал $2,8 млрд. Разрыв с первым местом очевидный — за «дикой ягодкой» трудно угнаться.
3-е место. Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Капитал $2,5 млрд.
Некоторые «клерки» тоже были бы не против занять одну из строчек в «хит-параде», но запросы у них гораздо скромнее:
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: нюансы применения
Бесплатный вебинар для бухгалтеров, 6 сентября в 11:00
Программа:
Объекты учета аренды и критерии их признания
Кто может не применять ФСБУ 25/2018
Учет у арендатора: признание и оценка ППА и обязательства по аренде, амортизация и переоценка ППА, дисконтирование величины обязательства по аренде, пересмотр стоимости объектов учета аренды, списание объектов учета аренды при расторжении договора
Упрощенный порядок учета аренды малоценного имущества и краткосрочной аренды у арендатора
Учет у арендодателя: разграничение операционной и финансовой аренды, учет финансовой аренды, учет операционной аренды
Послабления в учете аренды для малого бизнеса
Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчетности
Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, кандидат экономических наук, доцент.
Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid:LjN8KEUoM
Безалкогольный отпуск
Поехать в Турцию по путевке «включено все, кроме алкоголя» предлагают туроператоры России. Такая поездка обойдется дешевле на 7-9%. Поехали бы так отдыхать?
Тыжбухгалтер!
Автоматически это означает, что ты отвечаешь буквально за любые цифры. Например, бухгалтеры обсуждают, с чего бы им отвечать за ситуацию, когда поставщик выставил счет на товар по одной цене, а в накладной указал другую.
А еще спорят, стоит ли вникать в личные финансы ИП: предпринимателю от банка пришел запрос по 115-ФЗ, который бухгалтер отработала (подготовила нужные документы). Потом такой же запрос прилетел по личным счету бизнесмена из другого банка. Одни считают, что стоит помочь, а другие, что этот вопрос выходит за рамки работы и за него можно и доплатить (если вообще браться).
Еще чуть-чуть и будут разъяснения про 1%
ФНС обещает скоро расставить по местам все в вопросах новых правил уменьшения налогов на УСН и ПСН на фиксированные взносы.
Налоговики обещают дать разъяснения про 1%, из-за которого многие ИП впали в панику — уже уменьшили налоги на взносы, а правила изменились и так делать пока нельзя. А еще ФНС актуализирует сведения на своем сайте и доведет информацию до региональных инспекций.
Редакция рекомендует
🔥 В среду 30 августа в 15.00 не пропустите вебинар Как сэкономить на организации командировок в 2023 году. Эксперт поделится хитростями и лайфхаками.
🏃♀️ Топовый курс от «Клерка» про управленку: Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования со скидкой более 50%!
Купите курс всего за 4 990 руб. или в рассрочку!
👍 Вебинар от налогового консультанта Людмилы Ефимовой В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков.
Узнаете, чем существенно отличаются трудовые договоры и договоры с самозанятыми, как их составить, чтобы не попасть на доначисления, что делать самозанятому, если он попал на допрос, как еще привлекать внештатников и не рисковать.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1509 до конца!
Ваша немножко гриппующая редакция