Что изменится с 1 октября 2023 года для бухгалтера. Большой пятничный дайджест разборов

Чего нам ждать:

С 1 октября заработает новая норма НК РФ – уведомление по ЕНП с ошибками принято не будет.

Самое актуальное и важное для бухгалтера в разборах за эту неделю. Подпишитесь на дайджест, чтобы не пропустить👇

Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить.

Собрали основные заблуждения по банкротству физических лиц. Изучайте судебную практику и не совершайте подобных ошибок.

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

По итогам проверки начислены огромные штрафы? Не спешите платить, оцените перспективы снижения: при грамотном подходе есть возможность урезать суммы до шести и более раз.

Разбираемся, как изменились правила выставления и получения электронных счетов-фактур в 2023 году.

Рассказываем в мини-курсе, в каких случаях трехлетний срок исковой давности по задолженностям фактически не применим.

Разберем видео в этом мини-курсе, как правильно нанять несовершеннолетнего.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как по мнению судов нельзя расторгнуть трудовые отношения с сотрудниками.

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