Обзоры для бухгалтера

Что изменится с 1 октября 2023 года для бухгалтера. Большой пятничный дайджест разборов

На повестке дня последние изменения, которые вступят в силу уже осенью.

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Что изменится с 1 октября 2023 года для бухгалтера. Большой пятничный дайджест разборов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Чего нам ждать:

  • С 1 октября заработает новая норма НК РФ – уведомление по ЕНП с ошибками принято не будет.

  • С 1 октября начнут действовать новые правила ведения воинского учета.

Самое актуальное и важное для бухгалтера в разборах за эту неделю. Подпишитесь на дайджест, чтобы не пропустить👇

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Налог на имущество физических лиц

Вот-вот начнется рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц за 2022 год

Уже с 10 сентября начинается ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физлицами имущественных налогов за 2022 год – транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц, а также НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами.

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Имущественный вычет

Можно одновременно заявить имущественный вычет на покупку и на продажу квартиры

Если человек купил квартиру, а потом в этом же году продал ее, то в декларации 3-НДФЛ надо отразить доход от продажи и можно отразить вычет на покупку (если ранее его не получали).

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Налоги, взносы, пошлины

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Горячий кейс по ЕНС. Как я отбила 114 тысяч рублей у налоговой службы

В статье рассказываю, как работает система уплаты налогов через единый налоговый платеж, какие могут быть причины отрицательного сальдо ЕНС и делюсь кейсом, как я отбила 114 тысяч рублей клиента у налоговой службы, после ошибки в начислениях.

Горячий кейс по ЕНС. Как я отбила 114 тысяч рублей у налоговой службы
НДС

В каком случае фирма на УСН платит НДС

Компания, которая работает на УСН, вправе оформлять первичные учетные документы с выделенной в них суммой НДС. Платить налог в бюджет только в том случае, если УСН-компания оформляет счета-фактуры с НДС. Другие первичные учетные документы, даже если в них выделен налог, не будут служить основанием для уплаты налога в бюджет.

В каком случае фирма на УСН платит НДС
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