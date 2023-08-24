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- Как снизить налоговые штрафы в 2023 году
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Как снизить налоговые штрафы в 2023 году
По итогам проверки начислены огромные штрафы? Не спешите платить, оцените перспективы снижения: при грамотном подходе есть возможность урезать суммы до шести и более раз.
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