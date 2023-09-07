Перевод сотрудника на другую должность: образец приказа

Изменение, постоянное или временное, оговоренное в трудовом договоре функциональности работника, в ТК допускается при наличии его согласия, зафиксированного в письменном виде. Однако в повседневной жизни встречаются разные ситуации, поэтому в некоторых статьях ТК (например, 72 и 73) возможен перевод сотрудника без его согласия, но на короткое время и в оговоренных в нормативном акте случаях:

Однако даже если приказ составлен по форме, о переводе сотрудника на низкоквалифицированную или ниже оплачиваемую работу, он не может быть законным без письменного согласия переведенного, при наличии любого основания, указанного в ТК .

В каждом заключаемом договоре есть разные стороны. Закон стоит на страже интересов договорных сторон, поэтому, если работник намерен перейти на другую работу, требуется согласие работодателя. Но вот, например, перевод на основании заключения медкомиссии, должен выполняться в обязательном порядке.

Причина перевода, как средство дифференциации приказов на виды

Трудовой кодекс предусматривает 2 вида приказов, временный и постоянный, о переводе работника с занимаемой должности на другую. В первом случае закон ограничивает срок (не более года или до возвращения на работу отсутствующего сотрудника). Если срок истек, а к прежней должности временный работник не возвращается, он переходит в категорию постоянных.

Работодатель может принудительно изменить должность, но не более, чем на месяц, и в случае создания условий, зафиксированных в ст. 72 ТК.