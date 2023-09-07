Перевод сотрудника на другую должность: образец приказа

Законные основание
Изменение, постоянное или временное, оговоренное в трудовом договоре функциональности работника, в ТК допускается при наличии его согласия, зафиксированного в письменном виде. Однако в повседневной жизни встречаются разные ситуации, поэтому в некоторых статьях ТК (например, 72 и 73) возможен перевод сотрудника без его согласия, но на короткое время и в оговоренных в нормативном акте случаях:
катастрофах, авариях, несчастных случаях;
стихийных бедствиях, эпидемиях и эпизоотиях;
ЧП, как исключение, подвергающее опасности жизнь и здоровье;
простой, предотвращение вреда для имущества или его уничтожения;
замещение отсутствующего на рабочем месте, если это стало причиной вышеперечисленных обстоятельств.
Однако даже если приказ составлен по форме, о переводе сотрудника на низкоквалифицированную или ниже оплачиваемую работу, он не может быть законным без письменного согласия переведенного, при наличии любого основания, указанного в ТК.
В каждом заключаемом договоре есть разные стороны. Закон стоит на страже интересов договорных сторон, поэтому, если работник намерен перейти на другую работу, требуется согласие работодателя. Но вот, например, перевод на основании заключения медкомиссии, должен выполняться в обязательном порядке.
Причина перевода, как средство дифференциации приказов на виды
Трудовой кодекс предусматривает 2 вида приказов, временный и постоянный, о переводе работника с занимаемой должности на другую. В первом случае закон ограничивает срок (не более года или до возвращения на работу отсутствующего сотрудника). Если срок истек, а к прежней должности временный работник не возвращается, он переходит в категорию постоянных.
Работодатель может принудительно изменить должность, но не более, чем на месяц, и в случае создания условий, зафиксированных в ст. 72 ТК.
На постоянное место тоже можно перевести без согласия человека, но только по состоянию здоровья или по сокращению штата.
Причины издания приказа администрацией о переводе сотрудника на другую должность и применения по назначению образца бланка, разработанного Госкомстатом, вариабельны и неизбежны. В штатном расписании появляется или освобождается вакансия, люди самосовершенствуются, получают образование или проходят курсы квалификации, болеют или выздоравливают, поднимаются по карьерной лестнице.
Повод к переводу не имеет значения, издание приказа — обязательный момент в оформлении официальной документации.
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Составление документа
Трудовой договор фиксирует занимаемую должность. Для перевода придется заключить дополнительное соглашение: в нем указывается трансформация в функциях. После этого можно заниматься составлением приказа о перемещении на другую работу в порядке перевода. Унифицированный бланк (Т5 или Т5а) утвержден в постановлении Госкомстата еще в 2004.
В нем указываются:
личные данные (ФИО работника);
номер документа и дата его составления;
обе должности: занимаемая ранее и новая;
причина перевода и установленный на новой работе оклад.
Если перемещение временное, в форме приказа должна быть указана эта информация о переводе, с указанием сроков, когда наступает окончание действия. При перемещении на постоянное место — просто указывается характер.
В любом случае, работнику дают ознакомиться с содержанием документа и удостоверить этот факт своей подписью.
Дополнительные условия
Приказ можно не издавать, если трудовые функции остались неизменным, но в названии должности произошли трансформации. Составлением документа может заниматься директор, секретарь, юрист или кадровик. Оформление — на бланке или в произвольной форме. Можно заполнить на компьютере или от руки, но с указанием всех необходимых сведений.
Выразить согласие с изложенным должны обе стороны трудового соглашения — работодатель и его сотрудник, поставив подписи. Приказ регистрируется в специальном журнале и хранится определенное время.
Перемещение отличается от перевода: условия трудового договора в этом случае остаются неизменными, меняется рабочее место, структурное подразделение механизм или агрегат, на котором нужно работать. Для этого есть другой бланк, и он отличается от формы приказа, закрепляющего информацию о переводе сотрудника на должность: образец приводится ниже.
Образец приказа о переводе на другую должность:
Также обратите внимание, что при переводе работника на другую должность требуется внести соответствующую запись в трудовую. Если говорить про бумажный вариант трудовой книжки, то запись о переводе может выглядеть так: