Новая отчетность для маркетплейсов, драка на работе — несчастный случай на производстве. «Вхождение в состав России» — 3 рубля. Ох, снова ЕНП. «Ночной бухгалтер» № 1527

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Кашу маслом не испортишь? Бухгалтеры упорно сдают уведомления ЕНП по взносам Уведомление по страховым взносам за март, июнь, сентябрь, декабрь сдавать не надо, потому что срок сдачи совпадает со сроком сдачи РСВ. Но бухгалтеры все равно их сдают, а налоговая — принимает. Пользователи нашего канала предупреждают, что если сдать ненужное уведомление, может пройти двойное начисление – по уведомлению и РСВ. Но те, кто уже так делал, успокаивают – все будет нормально. Уведомление принимают и никаких двойных начислений не происходит. А вы сдаете лишние уведомления? Поделитесь в комментариях.

Вот это да! При переходе с УСН на ОСНО теперь можно принять НДС к вычету Многолетним спорам приходит конец. Минфин сдался и поддержал решение Верховного суда: можно применять вычет независимо от того, какой объект УСН применялся (доходы или доходы минус расходы). Историческая справка: на вычет можно взять НДС по товарам, работам, услугам, которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при УСН. Но при УСН «доходы» в принципе не учитывают расходы и из налоговой базы они не вычитаются. А раз расходов нет, то и вычет не положен — так раньше заявлял Минфин. Но теперь ведомство переобулось в пользу налогоплательщиков. Это действительно хорошая новость. Особенно, для ювелирного бизнеса, который в этом году был лишен права на упрощенку.

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Маркетплейсам — новая отчетность Такой подарок онлайн-торговле преподнес Росстат. Новая отчетность будет носить гордое название: годовая статистическая форма № 1-маркетплейс (краткая) «Опросный лист обследования деятельности маркетплейсов». Представлять отчет в Росстат нужно будет со 2 по 30 октября после отчетного года. МСП сдавать ее не будут.

«Вхождение в состав России» за 3 рубля Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Тираж монеты — 3 тыс. штук. Вот такая красота: Оборотная сторона монеты (изображение с сайта ЦБ)