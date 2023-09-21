Появились контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, учредителям полетели письма на доплату НДФЛ, Минфин планирует новые пошлины. 💣«Ночной бухгалтер» № 1526

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Сегодня подарим напоминалку: как оплатить больничный лист уволенному сотруднику в 2023 году.
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Проконтролируйте уведомления!
До 25 сентября нужно отправить уведомление об исчисленных налогах и взносах и хотя контрольные соотношения к нему еще не утвердили, но на них уже можно ориентироваться. Применять же новые КС нужно будет с 1 октября.
Например, упрощенцам нужно проверить уведомление с отрицательной суммой (налог к уменьшению). Нельзя сдать отрицательное уведомление на сумму, превышающую ранее начисленный аванс.
Вы можете скачать таблицу с новыми контрольными соотношениями из приложения к новости.
Владельцы бизнеса паникуют — им нужно доплатить НДФЛ. Виноват ли бухгалтер?
Нет, вины бухгалтера тут нет. Просто НДФЛ с зарплаты и дивидендов считается отдельно (так положено сейчас по НК), а потом налоговая складывает доход и, если он превышает 5 млн рублей, шлет уведомление о доплате налога.
Конечно, бухгалтер мог бы предупредить собственника о том, что того ждет сюрприз, но в его обязанности это не входит. А вы как считаете?
Построение управленческого учета в 1С:ERP. Что нужно знать бухгалтеру
Нет компании и даже ИП, где не применялся бы с той или иной форме управленческий учет. Бухгалтеру следует серьезно подойти к отстройке управленческого учета в компании, чтобы руководитель мог принимать верные решения.
Если вы хотите знать больше об управленческом учете и его настройке в 1С:ERP, у вас есть вопросы, но вы не знаете, кому их задать — запишитесь на бесплатный вебинар от экспертов в 1С:ERP.
Спикер: Ольга Гагулина, ведущий эксперт-методист компании «ИТРП», преподаватель по налогообложению при Палате налоговых консультантов с 25-летним опытом.
О чем узнаете на вебинаре:
1С:ERP: виды учета и их назначение, способы реализации управленческого учета.
Отличие управленческого учета организации и предприятия.
Стоит ли сближать управленческий и бухгалтерский учет.
Виды и настройки отчетов для анализа состояния каждого из видов учета.
У вас будет возможность задать спикеру вопросы.
Даешь гибкие пошлины!
Минфин рассматривает вариант с гибкими пошлинами для экспорта. Они будут привязаны к курсу рубля: 5,5–7% при курсе выше 95 руб./$ и 3,5–4% при курсе 80 руб./$.
Эксперты считают, что мера радикальная и вводить ее не стоит.
А вот так наш пользователь отреагировал на новость:
Ну, да, собственно только еще одной пошлины нам и не хватает.
Установили предельную базу по взносам на 2024 год
Не будем нагнетать интригу. Предельная база по страховым взносам в 2024 году составит 2 225 000 рублей. Главный редактор «Клерка» отметила, что база влияет на размер будущей пенсии. Если работодатель не увеличит вам зарплату в 2024 году как минимум на 16,1%, то в 2024 году вы заработаете меньше пенсионных баллов, чем в 2023 году.
Wildberries в очередной раз разозлил владельцев ПВЗ
Недавно маркетплейс снизил выплаты собственникам точек — если оборот ПВЗ выше 6 млн рублей, то вознаграждение по факту становится ниже. А сейчас площадка установила максимальное агентское вознаграждение в сумме 200 тыс. рублей.
Владельцы пунктов выдачи возмущены, а председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев требует снять с площадки вето на проверки. Наши читатели живо заинтересовались этим замечанием:
И все же Вайлдберрис не единственный маркетплейс, с которым работает бизнес, хотя он и очень популярен среди покупателей.
Если вы хотите работать с селлером — продавцом макетплейса, вам обязательно нужно знать особенности такого сотрудничества, учета интернет-продаж, уметь читать отчеты площадок и правильно отражать операции с ними в 1С.
Эксперты «Клерка» научат вас этому и многому другому на курсе повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса.
Проработанная, тщательно составленная программа, общение с преподавателями и куратором, понятная подача информации и реальные практические навыки работы — вот преимущества этого курса.
Кроме того, вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое будет занесено в официальный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
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Роботы-коллекторы эффективнее возвращают долги
Робот-коллектор добивается цели разговора на 25% быстрее человека. Звонки, совершаемые роботом, значительно упрощают работу агентств по взысканию задолженностей. Наши читатели решили, что робот действует методично — достает должника звонками и повторяет ему одни и те же фразы.
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Ваша надеестя, что ИИ не оставит ее без работы редакция