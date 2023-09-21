Появились контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, учредителям полетели письма на доплату НДФЛ, Минфин планирует новые пошлины. 💣«Ночной бухгалтер» № 1526

Забирайте подарки от «Ночного бухгалтера»! «Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что мы ценим ваше время и силы. Сегодня подарим напоминалку: как оплатить больничный лист уволенному сотруднику в 2023 году. Форма для подписки ниже⬇

Проконтролируйте уведомления! До 25 сентября нужно отправить уведомление об исчисленных налогах и взносах и хотя контрольные соотношения к нему еще не утвердили, но на них уже можно ориентироваться. Применять же новые КС нужно будет с 1 октября. Например, упрощенцам нужно проверить уведомление с отрицательной суммой (налог к уменьшению). Нельзя сдать отрицательное уведомление на сумму, превышающую ранее начисленный аванс. Вы можете скачать таблицу с новыми контрольными соотношениями из приложения к новости.

Владельцы бизнеса паникуют — им нужно доплатить НДФЛ. Виноват ли бухгалтер? Нет, вины бухгалтера тут нет. Просто НДФЛ с зарплаты и дивидендов считается отдельно (так положено сейчас по НК), а потом налоговая складывает доход и, если он превышает 5 млн рублей, шлет уведомление о доплате налога. Конечно, бухгалтер мог бы предупредить собственника о том, что того ждет сюрприз, но в его обязанности это не входит. А вы как считаете?

Построение управленческого учета в 1С:ERP. Что нужно знать бухгалтеру Нет компании и даже ИП, где не применялся бы с той или иной форме управленческий учет. Бухгалтеру следует серьезно подойти к отстройке управленческого учета в компании, чтобы руководитель мог принимать верные решения. Если вы хотите знать больше об управленческом учете и его настройке в 1С:ERP, у вас есть вопросы, но вы не знаете, кому их задать — запишитесь на бесплатный вебинар от экспертов в 1С:ERP. Спикер: Ольга Гагулина, ведущий эксперт-методист компании «ИТРП», преподаватель по налогообложению при Палате налоговых консультантов с 25-летним опытом. О чем узнаете на вебинаре: 1С:ERP: виды учета и их назначение, способы реализации управленческого учета.

Отличие управленческого учета организации и предприятия.

Стоит ли сближать управленческий и бухгалтерский учет.

Виды и настройки отчетов для анализа состояния каждого из видов учета. У вас будет возможность задать спикеру вопросы. Записаться

Даешь гибкие пошлины! Минфин рассматривает вариант с гибкими пошлинами для экспорта. Они будут привязаны к курсу рубля: 5,5–7% при курсе выше 95 руб./$ и 3,5–4% при курсе 80 руб./$. Эксперты считают, что мера радикальная и вводить ее не стоит. А вот так наш пользователь отреагировал на новость: Ну, да, собственно только еще одной пошлины нам и не хватает.

Установили предельную базу по взносам на 2024 год Не будем нагнетать интригу. Предельная база по страховым взносам в 2024 году составит 2 225 000 рублей. Главный редактор «Клерка» отметила, что база влияет на размер будущей пенсии. Если работодатель не увеличит вам зарплату в 2024 году как минимум на 16,1%, то в 2024 году вы заработаете меньше пенсионных баллов, чем в 2023 году.

Wildberries в очередной раз разозлил владельцев ПВЗ Недавно маркетплейс снизил выплаты собственникам точек — если оборот ПВЗ выше 6 млн рублей, то вознаграждение по факту становится ниже. А сейчас площадка установила максимальное агентское вознаграждение в сумме 200 тыс. рублей. Владельцы пунктов выдачи возмущены, а председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев требует снять с площадки вето на проверки. Наши читатели живо заинтересовались этим замечанием: И все же Вайлдберрис не единственный маркетплейс, с которым работает бизнес, хотя он и очень популярен среди покупателей. Если вы хотите работать с селлером — продавцом макетплейса, вам обязательно нужно знать особенности такого сотрудничества, учета интернет-продаж, уметь читать отчеты площадок и правильно отражать операции с ними в 1С. Эксперты «Клерка» научат вас этому и многому другому на курсе повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса. Проработанная, тщательно составленная программа, общение с преподавателями и куратором, понятная подача информации и реальные практические навыки работы — вот преимущества этого курса. Кроме того, вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое будет занесено в официальный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). На курс действует скидка 30%, сейчас по акции его цена — 18 200 руб. Вы можете приобрести курс в рассрочку без переплаты на 12 месяцев (1 517 руб. в месяц). Купить курс в рассрочку