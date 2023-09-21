Обзоры для бухгалтера

Появились контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, учредителям полетели письма на доплату НДФЛ, Минфин планирует новые пошлины. 💣«Ночной бухгалтер» № 1526

Сверять в уведомлении по ЕНП будут КБК, период, срок сдачи и сумму. Учредители получают налоговые уведомления на доплату НДФЛ по ставке 15%, все из-за раздельного обложения налогом зарплаты и дивидендов. Минфин обсуждает введение гибких пошлины на экспорт с привязкой к курсу рубля. И другие новости дня.

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Появились контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, учредителям полетели письма на доплату НДФЛ, Минфин планирует новые пошлины. 💣«Ночной бухгалтер» № 1526
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Проконтролируйте уведомления!

До 25 сентября нужно отправить уведомление об исчисленных налогах и взносах и хотя контрольные соотношения к нему еще не утвердили, но на них уже можно ориентироваться. Применять же новые КС нужно будет с 1 октября.

Например, упрощенцам нужно проверить уведомление с отрицательной суммой (налог к уменьшению). Нельзя сдать отрицательное уведомление на сумму, превышающую ранее начисленный аванс.

Вы можете скачать таблицу с новыми контрольными соотношениями из приложения к новости.

Владельцы бизнеса паникуют — им нужно доплатить НДФЛ. Виноват ли бухгалтер?

Нет, вины бухгалтера тут нет. Просто НДФЛ с зарплаты и дивидендов считается отдельно (так положено сейчас по НК), а потом налоговая складывает доход и, если он превышает 5 млн рублей, шлет уведомление о доплате налога.

Конечно, бухгалтер мог бы предупредить собственника о том, что того ждет сюрприз, но в его обязанности это не входит. А вы как считаете?

Построение управленческого учета в 1С:ERP. Что нужно знать бухгалтеру

Нет компании и даже ИП, где не применялся бы с той или иной форме управленческий учет. Бухгалтеру следует серьезно подойти к отстройке управленческого учета в компании, чтобы руководитель мог принимать верные решения.

Если вы хотите знать больше об управленческом учете и его настройке в 1С:ERP, у вас есть вопросы, но вы не знаете, кому их задать — запишитесь на бесплатный вебинар от экспертов в 1С:ERP.

Спикер: Ольга Гагулина, ведущий эксперт-методист компании «ИТРП», преподаватель по налогообложению при Палате налоговых консультантов с 25-летним опытом.

О чем узнаете на вебинаре:

  • 1С:ERP: виды учета и их назначение, способы реализации управленческого учета.

  • Отличие управленческого учета организации и предприятия.

  • Стоит ли сближать управленческий и бухгалтерский учет.

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Даешь гибкие пошлины!

Минфин рассматривает вариант с гибкими пошлинами для экспорта. Они будут привязаны к курсу рубля: 5,5–7% при курсе выше 95 руб./$ и 3,5–4% при курсе 80 руб./$.

Эксперты считают, что мера радикальная и вводить ее не стоит.

А вот так наш пользователь отреагировал на новость:

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Ну, да, собственно только еще одной пошлины нам и не хватает.

Установили предельную базу по взносам на 2024 год

Не будем нагнетать интригу. Предельная база по страховым взносам в 2024 году составит 2 225 000 рублей. Главный редактор «Клерка» отметила, что база влияет на размер будущей пенсии. Если работодатель не увеличит вам зарплату в 2024 году как минимум на 16,1%, то в 2024 году вы заработаете меньше пенсионных баллов, чем в 2023 году.

Wildberries в очередной раз разозлил владельцев ПВЗ

Недавно маркетплейс снизил выплаты собственникам точек — если оборот ПВЗ выше 6 млн рублей, то вознаграждение по факту становится ниже. А сейчас площадка установила максимальное агентское вознаграждение в сумме 200 тыс. рублей.

Владельцы пунктов выдачи возмущены, а председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев требует снять с площадки вето на проверки. Наши читатели живо заинтересовались этим замечанием:

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И все же Вайлдберрис не единственный маркетплейс, с которым работает бизнес, хотя он и очень популярен среди покупателей.

Если вы хотите работать с селлером — продавцом макетплейса, вам обязательно нужно знать особенности такого сотрудничества, учета интернет-продаж, уметь читать отчеты площадок и правильно отражать операции с ними в 1С.

Эксперты «Клерка» научат вас этому и многому другому на курсе повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса.

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Роботы-коллекторы эффективнее возвращают долги

Робот-коллектор добивается цели разговора на 25% быстрее человека. Звонки, совершаемые роботом, значительно упрощают работу агентств по взысканию задолженностей. Наши читатели решили, что робот действует методично — достает должника звонками и повторяет ему одни и те же фразы.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1526 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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