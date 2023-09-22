Новая ЕФС-1, правила уменьшения УСН и ПСН на взносы, РСВ, дробление. Большой дайджест разборов

Читайте и смотрите разборы, чтобы быть в курсе:

Как изменится форма ЕФС-1.

Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН.

​​​​​​​Что изменилось в правилах начисления НДС.

Не теряйте время и приступайте к прочтению.

В форме ЕФС-1 надо будет по-новому заполнять разделы, которые заменяют СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС.

Есть условия, которые делают трудовой договор опасным для работодателя. Разберем, какие пункты нужно срочно проверить в договорах с сотрудниками, чтобы вашу компанию не оштрафовала ГИТ.

Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.

В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.

Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.

Рассмотрим правила заполнения РСВ для разных нестандартных ситуаций.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как изменились правила начисления НДС при раздаче рекламных товаров.

Разбираемся, как получить скидку на травматизм на следующий 2024 год, какие показатели определяют размер скидки и какие условия должны выполняться.

В мини-курсе разбираем, какие документы сдаются при увольнении работника в 2023 году и в какие сроки подачи нужно уложиться.

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