Обзоры для бухгалтера

Новая ЕФС-1, правила уменьшения УСН и ПСН на взносы, РСВ, дробление. Большой дайджест разборов

На этой неделе наша редакция уделила особое внимание изменениям.

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Новая ЕФС-1, правила уменьшения УСН и ПСН на взносы, РСВ, дробление. Большой дайджест разборов
Иллюстрация: stockking/freepik

Читайте и смотрите разборы, чтобы быть в курсе:

  • Как изменится форма ЕФС-1.

  • Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН.

  • ​​​​​​​Что изменилось в правилах начисления НДС.

Не теряйте время и приступайте к прочтению.

Как изменится форма ЕФС-1: полный обзор поправок

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В форме ЕФС-1 надо будет по-новому заполнять разделы, которые заменяют СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС.

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Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО

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Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал

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Рассмотрим правила заполнения РСВ для разных нестандартных ситуаций.

Изменены правила начисления НДС при раздаче рекламных товаров

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Отчетность и документы при увольнении в 2023 году

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В мини-курсе разбираем, какие документы сдаются при увольнении работника в 2023 году и в какие сроки подачи нужно уложиться.

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