Новая ЕФС-1, правила уменьшения УСН и ПСН на взносы, РСВ, дробление. Большой дайджест разборов

Читайте и смотрите разборы, чтобы быть в курсе:
Как изменится форма ЕФС-1.
Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН.
Что изменилось в правилах начисления НДС.
Не теряйте время и приступайте к прочтению.
Как изменится форма ЕФС-1: полный обзор поправок
В форме ЕФС-1 надо будет по-новому заполнять разделы, которые заменяют СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС.
Опасные условия в трудовом договоре и их последствия
Есть условия, которые делают трудовой договор опасным для работодателя. Разберем, какие пункты нужно срочно проверить в договорах с сотрудниками, чтобы вашу компанию не оштрафовала ГИТ.
Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.
Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал
Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.
РСВ: нестандартные ситуации
Рассмотрим правила заполнения РСВ для разных нестандартных ситуаций.
Изменены правила начисления НДС при раздаче рекламных товаров
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как изменились правила начисления НДС при раздаче рекламных товаров.
Как получить скидку на травматизм
Разбираемся, как получить скидку на травматизм на следующий 2024 год, какие показатели определяют размер скидки и какие условия должны выполняться.
Отчетность и документы при увольнении в 2023 году
В мини-курсе разбираем, какие документы сдаются при увольнении работника в 2023 году и в какие сроки подачи нужно уложиться.
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