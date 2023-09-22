Индивидуальный предприниматель

Могут ли родственники бесплатно работать у ИП

Когда семья открывает бизнес, многие родственники опускают оформление нужных документов. Но из-за этого можно потерять десятки, а то и сотни тысяч рублей.

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Могут ли родственники бесплатно работать у ИП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Может ли родственник работать бесплатно

Женя и Ира — муж и жена, открыли небольшой продуктовый магазин и поделили обязанности. Женя ищет поставщиков, ездит на встречи, занимается налогами и организационными вопросами. Ира стоит на кассе, раскладывает товар и расклеивает баннеры с акциями.

Муж оформил ИП, а жена каждый день приходит в магазин и занимается своими делами. Документы оформлять не стали, ведь бизнес общий и вся прибыль идёт в семейный бюджет.

По закону так нельзя: муж стал предпринимателем и взял жену сотруднико — возникли трудовые отношения. Работники должны получать зарплату не ниже МРОТ 2 раза в месяц — ст. 2 и 15 ТК. Эту позицию поддерживает Роструд.

Через 3 месяца пара запустила доставку продуктов. Бизнес рос, и Женя позвал Дениса — брата со своим автомобилем. По оплате договорились: 15% от чистой прибыли. Для верности заключили договор безвозмездного оказания услуг, чтобы подтвердить, что брат работает бесплатно и договор не нужен.

Но и здесь начинающие предприниматели не правы. Налицо признаки трудовых отношений, поэтому с Денисом надо заключить трудовой договор и платить зарплату — с этим согласны в Роструде.

Как правильно оформить родственника

Трудовой договор

Женя, как ИП, должен заключить с Ирой трудовой договор. Она каждый день работает в магазине, следует распорядку и помогает предпринимателю получать прибыль.

Закон не обязывает платить жене среднерыночную зарплату. В договоре можно установить доход на уровне МРОТ, чтобы сэкономить на НДФЛ и страховых взносах — это законно. Главное — платить не реже 2 раз в месяц.

А ещё Жене придётся сдавать больше отчетов. В налоговую — расчет по страховым взносам (РСВ) и декларацию 6-НДФЛ, а в СФР — ЕФС-1.

Самозанятость

С братом проще, потому что он работает не постоянно. Магазин открыли в небольшом городе, стабильного потока заявок нет. Когда есть запрос, Женя звонит Денису и просит выполнить заказ.

В такой ситуации можно обойтись без трудового договора.

Денис оформит самозанятость и начнёт работать с ИП по гражданско-правовому договору. Тогда Женя не будет платить за брата НДФЛ и страховые взносы — Денис сам отдаст бюджету 6% от дохода.

Что еще учесть предпринимателю

В продуктовых магазинах, кафе и аналогичных предприятиях родственники-сотрудники должны иметь медкнижку и проходить регулярные медосмотры.

Если они принимают товар, отправляют продукцию или подписывают документы, нужно оформлять доверенность.

Ответственность за нарушения правил

Трудовая инспекция контролирует, чтобы ИП официально трудоустраивали граждан и платили зарплату по правилам. ФНС проверяет, чтобы бизнес платил в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Если родственник работает бесплатно, оштрафовать могут обе структуры.

Административная

Про бесплатную работу родственников Государственной инспекции труда (ГИТ) могут рассказать клиенты или конкуренты. Инспекторы придут с проверкой и выпишут штраф на 5—10 тысяч ₽ по ч. 4 ст. 5.27 КоАП, если найдут нарушения.

Заключить трудовой договор нужно за 3 дня с момента, когда родственник начал работать. С четвертого дня ГИТ может выписать штраф — постановление Пленума ВС РФ № 45.

Налоговая 

С зарплаты нужно платить 13% НДФЛ и до 30% страховых взносов. Если родственник работает бесплатно, то бюджет недополучает деньги.

Нарушения находят на камеральных проверках, когда смотрят отчеты.

Сначала сопоставляют факты: например, у ИП два магазина, но нет сотрудников. Это повод, чтобы приехать с проверкой. Ещё возникают вопросы к ИП, у которых большая выручка, но нет персонала.

Паттернов нарушений у ИФНС достаточно, придумать новую чудо-схему сложно, поэтому проще устроить родственника хотя бы на МРОТ.

Если налоговики найдут нарушения, за весь период бесплатной работы посчитают налоги и обяжут заплатить в бюджет. А еще выпишут штраф по ст. 122 НК — 40% от суммы неуплаченного НДФЛ и страховых взносов.

Еще хуже, если родственник бесплатно проработает несколько лет. Если за последние 3 года сумма неуплаченных налогов превысит 2,7 млн ₽, то заведут уголовное дело по ст. 198 УК. И родственника привлекут к ответственности как соучастника.

Коротко

  1. Родственникам нельзя работать на ИП бесплатно. Они должны получать зарплату, как обычные сотрудники.

  2. Если родственник каждый день выполняет одни и те же обязанности, с ним заключают трудовой договор. Когда что-то делают «на подхвате», член семьи может оформить самозанятость и работать по гражданско-правовому договору.

  3. За бесплатную работу родственника ГИТ штрафует на 5—10 тысяч ₽. Налоговая обязывает заплатить налоги за всё время бесплатной работы и выписывает штраф — 40% от суммы неуплаченного НДФЛ и страховых взносов.

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