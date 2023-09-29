Оклад меньше МРОТ

Рассмотрим, может ли оклад за полностью отработанный месяц быть ниже этого показателя. Поговорим о том, в каком случае оклад, который меньше минимального заработка, является законным, и как при этом работодателю начислить зарплату сотруднику.

Может ли оклад быть меньше МРОТ

Размер оклада сотрудника, который трудится на полной ставке, если его заработная плата состоит только из оклада, не может быть меньше МРОТ или размера минимальной зарплаты в российском регионе, где работает этот специалист (ч. 3 ст. 133, ч. 11 ст. 133.1 ТК).

В России федеральный МРОТ с 1 января 2023 года составляет 16 242 рубля. В российском субъекте может действовать региональный показатель. В этом случае работодатель должен учитывать его. Если он не установлен, то действует федеральный МРОТ.

Однако при некоторых условиях оклад можно установить меньше минимального общероссийского показателя или минимальной зарплаты в российском субъекте, если работодателя затрагивает региональное соглашение. Речь идет о следующих случаях (ст. 129, ч. 3 ст. 133, ч. 11 ст. 133.1 ТК, письмо Минздравсоцразвития от 09.07.2010 № 22-1-2194):

оклад составляет лишь часть заработной платы работника;

общий размер зарплаты, в частности, с ежемесячными премиями, не ниже МРОТ или минимального заработка в российском регионе.

Зарплата ниже МРОТ

Выплаты сотруднику за месяц в ряде случаев могут быть ниже установленного МРОТ или минимального заработка в регионе.

Это возможно, если специалист не отработал норму рабочего времени за месяц — был в отпуске без сохранения зарплаты, болел, был отстранен от работы или трудился на условиях неполного рабочего времени (ст. 93 ТК).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Если в этом случае ему начислили заработок ниже МРОТ, то работодателю необходимо пересчитать, получит ли работник зарплату не ниже минимальной планки при работе на полной ставке. Если получит — значит, нарушений нет. Если зарплата будет меньше, есть негативные риски (ч. 3 ст. 93, ч. 3 ст. 133 ТК).

Ниже МРОТ может быть и зарплата при совместительстве. Минимальная зарплата совместителя определяется пропорционально отработанному им времени. Так, если сотрудник работает на четверть ставки, его заработок за месяц не может быть менее 4 060,50 рубля (16 242 руб. x 0,25 ставки) при условии, что в регионе действует федеральный МРОТ.

На практике встречаются случаи, когда у сотрудника в трудовом договоре прописано, что его заработная плата — это оклад в размере МРОТ. Законно ли такое положение вещей, ведь на руки этот работник получит меньше установленного минимума из-за удержания налога на доходы физлиц? Однако законодатель не установил, что заработок должен соответствовать минимальному уровню или быть больше него после налогообложения.

Поэтому МРОТ можно считать наименьшей величиной зарплаты до удержания из нее НДФЛ. Сумма зарплаты, полученная работником на руки, может быть ниже МРОТ, поскольку при ее выплате налоговый агент удерживает обязательные платежи в бюджет.

Допускается, чтобы составные части зарплаты, в том числе оклад или тарифная ставка, были меньше МРОТ, если общее ее значение равно или больше установленной минимальной планки.

Такие выводы можно сделать из статьи 129, ч. 3 ст. 133, ч. 11 ст. 133.1 ТК, а также из писем Минздравсоцразвития от 09.07.2010 № 22-1-2194 и Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353.

При сопоставлении зарплаты работника с МРОТ не должны учитываться выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении должностей, за сверхурочную работу, труд в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Это следует из статей 60.2, 129, 133, 133.1, 149, 151–154 ТК, а также из постановлений КС от 16.12.2019 № 40-П и от 11.04.2019 № 17-П. Однако если работа в выходной или нерабочий праздничный день выполняется сотрудником компании в пределах указанной нормы, ее оплату включают в состав МРОТ.

При сдельной оплате труда минимальный заработок также должен быть обеспечен работнику.

Как начисляется зарплата, если оклад меньше МРОТ

МРОТ — это установленный законодателем минимум оплаты труда в месяц. Данная величина устанавливается, в том числе, для регулирования оплаты труда.

Заработная плата сотрудника компании может состоять из оклада, премий, доплат, компенсаций, которые в общей сумме не должны быть меньше установленного законодателем минимального размера.

Если ниже минимальной планки оказался оклад сотрудника, то это не является нарушением. В таком случае работодатель должен начислить ему заработную плату, которая помимо оклада будет состоять также из других частей: премий, доплат, компенсаций. Важно, чтобы общий размер заработка не был меньше МРОТ.

Из начисленной суммы работодатель удерживает налоги, поэтому фактическая сумма может быть и меньше минимально установленного законодателем размера — это не является несоблюдением ст. 133 ТК.

Если же заработок специалиста, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда или свои трудовые обязанности, до налогообложения меньше размера МРОТ, то необходимо повысить его зарплату (ч. 3 ст. 133 ТК).

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Ответственность за зарплату ниже МРОТ

Если работодатель не соблюдает законодательную норму, гарантирующую сотруднику заработную плату не ниже уровня МРОТ, для него могут наступить неблагоприятные последствия. Ответственность за нарушение статьи 133 ТК установлена разными законодательными актами. Так, работодатель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП. В данном случае ему будет грозить предупреждение или штраф в размере:

от 10 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц;

от 1 до 5 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей;

от 30 до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.

В случае повторного аналогичного нарушения, не содержащего уголовно наказуемого деяния, ответственность наступает уже по ч. 7 ст. 5.27 КоАП в виде штрафа в размере:

от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификации на срок от одного года до трех лет — для должностных лиц;

от 10 до 30 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей;

от 50 до 100 тыс. рублей — для компаний.

Кроме того, следует учесть, что за выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ, совершенную умышленно, из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем фирмы, работодателем — физлицом, руководителем филиала, представительства или другого обособленного структурного подразделения компании, предусмотрена уголовная ответственность. Она может наступить по части 2 ст. 145.1 УК, которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы (п. 17 постановления Пленума ВС от 25.12.2018 № 46).

При этом лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК, может быть освобождено от уголовной ответственности. Для этого работодатель должен в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасить недоимки по выплате заработной платы, а также уплатить проценты (денежную компенсацию).

Кроме того, в его действиях не должно содержаться другого состава преступления (п. 2 примечаний к ст. 145.1 УК).

Законом предусмотрены и другие меры ответственности за рассматриваемое нарушение. Для наглядности они представлены в виде таблицы: