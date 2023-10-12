Можно ли рассчитать работника раньше дня увольнения

Подобные ситуации в практике встречаются часто. Например, с сотрудником расторгают договор в конце декабря — в последний рабочий день года. Более того, это и заключительный банковский день в году, а он, как правило, сокращенный. Деньги просто «зависнут» в банке на все праздничные дни. В принципе похожая ситуация возможна и в любой другой праздник.

Да даже расчет в пятницу формально в зоне риска: выплаты уйдут из банка, но придут сотруднику уже в понедельник, и он вправе пожаловаться на задержку.

Да, согласно ТК расчет проводится день в день — в дату увольнения. Формально нарушение срока может привести к штрафу по ст.5.27 КоАП: до 50 тыс. рублей на юрлицо.

В то же время в законодательстве нет и прямого запрета на досрочные выплаты. Поэтому, оценивая риски, важно правильно оформить выплаты при увольнении.

Как вариант, вы можете изменить дату увольнения по соглашению сторон, скорректировав его условия. Но при досрочной выплате придется сделать перерасчет сумм. Скажем, когда работник может уйти на больничный, в отпуск за свой счет и т. д. Тогда у компании не будет правовых основ затем вернуть излишне выплаченную сумму.

Но если на день увольнения сотрудник не уйдет на больничный и не откажется от увольнения, а компания начислит все положенные суммы заранее, тогда права работника не будут нарушены.

Кстати, с этим соглашается и судебная практика. В одном из дел суд так и указал: сама выплата при расторжении договора ранее дня увольнения не свидетельствует о нарушении трудовых прав сотрудника.

Отдельно стоит выделить именно выходное пособие при соглашении сторон. Такая компенсация выплачивается одновременно с зарплатой и другими выплатами — в последний день работы и в полном объеме. Однако саму выплату при соглашении сторон ТК не регулирует.

Иначе говоря, возникает правовой пробел, из-за чего сложно предположить, как стороны могут урегулировать такой вопрос. Например, подписать письменное соглашение и закрепить период для начисления суммы, скажем, в течение 5 дней до даты увольнение.

Но подобный интервал создает дополнительные риски для работодателя.

Во-первых, сотрудник может отказаться уходить по соглашению сторон ранее намеченной даты, а когда заранее получит все выплаты — откажется от соглашения об увольнении. Подобные инциденты часто заканчиваются в суде, который вполне вероятно восстановит работника, ведь он не был согласен уходить на дату увольнения. Более того, вероятнее всего не получится и вернуть средства, которые ему уже выплатили.

Во-вторых, при негативном исходе события работодателя могут привлечь к административной и материальной ответственности. Из-за ранней выплаты компанию могут обвинить в неполной выплате зарплаты или выплате не в срок. Кроме того, придется не только выплатить зарплату, но еще и компенсацию с процентами, согласно ст. 234, 236 ТК, — не ниже 1/150 ставки ЦБ.

Другими словами, вы вправе заранее выплатить работнику суммы, которые он получил, так как закон это не запрещает. Но надо учитывать возможные риски. Лучше всего — начислить выплату прямо с утра в последний день его работы.

Но также стоит оценить конфликтность человека: если он настроен лояльно и конфликта нет, можно ограничиться допсоглашением об изменении даты выплаты. Если в его истории были споры, внезапные больничные, незапланированные отсутствия и другие «сомнительные» моменты, лучше подойти основательнее.

Заранее определить дату увольнения, особенно если она находится рядом с праздником, детально прописать все условия в соглашении, а также правила и нормы в случае его отказа. В идеале же, все правила по расчетам, в т.ч. при увольнении, еще раз проверить в целом по компании, изучив Положение о выплатах и компенсациях и другие документы. И если необходимо, внести корректировки, не дожидаясь спорных ситуаций.