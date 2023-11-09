Когда можно заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией

Согласно ТК, сотрудник имеет право минимум на 28 календарных дней отпуска в год. Если установлен ненормированный рабочий день — еще плюс 3 дня. Для вредных условий, льготных категорий и т.д. — есть дополнительные дни. По смыслу законодательства, отпуск дают, чтобы человек набрался сил и продолжил трудиться без риска для здоровья.

Поэтому основной оплачиваемый отпуск нельзя заменять денежной компенсацией, это прямо запрещено в законе. Причем отдельная статья в законе — нельзя не предоставлять отпуск в течение 2 лет подряд.

За нарушение можно получить штраф по ст. 5.27 КоАП — до 50 тыс. рублей на юрлицо, за повторное нарушение – до 70 тыс. рублей. Конечно, потребуют отправить сотрудника в отпуск. Не исключено, что сюда могут «добавить» и невыплаченные отпускные, задержку в законных выплатах и т.д. И уже работодателю придется опровергать такие выводы.

Но согласно ст. 126 ТК компенсировать можно ту часть ежегодного отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Об этом, кстати, помнят далеко не все.

Скажем, если у человека ненормированный рабочий день, ему дается 3 дополнительных дня в год — вот их можно заменить выплатой. Другими словами, если человек накопил дни отпуска, и их в итоге стало более чем 28 дней (больше годового отпуска), закрыть «хвост» денежной выплатой нельзя.

То есть компенсацию можно получить, только если каждый ежегодный оплачиваемый отпуск в отдельности превышает 28 дней — когда у человека есть дополнительный отдых.

Дополнительные отпуска дают сотрудникам с вредными и опасными условиями труда, с особым характером работы, с ненормированным днем, тем, кто трудится на Крайнем Севере и в приравненных к ним районах. Все это фиксирует ст. 116 ТК. Кроме того, компания вправе установить дополнительные отпуска по собственным критериям, скажем, отпуск за стаж.

Другими словами, если у человека 28 дней базового отпуска в году — сколько бы дней он не использовал — получить компенсацию за оставшиеся дни нельзя. Наоборот, если у сотрудника осталось 14 дней за год, в следующем году он имеет право на 28 + 14 дней. Все эти 42 дня необходимо использовать: заменить что-то денежной выплатой нельзя.

Это подтверждают и суды. В одном деле работник оспорил отказ в компенсации за оставшиеся дни отпуска и 2 дня отдыха за сдачу крови. Суд напомнил ему, что ни ежегодный отпуск, ни отдых донора нельзя заменить деньгами (апелляционное определение Иркутского областного суда от 02.10.2023 по делу № 33-8596/2023). На это обращают внимание и Роструд, и прокуратура.

Кроме того, ни в коем случае нельзя заменять отпуск компенсацией беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, сотрудникам на вредных и опасных условиях труда и пострадавшим от трагедии на ЧАЭС.

При этом замена части отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя. Если сотрудник попросит заменить неотгулянные дни дополнительного отдыха — компенсацией, компания вправе ему в этом отказать и попросить воспользоваться отпуском.

И все же формально заменить отпуск выплатой, чтобы закрыть «хвосты» неиспользованных дней можно. В одном случае. Если для закрытия остатка отпусков вы используете схему «увольнение — прием».

ТК фиксирует, что при увольнении сотрудник обязан получить все положенные ему выплаты, в т.ч. неотгулянные дни отпуска. Закон не запрещает расторгнуть трудовой договор с работником и затем снова его оформить в штат.

Другое дело — возможна ли такая схема у вас: пойдут ли на нее сотрудники, не лишатся ли они надбавок за стаж и других выплат. Плюс — желательно избежать и внимания надзорных органов. Или использовать другие схемы, например, постепенно закрывая баланс отпусков. Для этого надо будет правильно проработать кадровые документы и процесс предоставления отпусков.