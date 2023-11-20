Какие сроки выплаты зарплаты и аванса в 2024 году

Установленные сроки выплаты зарплаты нельзя нарушать, даже если об этом просит сотрудник, за исключением некоторых случаев, установленных законодательством и локальными актами компании.

О чем говорит законодательство

В статье 136 ТК установлены правила установления срока выплаты зарплаты и аванса. Здесь не указаны конкретное даты, но даны рекомендации, какие сроки зарплаты предусмотреть, составляя тексты трудового договора и положения локальных актов.

Важно! Основное правило — выплата должна производиться два раза в месяц. На практике принято называть их аванс и зарплата. В Трудовом Кодексе таких понятий нет. Здесь для обеих выплат применяется понятие «заработная плата».

Существует порядок установления дат. Период между выплатами не может превышать 15 дней. Нарушать это положение закона нельзя, независимо от воли работников.

Согласно законодательству, нужно учитывать два момента: обязанность выплачивать зарплату два раза в месяц. Что касается переноса выплаты срока конкретному работнику, то здесь имеются некоторые нюансы.

При переносе срока одной из выплат не выполняется условие о периоде между авансом и зарплатой — 15 календарных дней. Поэтому делать такое можно лишь в крайнем случае, руководствуясь заявлением сотрудника и положениями локальных актов. Для этого нужно разработать методику.

Еще одно важное правила — общая сумма оплаты труда за месяц должна быть выплачена не позднее 15 числа следующего месяца. Если один из сроков попадает на выходной или праздничный день, то оплату нужно произвести заранее.

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Как работодателю обезопасить себя при досрочной выплате зарплаты

В законодательстве нет прямого запрета насчет того, что зарплата выдается раньше срока, но не должен нарушаться пятнадцатидневный период. Нередко у сотрудника возникает ситуация, когда ему срочно нужны деньги и он обращается к руководству с заявлением.

Что сделать работодателю, чтобы обезопасить себя?

Первое: принять заявление от сотрудника

Сотрудник собственноручно должен написать заявление, если он хочет получить денежные средства ранее тех дат, в какие сроки выплаты зарплаты установил работодатель.

Рекомендуемый текст заявления:

Для проверяющих будет убедительнее звучать заявление, в котором указана причина просьбы сотрудника. Также нужно потребовать, чтобы сотрудник указал размер средств, которые необходимы ему в данный момент.

Второе: обосновать возможность подобного обращения в коллективном или трудовом договоре

Некоторые работодатели с целью упрощения работы заключают трудовые договоры, пользуясь шаблонными формами без уточнения специфики деятельности и особых обстоятельств. Делать это не рекомендуется.

В договоре должен быть указан крайний срок выплаты зарплаты и возможность досрочной выплаты части средств.

Формулировка может быть такой:

Третье: рассчитать размер досрочной выплаты

Нарушать период между выплатами нельзя. Поэтому нужно соблюдать сроки начисления и перечисления аванса.

По заявлению сотрудника ему можно часть выплат произвести в более ранние сроки, но при этом две законодательно установленные не пропускать.

Сделать это можно, рассчитав размер преждевременной выплаты так, чтобы остались заработанные средства на ближайшую выплату по сроку.

По данной схеме работодатель не нарушит законодательство и удовлетворит просьбу сотрудника.

Как выплатить зарплату за первую половину месяца

За первые 15 дней месяца сотрудники получают так называемый аванс. Если ранее его можно было выплачивать в твердой сумме или в процентах от оклада, то с 2023 года ситуация изменилась. Теперь за первую половину месяца нужно рассчитывать фактическую сумму, заработанную сотрудником.

Нельзя просто разделить оклад на два и сминусовать НДФЛ. Даже у «окладников» сумма может отличаться за первую и половину. Для расчета используется табель учета рабочего времени.

Для расчета суммы выплаты нужны следующие показатели:

Оклад сотрудника (иной показатель, который берется при расчете зарплаты). Например, по трудовому договору предусмотрено, что менеджер получает окладную часть и процент от продаж

Количество рабочих дней (часов) в месяце по плану

Количество фактически отработанного времени.

При расчете применяется формула:

За вторую половину месяца зарплата рассчитывается по аналогии.

Что делать, если сотрудник не пришел получать аванс

Большинство работодателей выплачивают зарплату на банковские карты. Но осталось право сотрудника получать зарплату наличными деньгами в кассе. Что делать работодателю, если сотрудник не пришел за получением зарплаты или аванса?

Интересно! В этом случае ответственность за несвоевременную выплату зарплаты не наступает. В обязанность работодателя входит расчет и оформление документов на выплату. На карту деньги постают независимо от воли сотрудника, а в случае с наличными деньгами, это — его право.

Если в течение трех дней зарплата не получена, кассир оформляет ее, как депонированную, и сдает деньги в банк. В последующие периоды сотрудник вправе обратиться за выплатой.

Что делать, если карта сотрудника заблокирована

Работодатель может столкнуться с ситуаций, когда не может выплатить зарплату или аванс по вине сотрудника. Например, банк заблокировал карту. В этом случае деньги вернуться работодателю на расчетный счет. Он должен уведомить сотрудника о данном факте.

Доказательством того, что попытка перевести зарплату была сделана, служит реестр за выплату, отправленный в банк, и выписка из банка о перечислении и возврате средств.

Уместно будет в текст трудового договора включить пункт, что работник обязуется предупреждать работодателя в случае блокировки карты или получения новой с иными реквизитами.

Штрафные санкции

Нарушение сроков выплаты зарплаты приводит к крупным штрафам. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 30 до 70 тыс. рублей, для должностного лица и ИП — от 1 до 20 тыс. рублей. Размер зависит от того, первичное правонарушение совершено или повторное.

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