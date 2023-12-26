Бухгалтеры обсуждают 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, ЦБ поднял ключевую ставку, мораторий на проверки продлили. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1586

Бухгалтер, не пропусти важные изменения 2024!
Не успеваете за повесткой дня? Уже запутались какие отчеты поменяли и когда вообще их сдавать? Мы проделали огромную работу и собрали для вас все изменения в одном курсе.
Все новации — 2024 для бухгалтера: налоги, отчеты, ФСБУ, воинский учет и зарплата
Главные изменения по налогам - 2024
Подготовка к сдаче годовой бухгалтерской отчетности
Изменения в заработной плате
Изменения в трудовом законодательстве
Новый порядок заполнения ЕФС-1
Ведение воинского учета
Мы позвали экспертов по всем видам учетов, чтобы они рассказали, как справится с резкими переменами и работать без пеней и штрафов.
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Надо заранее разобраться с «упрощениями»
Кажется, слова о том, что ЕНС упростит бизнесу жизнь уже стали мемом. И, правда, не знаешь куда деваться от этих упрощений. Отчеты буквально все поменяли, уведомления с первого раза заполняет только бухгалтер с 40-летним стажем, которому уже ничего не страшно, а при упоминании НДФЛ бухгалтерия шипит сквозь зубы что-то нечленораздельное.
Вот 6-НДФЛ недавно только изменили, а бухгалтеры уже обсуждают как его сдавать за 1 квартал. Срок уплаты НДФЛ за период с 23.03.2024 по 31.03.2024 приходится на апрель, а сам налог войдет в отчет первого квартала, а не второго.
И потом не удивляйтесь, что бухгалтеры добавляют коньяк в кофе. Это не алкоголизм, а жизненная необходимость.
Ставки
приняты подняты
ЦБ все же поднял ключевую ставку до 16%. Вклады стали чуть выгоднее, кредиты чуть дороже. Пени тоже «поднялись в цене», так что не опаздывайте с уплатой налогов.
Что насчет годовой инфляции, то ее прогнозируют в размере 7-7,5% по итогам 2023 года.
Проверок не будет
Мораторий на проверки бизнеса продлен на 2024 год. Напомним только, что речь не о налоговых проверках. Их никто отменять не собирается.
Большинство привычных проверок заменили на профилактические визиты. Оштрафовать при таком формате контроля проверяющие не могут, а вот дать рекомендации, выявить риски и потребовать их устранить — да. Вот если на требование не отреагировать и, например, не провести СОУТ, то тогда можно ждать полноценную проверку.
Доверять стоит только качеству
Сейчас развелось много тех, кто выдает себя за гуру в бухгалтерии:
Обещают волшебные «таблетки»
Не имеют реального опыта в работе с ФСБУ
Вместо понятного объяснения цитируют нормативку
Можно работать и со слабыми знаниями, но за нарушения в бухгалтерском учете порой платит сам бухгалтер. Сначала штрафы. За повторное нарушение отстранение от работы до двух лет.
Речь о серьезных нарушениях, например, по ФСБУ 25/2018 «Аренда» Этот стандарт стал обязательным еще в 2022 году и касается всех организаций.
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ФНС хочет, чтобы уведомления по налогам на имущество, транспорт и землю сдали досрочно
Мы уже писали про письма, которые рассылают как бюджетным, так и коммерческим организациям. В нем говорится о досрочной подаче уведомления в декабре. С бюджетниками все понятно — они стараются всегда закрывать свой год в ноль. Коммерция тут вроде не при чем.
Уведомление по имущественным налогам надо сдавать вообще то только в феврале, но вот налоговики решили намекнуть, что можно сдать их и до конца года. Желающие есть?
Разберитесь с НДС
Как платить НДС по импортным операциям, если работаете со странами ЕАЭС? А если с теми, что не входят в союз?
На вопросы:
Как платить?
Когда платить налог не надо?
Как рассчитать НДС при импорте?
Как получить налоговый вычет?
ответы найдете здесь.
У бухгалтера отпуска не бывает
Если сотрудник решит уволиться даже 30 декабря, бухгалтеру и кадровику придется выйти на работу, рассчитать его и выдать необходимые документы. Это так Роструд говорит.
Попросить работника написать заявление на увольнение с более удобной датой — нельзя. Вытащить бухгалтера в выходной на работу — можно получается. А как же согласие на работу в выходной день? А если отказаться и не выйти?
Товарищи сотрудники, пожалейте бухгалтерию, не увольняйтесь в последние дни года ;)
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша рада этой пятнице как никакой другой редакция
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