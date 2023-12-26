Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры обсуждают 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, ЦБ поднял ключевую ставку, мораторий на проверки продлили. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1586

2024 год еще не наступил, а отчетность за 1 квартал уже вовсю обсуждают на «Клерке». Формы меняются, правила тоже, от НДФЛ дергаются уже оба глаза. Центробанк таки поднял ставку до 16%. Продлили мораторий на проверки до конца 2024 года.

Бухгалтер, не пропусти важные изменения 2024!

Не успеваете за повесткой дня? Уже запутались какие отчеты поменяли и когда вообще их сдавать? Мы проделали огромную работу и собрали для вас все изменения в одном курсе.

Все новации — 2024 для бухгалтера: налоги, отчеты, ФСБУ, воинский учет и зарплата

  • Главные изменения по налогам - 2024

  • Подготовка к сдаче годовой бухгалтерской отчетности

  • Изменения в заработной плате

  • Изменения в трудовом законодательстве

  • Новый порядок заполнения ЕФС-1

  • Ведение воинского учета

Мы позвали экспертов по всем видам учетов, чтобы они рассказали, как справится с резкими переменами и работать без пеней и штрафов.

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Надо заранее разобраться с «упрощениями»

Кажется, слова о том, что ЕНС упростит бизнесу жизнь уже стали мемом. И, правда, не знаешь куда деваться от этих упрощений. Отчеты буквально все поменяли, уведомления с первого раза заполняет только бухгалтер с 40-летним стажем, которому уже ничего не страшно, а при упоминании НДФЛ бухгалтерия шипит сквозь зубы что-то нечленораздельное.

Вот 6-НДФЛ недавно только изменили, а бухгалтеры уже обсуждают как его сдавать за 1 квартал. Срок уплаты НДФЛ за период с 23.03.2024 по 31.03.2024 приходится на апрель, а сам налог войдет в отчет первого квартала, а не второго.

И потом не удивляйтесь, что бухгалтеры добавляют коньяк в кофе. Это не алкоголизм, а жизненная необходимость.

Ставки приняты подняты

ЦБ все же поднял ключевую ставку до 16%. Вклады стали чуть выгоднее, кредиты чуть дороже. Пени тоже «поднялись в цене», так что не опаздывайте с уплатой налогов.

Что насчет годовой инфляции, то ее прогнозируют в размере 7-7,5% по итогам 2023 года.

Проверок не будет

Мораторий на проверки бизнеса продлен на 2024 год. Напомним только, что речь не о налоговых проверках. Их никто отменять не собирается.

Большинство привычных проверок заменили на профилактические визиты. Оштрафовать при таком формате контроля проверяющие не могут, а вот дать рекомендации, выявить риски и потребовать их устранить — да. Вот если на требование не отреагировать и, например, не провести СОУТ, то тогда можно ждать полноценную проверку.

Доверять стоит только качеству

Сейчас развелось много тех, кто выдает себя за гуру в бухгалтерии: 

  • Обещают волшебные «таблетки»

  • Не имеют реального опыта в работе с ФСБУ

  • Вместо понятного объяснения цитируют нормативку

Можно работать и со слабыми знаниями, но за нарушения в бухгалтерском учете порой платит сам бухгалтер. Сначала штрафы. За повторное нарушение отстранение от работы до двух лет. 

Речь о серьезных нарушениях, например, по ФСБУ 25/2018 «Аренда»  Этот стандарт стал обязательным еще в 2022 году и касается всех организаций.

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Доверять стоит только качественной экспертной информации. Предлагаем крутой курс от соразработчика новых ФСБУ — Алексея Иванова. Он простым языком объясняет самые запутанные положения ФСБУ 25/2018

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ФНС хочет, чтобы уведомления по налогам на имущество, транспорт и землю сдали досрочно

Мы уже писали про письма, которые рассылают как бюджетным, так и коммерческим организациям. В нем говорится о досрочной подаче уведомления в декабре. С бюджетниками все понятно — они стараются всегда закрывать свой год в ноль. Коммерция тут вроде не при чем.

Уведомление по имущественным налогам надо сдавать вообще то только в феврале, но вот налоговики решили намекнуть, что можно сдать их и до конца года. Желающие есть?

Разберитесь с НДС

Как платить НДС по импортным операциям, если работаете со странами ЕАЭС? А если с теми, что не входят в союз?

На вопросы:

  • Как платить?

  • Когда платить налог не надо?

  • Как рассчитать НДС при импорте?

  • Как получить налоговый вычет?

ответы найдете здесь.

У бухгалтера отпуска не бывает

Если сотрудник решит уволиться даже 30 декабря, бухгалтеру и кадровику придется выйти на работу, рассчитать его и выдать необходимые документы. Это так Роструд говорит.

Попросить работника написать заявление на увольнение с более удобной датой — нельзя. Вытащить бухгалтера в выходной на работу — можно получается. А как же согласие на работу в выходной день? А если отказаться и не выйти?

Товарищи сотрудники, пожалейте бухгалтерию, не увольняйтесь в последние дни года ;)

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Ночной бухгалтер

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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