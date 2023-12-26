Бухгалтеры обсуждают 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, ЦБ поднял ключевую ставку, мораторий на проверки продлили. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1586

Не успеваете за повесткой дня? Уже запутались какие отчеты поменяли и когда вообще их сдавать? Мы проделали огромную работу и собрали для вас все изменения в одном курсе.

Все новации — 2024 для бухгалтера: налоги, отчеты, ФСБУ, воинский учет и зарплата

Главные изменения по налогам - 2024

Подготовка к сдаче годовой бухгалтерской отчетности

Изменения в заработной плате

Изменения в трудовом законодательстве

Новый порядок заполнения ЕФС-1

Ведение воинского учета

Мы позвали экспертов по всем видам учетов, чтобы они рассказали, как справится с резкими переменами и работать без пеней и штрафов.

В курсе: видео-уроки, тесты, десятки инструкций и образцов документов и другой раздаточный материал.

Вы сможете задать вопросы преподавателям курса в чате потока и на онлайн-встрече, получить экспертные ответы и использовать знания из курса сразу в работе.

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