Зарплата

Работа в выходные и праздники: как оплачивать разным типам сотрудников

За выход в нерабочее время специалист получает повышенную оплату или отгул. Рассказываем, как рассчитывать вознаграждение персоналу на окладе, на суммированном учете и на сделке.
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Работа в выходные и праздники: как оплачивать разным типам сотрудников
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кому и за что доплачивать

В ст. 112 ТК перечислены официальные нерабочие праздничные дни. Доплаты за труд в периоды отдыха закрепляются в коллективных, трудовых договорах либо иных локальных актах предприятия.

Принцип выплат:

  • на сдельной оплате — не меньше чем по сдельным расценкам * 2;

  • на дневной/часовой тарифной ставке (ДЧС) — ставка * 2;

  • на окладе — одна ДЧС сверх оклада, если специалист трудился в рамках нормы рабочего времени за месяц, и в размере не меньше двойной ДЧС сверх оклада, если норма за месяц превышена. 

Когда на период официального отдыха приходится не весь рабочий день или смена, повышенная выплата полагается только за фактически отработанные часы в выходной/праздник (максимум 24).

Выплаты при повременной системе

Минимальный объем можно рассчитать двумя способами.

1. Если человек трудился восемь положенных часов или всю смену, то применяем формулу:

Доплата = дневная ставка * 2,

Дневная (часовая) ставка = (оклад + стимулирующие компенсационные доплаты и надбавки) / количество рабочих дней (часов) в расчетном месяце.

2. Если работник трудился больше или меньше одного рабочего дня, то считаем так:

Доплата= часовая ставка 2 количество отработанных часов,

Часовая ставка = (оклад + стимулирующие и компенсационные доплаты и надбавки) / количество рабочих часов в расчетном месяце.

Кроме этого, требуется применять положения постановления № 26-П от 28.06.2019.

Согласно документу при начислении такой компенсации в расчет принимаются премии и надбавки вместе с другими стимулирующими и компенсационными выплатами при повременной системе оплаты труда. Учитывать исключительно оклад или ставку недопустимо. 

Правила применяются всеми работодателями любого рода деятельности: коммерческими компаниями, ИП, организациями бюджетной сферы и так далее.

Выплаты при месячном окладе

В этом случае деньги доплачиваются исходя из ДЧС сверх оклада. Если человек трудился в рамках своей нормы рабочего времени на месяц, он получит компенсацию в объеме одной ДЧС сверх оклада. Если зафиксирована переработка, то плату за труд в выходной или праздничный день. 

Как рассчитать:

1. Если отработан полный день/ полная смена, насчитывается доплата по дневной ставке:

Доплата = дневная ставка * 2,

Дневная ставка = (оклад + стимулирующие и компенсационные доплаты и надбавки) / количество рабочих дней в расчетном месяце.

2. Если отработан неполный день/смена, применяется формула:

Доплата = часовая ставка 2 количество отработанных часов,

Часовая ставка = (оклад + стимулирующие и компенсационные доплаты и надбавки) / количество рабочих часов в расчетном месяце.

Порядок утвержден ст. 153 ТК. Он зависит от того, как трудился работник — в рамках или сверх нормы.

Если в трудовом договоре человека прописана возможность выхода в нерабочее время и он не превысил свою норму, то положена оплата не меньше чем в двойном объеме. Если он вышел за норму, то оплата составит не меньше двойной ДЧС сверх оклада, то есть не меньше чем в тройном объеме.

Если вместо материальной компенсации выбран отгул, то доп. выплат не будет. 

Выплата при суммированном учете

Определите, превышена ли норма рабочего времени для трудящегося.

При суммированном учете компенсации рассчитываются и выплачиваются, когда завершился учетный период — месяц, квартал или другой отрезок не более года. Выход в праздники оплачивается в повышенном размере до конца учетного периода (в отличие от сверхурочных). 

Если выходные определены в графике, то работа в выходные по графику оплачивается в повышенном объеме. При исчислении сверхурочных за учетный период это время не принимается во внимание, так как оно уже оплачено.

Сверхурочные оплачиваются в зависимости от того, собирается ли человек использовать право на дополнительный отдых. Если он решил взять отгул, то оплата за рабочие часы идет в обычном размере. Если отгула нет, то за первые два часа в учетном периоде выплачивается минимум полуторный размер. За третий и следующие — двойной.

Выплата на сделке

Используйте формулу:

Доплата = сдельная расценка 2 количество произведенной продукции.

Как оформить отгул

Если трудящийся договорился с работодателем, он может взять на отгул. Тогда выход в нерабочий день вознаграждается в стандартном размере, без дополнений. Зарплата или оклад за месяц, когда взят отгул, не сокращается: вместо этого снижается норма рабочего времени. Соответствующие правила приняли Минтруд и Роструд.

Если трудовой договор подписан меньше чем на два месяца, то доплата — единственный вариант.

Что грозит за нарушения

Нарушитель может получить предупреждение или административный штраф от уполномоченных органов.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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