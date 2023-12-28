Галя, у нас отмена: пени за уведомления по ЕНП начислять не будут. Работать завтра придется полный день, без сокращения. 📆«Ночной бухгалтер» № 1595

Перед праздником и правда сокращают рабочий день. Вот только 29 декабря предшествует выходному, а не праздничному дню. Так что и сокращать его на 1 час не будут.

Поучаствуйте в опросе — каким для вас будет последний рабочий день уходящего года? Идет ли руководство навстречу и делает пятницу нерабочей, сокращает время работы или, наоборот, придется трудиться дольше обычного.