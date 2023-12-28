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Обзоры для бухгалтера

Галя, у нас отмена: пени за уведомления по ЕНП начислять не будут. Работать завтра придется полный день, без сокращения. 📆«Ночной бухгалтер» № 1595

Продлили на 2024 год мораторий на пени при несдаче или ошибках в уведомлении по ЕНП. Постановление подписал Михаил Мишустин. 29 декабря — не предпраздничный день, так что рабочие часы в пятницу вам никто не сократит. Хотя, вдруг добрый директор отпустит умаявшихся сотрудников пораньше ;)

Нас не накажут

Если вы опоздаете с подачей уведомления или допустите в нем ошибки в 2024 году, то никаких санкций к вам применять не будут. Но это не значит, что нужно расслабиться: уведомлений будет больше, коды меняются.

Работайте, как положено

Перед праздником и правда сокращают рабочий день. Вот только 29 декабря предшествует выходному, а не праздничному дню. Так что и сокращать его на 1 час не будут.

Поучаствуйте в опросекаким для вас будет последний рабочий день уходящего года? Идет ли руководство навстречу и делает пятницу нерабочей, сокращает время работы или, наоборот, придется трудиться дольше обычного.

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Сами себя поправили

Налоговики вернули на сальдо ЕНС суммы, которые ранее списали в резерв в счет уплаты фиксированных взносов. Сами накосячили, сами и исправились. Наш читатель даже пожалел инспекторов, которые, похоже, измучились со своей программой не меньше бухгалтеров.

С другой стороны, фраза про 2-3 года звучит пугающе.

Что меняется в зарплатных отчетах 2024

Собрали для вас памятку по новым формам отчетов по сотрудникам, которые нужно сдавать в 2024 году. Меняется всё: РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1.

Как же бухгалтеры любят этот адреналин декабрьских перемен в отчетах)) А еще у нас любят и 31 декабря законы подписывать, под бой курантов. «Клерк», если что, на страже и за всем следит.

В чем встречать год Дракона

Если вы еще не определились с новогодним нарядом, то вот вам пара лайфхаков:

  • Выбирайте золотые, красные или зеленые цвета.

  • Из материалов отдайте предпочтение атласу, шелку, бархату и шифону.

  • Не вздумайте надеть на себя одежду или обувь из / под змеиную кожу.

Правильная одежда позволит привлечь удачу и богатство, которые принесет Деревянный дракон — символ года.

Бесплатная аттестация бухгалтеров

Школа Главбуха на упрощенке проводит обучение в рамках Всероссийской аттестации бухгалтеров. Практикум по изменениям – 2024.

Чтобы получить паспорт профессиональных навыков бухгалтера на 2024 год вам нужно посмотреть запись трансляции и пройти тестирование.

Спикеры мероприятия: эксперты ФНС, Минфина и Роструда.

Новогодний БухТуб

Вышел новый выпуск любимого БухТуба с Артемием. Это блиц новостей, разбавленных забавными мемами и бухгалтерским юмором.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1595 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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Ночной бухгалтер

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Ваша гуляет на корпоративе💃 редакция

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Обучение для бухгалтеров

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ФНС. Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться
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Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

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Налоги, взносы, пошлины

Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными

Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.

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Бухгалтеры

С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!

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Отчетность в СФР

Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.

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Бесплатно с Отчетность

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году

Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году
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IT-компании

Жителям Латвии закрыли доступ к сервисам «Яндекса»

В Латвии заблокировали интернет-ресурсы, связанные с «Яндексом». В ближайшее время станет недоступен сервис «Яндекс.Музыка».

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтеры

👠Что надеть бухгалтеру на встречу с годом Дракона

Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.

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Обзоры для бухгалтера

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый

Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый
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Инвестиции

Росбанк выпустил ЦФА с привязкой к индексу Мосбиржи

Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.

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Обзоры для бухгалтера

🎉 Надежда Камышева – 20 лет с «Клерком»

Наш эксперт Надежда Камышева (Над.К) зарегистрировалась на «Клерке» ровно 20 лет назад.

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Бесплатно с Учет расходов

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив и можно ли уменьшить базу налогообложения.

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс
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Маркировка рекламы

На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

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Отчетность в СФР

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

Завтра – последний рабочий день декабря. Но уволиться сотрудники могут и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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Обзоры для бухгалтера

🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов

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Налоги, взносы, пошлины

Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей

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Общество

🥁 Громко отмечаете Новый год? Не забывайте о штрафах!

Административные штрафы за нарушение закона о тишине зависят от региона. В среднем за громкую музыку в новогоднюю ночь можно получить предупреждение, а если переусердствовать, то штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

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ФНС меняет формат электронного путевого листа

В новом формате ЭПЛ уточнили, какую информацию нужно внести в лист о водителе-самозанятом и о показаниях одометра.

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Маркетплейсы

Обзор самых популярных маркетплейсов 2023-2024 

Не обязательно иметь собственный интернет-магазин, чтобы торговать онлайн. Маркетплейсы собирают поставщиков абсолютно любых товаров и дают возможность продавать, не тратя лишних денег на поддержку и рекламу. Мы собрали обзор самых топовых площадок.

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Ипотека

Ипотека для пенсионеров. Может ли пенсионер получить кредит?

Какие условия по ипотеке предоставляют банки пенсионерам. Какие документы запрашивают. До какого возраста можно оформить ипотеку и как увеличить шансы на одобрение ипотечного кредита. Ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.

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