Галя, у нас отмена: пени за уведомления по ЕНП начислять не будут. Работать завтра придется полный день, без сокращения. 📆«Ночной бухгалтер» № 1595

Нас не накажут
Если вы опоздаете с подачей уведомления или допустите в нем ошибки в 2024 году, то никаких санкций к вам применять не будут. Но это не значит, что нужно расслабиться: уведомлений будет больше, коды меняются.
Работайте, как положено
Перед праздником и правда сокращают рабочий день. Вот только 29 декабря предшествует выходному, а не праздничному дню. Так что и сокращать его на 1 час не будут.
Поучаствуйте в опросе — каким для вас будет последний рабочий день уходящего года? Идет ли руководство навстречу и делает пятницу нерабочей, сокращает время работы или, наоборот, придется трудиться дольше обычного.
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Сами себя поправили
Налоговики вернули на сальдо ЕНС суммы, которые ранее списали в резерв в счет уплаты фиксированных взносов. Сами накосячили, сами и исправились. Наш читатель даже пожалел инспекторов, которые, похоже, измучились со своей программой не меньше бухгалтеров.
С другой стороны, фраза про 2-3 года звучит пугающе.
Что меняется в зарплатных отчетах 2024
Собрали для вас памятку по новым формам отчетов по сотрудникам, которые нужно сдавать в 2024 году. Меняется всё: РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1.
Как же бухгалтеры любят этот адреналин декабрьских перемен в отчетах)) А еще у нас любят и 31 декабря законы подписывать, под бой курантов. «Клерк», если что, на страже и за всем следит.
В чем встречать год Дракона
Если вы еще не определились с новогодним нарядом, то вот вам пара лайфхаков:
Выбирайте золотые, красные или зеленые цвета.
Из материалов отдайте предпочтение атласу, шелку, бархату и шифону.
Не вздумайте надеть на себя одежду или обувь из / под змеиную кожу.
Правильная одежда позволит привлечь удачу и богатство, которые принесет Деревянный дракон — символ года.
Бесплатная аттестация бухгалтеров
Школа Главбуха на упрощенке проводит обучение в рамках Всероссийской аттестации бухгалтеров. Практикум по изменениям – 2024.
Чтобы получить паспорт профессиональных навыков бухгалтера на 2024 год вам нужно посмотреть запись трансляции и пройти тестирование.
Спикеры мероприятия: эксперты ФНС, Минфина и Роструда.
Новогодний БухТуб
Вышел новый выпуск любимого БухТуба с Артемием. Это блиц новостей, разбавленных забавными мемами и бухгалтерским юмором.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1595 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша гуляет на корпоративе💃 редакция
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