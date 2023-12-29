Обзор изменений по УСН с 2024 года

С 2024 года по УСН будут новые лимиты, новая декларация, новая книга учета.

Лимит дохода

Лимит дохода по УСН ежегодно индексируют На 2024 год коэффициент-дефлятор установлен в размере 1,329.

Таким образом, лимиты доходы по УСН в 2024 году такие:

199,35 млн рублей – для стандартных ставок УСН;

265,8 млн рублей – для повышенных ставок УСН;

149,51 млн рублей – для перехода на УСН с 01.01.2024.

Разбор про коэффициенты-дефляторы для разных налогов – тут.

Книга учета

С 2024 года будет новая книга учета доходов и расходов по УСН. Она утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@,

В частности, в новой книге не будет раздела IV, в котором отражают взносы, уменьшающие налог.

На титульном листе не надо будет указывать адрес организации и ИП.

О новой книге мы рассказывали тут.

В книге учета за 2023 год раздел IV можно не заполнять, разрешила ФНС в письме от 23.11.2023 № СД-4-3/14766@.

Декларация

С отчета за 2023 год будет новая декларация по УСН. Она утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Впрочем, уже за 2022 год некоторые ИП сдавали эту декларацию по новой форме, хотя формально действовала еще старая.

Сдавать отчет по любо форме (старой или новой) разрешила ФНС в письме от 20.03.2023 № СД-4-3/3204@.

С отчета за 2023 год действует только новая форма.

Что поменялось в новой декларации по сравнению со старой, мы разбирали здесь.

Смена адреса

В НК уточнили порядок применения ставки по УСН при переезде бизнеса в другой регион.

При изменении места нахождения организации (места жительства ИП) налог исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому адресу.

Сейчас этот нюанс Минфин разъясняет в письмах (от 02.03.2018 № 03-11-11/13277, от 09.03.2016 № 03-11-11/13037).

С 2024 года это правило будет прописано в НК.

Уведомление по ЕНП

С 2024 года отменяются платежки со статусом 02.

Соответственно, авансы по УСН надо платить на ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления по ЕНП. В уведомлении надо указывать КБК налога по УСН и код периода:

34/01 – за 1 квартал;

34/02 – за 2 квартал;

34/03 – за 3 квартал.

Образец платежки:

Уменьшение налога на взносы ИП

Новый порядок уменьшения налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы ввели с 01.01.2023.

Уменьшать налог можно на фиксированные взносы, подлежащие уплате в текущем году (без их фактической уплаты).

То есть, взносы 1% за текущий гол уменьшают налог по УСН за следующий год, потому что срок их уплаты – 1 июля следующего года.

Но в этом году, невзирая на нормы НК, налоговики разрешили взносы 1% за 2023 год учитывать в уменьшение налога за 2023 год или за 2024 год (по желанию).

На взносы за 2024 год такая индульгенция не распространяется.

Если не будет никаких поправок в НК или писем ФНС, взносы 1% за 2024 год не будут уменьшать налог за 2024 год. Эти взносы учтутся для уменьшения налога за 2025 год.