Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае 2024 года при пятидневной рабочей неделе из 31 календарного дня нас ожидает:

При этом официальными праздничными днями в мае, согласно ст. 112 ТК традиционно являются: 1 число — Праздник Весны и Труда и 9 число – День Победы.

Согласно ч.2 указанной статьи если совпадают выходной и нерабочий праздничный день, то выходной день будет перенесен на следующий после праздничного рабочий день. Исключение из этого правила составляют выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями в период с 1 по 8 января. Правительство переносит два выходных из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году. А ч.5 ст.112 ТК предусмотрено, что в целях рационального использования сотрудниками выходных и нерабочих праздничных дней Кабмином выходные дни могут переноситься на другие дни.

Руководствуясь указанными правилами, было принято постановлением Правительства от 10.08.2023 № 1314. Этим документом в 2024 году предусмотрены следующие переносы, касающиеся интересующего нас периода:

с субботы 6 января выходной перенесен на пятницу 10 мая;

с субботы 2 ноября выходной перенесен на вторник 30 апреля;

В результате майские выходные в текущем году продлятся с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а также с четверга 9 по воскресенье 12 мая. Рабочими днями будут 27 апреля, а также периоды с 2 по 3 и с 6 по 8 мая.

Как считать дни отпуска в мае

Ежегодный основной и дополнительный отпуска предоставляют в календарных днях.

Нерабочие праздничные дни, которые по графику отпусков выпадают на время ежегодного основного или дополнительного отпуска, в его общую продолжительность не включаются. При этом в отпуск не входят именно праздничные нерабочие дни.