Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

Как работаем и отдыхаем в мае 2024 года
В мае 2024 года при пятидневной рабочей неделе из 31 календарного дня нас ожидает:
20 рабочих дней;
11 дней, которые выпадают на выходные и праздники.
При этом официальными праздничными днями в мае, согласно ст. 112 ТК традиционно являются: 1 число — Праздник Весны и Труда и 9 число – День Победы.
Согласно ч.2 указанной статьи если совпадают выходной и нерабочий праздничный день, то выходной день будет перенесен на следующий после праздничного рабочий день. Исключение из этого правила составляют выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями в период с 1 по 8 января. Правительство переносит два выходных из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году. А ч.5 ст.112 ТК предусмотрено, что в целях рационального использования сотрудниками выходных и нерабочих праздничных дней Кабмином выходные дни могут переноситься на другие дни.
Руководствуясь указанными правилами, было принято постановлением Правительства от 10.08.2023 № 1314. Этим документом в 2024 году предусмотрены следующие переносы, касающиеся интересующего нас периода:
с субботы 6 января выходной перенесен на пятницу 10 мая;
с субботы 2 ноября выходной перенесен на вторник 30 апреля;
В результате майские выходные в текущем году продлятся с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а также с четверга 9 по воскресенье 12 мая. Рабочими днями будут 27 апреля, а также периоды с 2 по 3 и с 6 по 8 мая.
Как считать дни отпуска в мае
Ежегодный основной и дополнительный отпуска предоставляют в календарных днях.
Нерабочие праздничные дни, которые по графику отпусков выпадают на время ежегодного основного или дополнительного отпуска, в его общую продолжительность не включаются. При этом в отпуск не входят именно праздничные нерабочие дни.
Приходящиеся на отпуск выходные дни, которые являются таковыми в связи с переносом дней отдыха по постановлению Правительства, включаются в число дней ежегодного отпуска.
Несмотря на это, сотрудник может выбрать, сколько дней отпуска взять в период праздников:
из расчета получаемой суммы отпускных;
из количества дней отпуска, которые останутся для будущего отдыха.
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Почему отпуск в мае невыгоден
За месяц, который сотрудник отработал полностью, он получит зарплату, исчисленную по должностному окладу за фактически отработанное время.
За время ежегодного отдыха сотруднику начислят отпускные. При этом зарплату считают исходя из дневной ставки, а отпускные — из среднего заработка. Порядок расчета этих сумм не одинаков.
Для расчета зарплаты за отработанные дни разделят оклад на количество рабочих дней в месяце и умножат на количество отработанных дней.
Отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка, в расчет которого входят все предусмотренные системой оплаты труда выплаты. Прежде всего, это зарплата за отработанное время, начисленная по должностному окладу.
Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата. Календарным месяцем считается период с 1 по 30 (31) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28 (29) число включительно).
При расчете среднего заработка используется средний дневной заработок — совокупный доход сотрудника за год, который делят на число месяцев в году (12) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Результат умножают на дни, составляющие продолжительность отпуска.
Средний дневной заработок рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому, как правило, его размер меньше, чем стоимость одного дня работы.
В месяце, в котором есть праздничные дни, количество рабочих уменьшается. При уменьшении количества рабочих дней увеличивается стоимость одного рабочего дня. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в мае — только 20. Следовательно, один рабочий день в мае будет стоить больше, чем в июле.
За время отпуска сотрудник получит средний дневной заработок. А из его зарплаты высчитают за рабочие дни, которые, как правило, стоят дороже. Поэтому, оформив отпуск в мае, сотрудник зарплату вместе с отпускными получит в размере, меньшем, чем его оклад.
По невыгодности традиционно отдых в мае опережает январь, в котором по состоянию на текущий год 17 рабочих дней. Однако в 2024 году еще менее выгодно, чем в мае будет брать отпуск в июне, число рабочих дней которого составит всего 19. А вот 20 рабочих дней будет так же в феврале и марте наступившего года.
Но оформить отпуск в мае все-таки можно. Чтобы не потерять в деньгах, надо включать в его период выходные дни. Поэтому на майские праздники надо выбрать такой вариант оформления отпуска, когда потери в деньгах становятся не столь значительными.
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