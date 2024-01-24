Статьи для бухгалтера
Отпускные

Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.
25 6
Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Как работаем и отдыхаем в мае 2024 года

В мае 2024 года при пятидневной рабочей неделе из 31 календарного дня нас ожидает:

  • 20 рабочих дней;

  • 11 дней, которые выпадают на выходные и праздники.

При этом официальными праздничными днями в мае, согласно ст. 112 ТК традиционно являются: 1 число — Праздник Весны и Труда и 9 число – День Победы.

Согласно ч.2 указанной статьи если совпадают выходной и нерабочий праздничный день, то выходной день будет перенесен на следующий после праздничного рабочий день. Исключение из этого правила составляют выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями в период с 1 по 8 января. Правительство переносит два выходных из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году. А ч.5 ст.112 ТК предусмотрено, что в целях рационального использования сотрудниками выходных и нерабочих праздничных дней Кабмином выходные дни могут переноситься на другие дни.

Руководствуясь указанными правилами, было принято постановлением Правительства от 10.08.2023 № 1314. Этим документом в 2024 году предусмотрены следующие переносы, касающиеся интересующего нас периода:

  • с субботы 6 января выходной перенесен на пятницу 10 мая;

  • с субботы 2 ноября выходной перенесен на вторник 30 апреля;

В результате майские выходные в текущем году продлятся с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а также с четверга 9 по воскресенье 12 мая. Рабочими днями будут 27 апреля, а также периоды с 2 по 3 и с 6 по 8 мая.

Как считать дни отпуска в мае

Ежегодный основной и дополнительный отпуска предоставляют в календарных днях.

Нерабочие праздничные дни, которые по графику отпусков выпадают на время ежегодного основного или дополнительного отпуска, в его общую продолжительность не включаются. При этом в отпуск не входят именно праздничные нерабочие дни.

Приходящиеся на отпуск выходные дни, которые являются таковыми в связи с переносом дней отдыха по постановлению Правительства, включаются в число дней ежегодного отпуска.

Несмотря на это, сотрудник может выбрать, сколько дней отпуска взять в период праздников:

  • из расчета получаемой суммы отпускных;

  • из количества дней отпуска, которые останутся для будущего отдыха.

Рассчитывать зарплату, отпускные, больничные по новым правилам 2024 года научим вас на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Только сейчас курс можно купить по сниженной цене за 6 499 руб.

Купить курс

По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет в госреестре Рособрнадзора. Другие курсы со скидками до 87% найдете в каталоге.

Почему отпуск в мае невыгоден

За месяц, который сотрудник отработал полностью, он получит зарплату, исчисленную по должностному окладу за фактически отработанное время.

За время ежегодного отдыха сотруднику начислят отпускные. При этом зарплату считают исходя из дневной ставки, а отпускные — из среднего заработка. Порядок расчета этих сумм не одинаков.

Для расчета зарплаты за отработанные дни разделят оклад на количество рабочих дней в месяце и умножат на количество отработанных дней.

Отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка, в расчет которого входят все предусмотренные системой оплаты труда выплаты. Прежде всего, это зарплата за отработанное время, начисленная по должностному окладу.

Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата. Календарным месяцем считается период с 1 по 30 (31) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28 (29) число включительно).

При расчете среднего заработка используется средний дневной заработок — совокупный доход сотрудника за год, который делят на число месяцев в году (12) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Результат умножают на дни, составляющие продолжительность отпуска.

Средний дневной заработок рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому, как правило, его размер меньше, чем стоимость одного дня работы.

В месяце, в котором есть праздничные дни, количество рабочих уменьшается. При уменьшении количества рабочих дней увеличивается стоимость одного рабочего дня. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в мае — только 20. Следовательно, один рабочий день в мае будет стоить больше, чем в июле.

За время отпуска сотрудник получит средний дневной заработок. А из его зарплаты высчитают за рабочие дни, которые, как правило, стоят дороже. Поэтому, оформив отпуск в мае, сотрудник зарплату вместе с отпускными получит в размере, меньшем, чем его оклад.

По невыгодности традиционно отдых в мае опережает январь, в котором по состоянию на текущий год 17 рабочих дней. Однако в 2024 году еще менее выгодно, чем в мае будет брать отпуск в июне, число рабочих дней которого составит всего 19. А вот 20 рабочих дней будет так же в феврале и марте наступившего года.

Но оформить отпуск в мае все-таки можно. Чтобы не потерять в деньгах, надо включать в его период выходные дни. Поэтому на майские праздники надо выбрать такой вариант оформления отпуска, когда потери в деньгах становятся не столь значительными.

Начать дискуссию

Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
2,2 тыс.
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
22
Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
35
Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

372
Отпускные

Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.

Иллюстрация: rawpixel-com/freepik
25
Зарплата

Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул

Каждый год начинается длинными новогодними каникулами. Но, работники, которым установлен оклад получают зарплату полностью, как за отработанный месяц. Снизить можно премии, и только при условии, что они не являются безусловными и показатели, по которым начисляются премиальные не выполнены.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
28
НДС

ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

165

Записи вебинаров

722
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Валютный контроль

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
32
ФСБУ НМА

Что делать для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 1 января 2024 года

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» стал обязательным к применению с 2024 года. Перед переходом на новые правила учета НМА бухгалтерии нужно провести ревизию НМА, определить порядок перехода и новую классификацию активов.

Иллюстрация: googledeepmind/unsplash
27
Логотип blcons_group
blcons_group
Ценные бумаги

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM

С марта 2022 года у российских владельцев иностранных ценных бумаг (облигаций, депозитарных расписок, акций, кредитных нот и т.п.) возникли сложности с реализацией своих прав по ценным бумагам, а именно, с оборотом ценных бумаг и получением причитающихся по ним выплат.

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM
1
29
Инвестиции

С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

С 1 января 2025 года имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

38
Банки

Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

Классические переводы с получением наличных по фамилии сократились, сейчас на них приходится меньше 10% транзакций.

44
Маркетплейсы

Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

На рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов, оставленных покупателями. Спустя три месяца комментарий станет менее значимым.

59
Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить.

77
Законопроекты

Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

57
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
813
Инвестиции

Инвесторы просят разрешить снимать половину средств с ИИС-3

Сейчас с сохранением налоговых льгот с ИИС-3 можно снять только деньги для оплаты лечения. Это хотят пересмотреть и разрешить раз в три года выводить половину накоплений на срок до 12 месяцев.

36
Мошенничество

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор

Количество мошеннических рассылок работникам компаний от лица руководства в последние месяцы выросло в несколько раз.

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор
39
6-НДФЛ

РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится

С 2023 года в 6-НДФЛ отражают фактически выплаченных доход, а в РСВ – начисленный. Поэтому эти данные не должны сходиться.

161
Ипотека

Минфин: льготную ипотеку нужно выдавать адресно

Власти готовят комплексные предложения по регулированию льготной ипотеки. Кредиты на особых условиях получат те, кому это «действительно необходимо».

60