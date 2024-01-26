В 2024 году еще раз повысят МРОТ. Директора не хотят удерживать талантливых бухгалтеров, а надо! Хотят ввести ветеринарный вычет. 😫«Ночной бухгалтер» №1610

Неисключительные права на ПО (это, например, те же права использования программы 1С или сервисов ЭДО) с 2024 года учитывают как нематериальные активы. Но можно затраты на них в БУ списать единовременно, если вы имеете право вести бухучет упрощенно и применять 97 счет не нужно.

А вот средства индивидуализации, созданные собственными силами (например, логотип, причем независимо от того — регистрировали вы его в Роспатенте или нет), не считаются НМА. Если учитывали такой актив на 04 счете, можете списать его на счет 84.

Устали? Хорошо, что пятница, можно и отдохнуть. Ну или немножко побыть эрудитом — вот вам ребус, попробуйте догадаться, какая фигура должна занять место знака вопроса. Наш блогер разместил свой традиционный пятничный пост с мозгонапрягателем.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1610 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша йоу, сегодня пятница, сегодня будут танцы редакция