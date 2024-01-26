Обзоры для бухгалтера

В 2024 году еще раз повысят МРОТ. Директора не хотят удерживать талантливых бухгалтеров, а надо! Хотят ввести ветеринарный вычет. 😫«Ночной бухгалтер» №1610

Президент сказал, что МРОТ будет еще выше. Талантливый бухгалтер не выдержал работу у вредного директора и перегорел. Не надо так. Депутаты предложили ввести новый вид вычета — на ветеринарные услуги для владельцев зарегистрированных домашних животных.

МРОТ растет

С 1 января МРОТ составляет 19 242 рубля. Это на три тысячи больше, чем в прошлом году. Но Владимир Путин пообещал, что минималка будет еще выше.

МРОТ влияет на величину детских пособий и больничных, а также на ряд иных социальных выплат.

У бухгалтеров подгорает

Что произойдет, если бухгалтер отчаянно старается улучшить работу бухгалтерии и предотвратить критические ошибки в учете, а директору все равно? Правильно, даже самый талантливый и замечательный бухгалтер в итоге сдастся и выгорит.

Именно такую историю рассказала в своем блоге Виктория Хорцева.

Бухгалтеры негодуют от того, что руководство часто считают их проходным персоналом, а отнюдь не топ-менеджерами. Подумаешь — один бухгалтер уволился, наймем другого.

История в посте оказалась настолько близка нашей аудитории, что читатели рассказывают и о собственном опыте.

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Вычет за Шарика и Бобика

Лечат не только людей, но еще и животных. Но если у человека есть надежда на бесплатную медицину и полис ОМС, то вот собакам и кошкам такой не дают, все ветеринарные услуги хозяева оплачивают из своего кармана. А стоят они немало.

Депутаты предложили ввести налоговый вычет за лечение и вакцинацию питомцев. При этом получить его смогут только те, кто официально зарегистрирует животное и получит на него необходимые документы.

А справка есть?

Для трудоустройства иногда одного паспорта и трудовой книжки будет мало, нужно еще предоставить справки — о психическом здоровье, отсутствии алкоголизма или наркомании. Работник получает такие справки не бесплатно.

Если работодатель решит выплатить сотруднику компенсацию за расходы на справки, то на эту сумму нужно будет начислить взносы.

Зато если справка была получена именно в интересах компании, то такую компенсацию можно поставить в расходы по налогу на прибыль.

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Куда девать активы со счетов 97 и 04, если начали применять ФСБУ «НМА»

Неисключительные права на ПО (это, например, те же права использования программы 1С или сервисов ЭДО) с 2024 года учитывают как нематериальные активы. Но можно затраты на них в БУ списать единовременно, если вы имеете право вести бухучет упрощенно и применять 97 счет не нужно.

А вот средства индивидуализации, созданные собственными силами (например, логотип, причем независимо от того — регистрировали вы его в Роспатенте или нет), не считаются НМА. Если учитывали такой актив на 04 счете, можете списать его на счет 84.

Устали? Хорошо, что пятница, можно и отдохнуть. Ну или немножко побыть эрудитом — вот вам ребус, попробуйте догадаться, какая фигура должна занять место знака вопроса. Наш блогер разместил свой традиционный пятничный пост с мозгонапрягателем.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1610 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша йоу, сегодня пятница, сегодня будут танцы редакция

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