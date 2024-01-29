Онлайн-бухгалтерии, которые предлагают банки бизнесу: обзор 2024

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Ак Барс Банк
Банк также ведет на «Клерке» собственный блог, где дает полезные советы по ведению учета и рассказывает подробнее о своих услугах. Также вы можете оставить отзыв о банке в рейтинге «Клерка»
Кому подходит: для ИП и ООО на УСН, патенте и ОСНО. Для ИП/ООО до 100 сотрудников.
Предлагаемый функционал: можно вести бухгалтерский, кадровый и налоговый учет. Есть сервис для выставления счетов по шаблонам или через функцию автовыставление счетов.
Сервис рассчитает зарплаты, больничные и отпускные сотрудников, а также подготовит документы для приёма и увольнения. Подготовка и отправка документов на внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Налоговый учет: производит расчёт, уменьшение и перечисление налогов. Оснащен персональным календарем.
Подготовка и предоставление отчетности: сервис сам сформирует необходимые отчёты для СФР, ФНС и Росстата, при наличии УКЭП отправит онлайн
Тарифы: 1 месяц можно пробовать и пользоваться бесплатно, далее от 833 рублей месяц.
Возможность подключения к партнерским программам: можно подключить интернет-бухгалтерию «Моё дело». Кроме всех бухгалтерских задач, ведет кадровый учет, оформляет документы о приеме на работу, увольнении, изменении функциональных обязанностей. Здесь же возможно подключить систему учета товаров, воспользоваться юридической помощью и поддержкой, бизнес-ассистентом.
Техническая поддержка: предоставляют круглосуточные консультации экспертов.
Альфа-Банк
Кому подходит: ИП на УСН «доходы» без сотрудников, без кассы, без торгового сбора и валютных счетов. ИП с одним Патентом без сотрудников и совмещения с УСН. ООО или ИП на АУСН.
Предлагаемый функционал: кроме бухгалтерии подходит для учёта на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, AliExpress, KazanExpress). Выполнит верный учет комиссий по эквайрингу, если используется эквайринг Альфа-Банка.
Для ведения электронного документооборота Альфа-Банк помогает своим клиентам получить электронные цифровые подписи.
Налоговый учет: автоматически выполняет расчёт и подготовку платежек по налогам и взносам. Можно подключить копилку для налогов, чтобы 1–6% от всех поступлений откладывать на обязательные платежи. Может рассчитать налог с уменьшением за счет уплаченных страховых взносов. Предоставляет налоговый календарь.
Подготовка и предоставление отчетности: предусмотрено автоматическое формирование декларации и уведомлений по ЕНП. Декларацию можно проверить и отправить в ФНС самостоятельно.
Тарифы: для клиентов бесплатное обслуживание.
Возможность подключения к партнерским программам: можно подключить интернет-бухгалтерию «Моё дело».
Техническая поддержка: информация уточняется.
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ВТБ
Кому подходит: ИП на УСН, ОСНО и Патенте, а также ООО на УСН и ОСНО. Не могут использовать компании, у которых есть операции с подакцизными товарами и ювелирными изделиями, компании, которые занимаются выращиванием зерновых культур и животноводства, а также таксопарки, аптеки, микрофинансовые и некоммерческие организации.
Предлагаемый функционал: обработка финансовых операций, выписок, формирование КУДИР.
Бухгалтерское обслуживание включает кадровый учет, анализ и оптимизацию налогообложения, восстановление бухгалтерского учета, помощь в работе с маркетплейсами.
Налоговый учет: автоматический расчет налогов и взносов. Встроенная напоминалка о предстоящих платежах.
Подготовка и предоставление отчетности: предоставляет функционал для подготовки и сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности.
Тарифы: минимальный тариф на услуги сервиса — 1999 рублей в месяц (при оплате за год). Индивидуальная тарификация по 800 рублей в час действует для консультаций бухгалтера, восстановления бухгалтерского и налогового учета.
Возможность подключения к партнерским программам: предусмотрена интеграция с бухгалтерией «Моё дело».
Техническая поддержка: к каждому клиенту прикреплен личный бухгалтер.
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Дело Банк
Кому подходит: ИП, ООО УСН, ОСНО, УСН+Патент, ОСНО+Патент.
Предлагаемый функционал: ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учётов. Составление счетов, актов, накладных, договоров из шаблонов. В базе сервиса более 200 нетиповых форм документов.
Можно вести складской учет и подключить совместный доступ для сотрудников. Автоматический обмен данными с банками, CRM системами и другими сервисами
Налоговый учет: представляет систему расчёта налогов и взносов с учётом актуальных изменений законодательства. Оснащен персональным налоговым календарем.
Подготовка и предоставление отчетности: поможет рассчитать все налоги, сформировать и отправить отчетность в налоговые службы и фонды.
Тарифы: для ИП и ООО УСН, УСН+Патент до 5 сотрудников — бесплатно. Максимальный тариф — 11 900 рублей в год.
Сервис по отправке отчетности онлайн — от 590 руб в квартал.
Возможность подключения к партнерским программам: предусмотрена интеграция с бухгалтерией «Моё дело» и с бухгалтерским сервисом «Кнопка»
Техническая поддержка: консультации экспертов. Личный менеджер по обучению и круглосуточная поддержка. В мессенджерах, по телефону или Email.
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Модульбанк
Банк ведет популярный блог на «Клерке», где много рассказывает о том, как вести бизнес, продавать на меркетплейсах, выбрать онлайн-кассу, избегать блокировок счета, вести ВЭД и многое другое.
Кому подходит: для ИП на УСН 6% без сотрудников. Для ИП на УСН «Доходы-Расходы» и юридических лиц предлагается сервис «Главный бухгалтер на аутсорсе».
Предлагаемый функционал: рассчитывает зарплату и отпускные сотрудникам. Кадровая отчетность от найма до увольнения. Ведет КУДиР. Поддерживает работу с маркетплейсами и осуществляет верное отражение комиссии.
Налоговый учет: расчет налогов и своевременное формирование платежек. Для накопления денег для будущих налогов открывается специальный счет, куда автоматически перечисляется 6% от каждого поступления. Налоговый календарь с напоминаниями.
Подготовка и предоставление отчетности: готовит отчеты, бухгалтерскую отчетность, уведомления по ЕНП и отправляет в налоговую и фонды.
Тарифы: ИП УСН Доходы без сотрудников, без кассы, без эквайринга, нет валютных счетов и услуг маркетплейсов — 0 руб.
Отправка в контролирующие органы и выпуск доверенности на ЭП — 3 500 рублей в год.
Личный менеджер и налоговый ассистент — 13 500 рублей в год.
Дополнительная плата за услуги сверх тарифа.
Возможность подключения к партнерским программам: предусмотрена интеграция с бухгалтерией «Моё дело».
Техническая поддержка: личный менеджер отвечает на вопросы бухгалтерии и бизнеса в чате, мессенджерах и по телефону. Персональный ассистент готовит экспрес-аудит раз в квартал, сопровождает ЕНП и проверяет отчёты в Росстат. Если у вас или налоговой появятся вопросы друг к другу — возьмёт на себя запросы в ФНС.
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Московский кредитный банк
Использует сервис прямого обмена документами между банком и системой «1С: Предприятие 8» (Host-to-Host 1C). Вся работа с банком проходит прямо в интерфейсе «1С: Предприятие 8».
Сервис позволяет осуществлять прямой обмен электронными документами по протоколу DirectBank. С новой услугой клиентам больше не потребуется экспортировать/импортировать файлы из/в систему клиент-банк.
Возможность подключения к партнерским программам: при этом банк предлагает воспользоваться предложениями партнеров, например, 1С и интеграцией с бухгалтерским сервисом «Кнопка».
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Открытие
Кому подходит: для ИП/ООО на УСН без сотрудников.
Предлагаемый функционал: налоговый учет.
Налоговый учет: автоматическое напоминание о ближайших платежах.Расчет и формирование платежек на уплату налогов и взносов.
Подготовка и предоставление отчетности: формирование декларации УСН.
Тарифы: бесплатно. Комиссия за подачу заявления в регистрирующий орган о внесении изменений в сведения о Клиенте — 990 рублей.
Возможность подключения к партнерским программам: интеграция с бухгалтерским сервисом «Моё дело».
Техническая поддержка: информация уточняется.
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Промсвязьбанк
Кому подходит: для ИП и компаний с любым налоговым режимом, в том числе АУСН.
Предлагаемый функционал: ведение кадрового учета в виде расчета зарплаты и формирования зарплатных налогов за сотрудников. Занесение кассовых операций с наличными в ручном режиме.
Налоговый учет: автоматический расчет налогов и взносов. Налоговый календарь.
Подготовка и предоставление отчетности: помогает готовить и отправлять отчетность.
Тарифы: для ИП на УСН 6% без сотрудников бесплатно, остальным от 400 рублей в месяц.
Возможность подключения к партнерским программам: интеграция с бухгалтерским сервисом «Моё дело»
Техническая поддержка: информация уточняется.
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Райффайзенбанк
Кому подходит: для ИП на УСН «Доходы» и Патенте.
Предлагаемый функционал: учет валютных доходов, сопровождение работы ИП на Патенте. Учёт доходов с маркетплейсов Озон, Вайлдберриз, Яндекс Маркет.
Налоговый учет: встроенное напомним о сроках уплаты налогов. Умеет рассчитывать сумму налога с уменьшением.
Подготовка и предоставление отчетности: формирует декларацию УСН. Осуществляет онлайн-подачу декларации в налоговую и уведомлений по ЕНП.
Тарифы: в онлайн-бухгалтерии 7 дней бесплатного пробного периода, далее от 390 рублей в месяц.
Возможность подключения к партнерским программам: интеграция с бухгалтерским сервисом «Моё дело».
Техническая поддержка: поддержка персонального бухгалтера по телефону и в чате.
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Сбер
Кому подходит: Всем ИП и ООО, в том числе на АУСН.
Предлагаемый функционал: Расчёт зарплаты и сдача отчётности по сотрудникам. Подготовка первичных документов и выставление счетов. Учет операций по счету и онлайн-кассе. Воинский учет. Торговля только на маркетплейсах Ozon и Wildberries без совмещения других видов деятельности. Ограничение по выручке — до 300 000 ₽ в месяц
Налоговый учет: уведомления о приближающихся налоговых событиях. Расчет авансовых платежей, годового налога и формирование платежных поручений.
Подготовка и предоставление отчетности: подготовка и подача налоговой декларации.
Тарифы: Для ИП на УСН 6% (без сотрудников) — 350 рублей в месяц
Для ИП или ООО на УСН, патенте и ОСНО, с сотрудниками и без — от 840 рублей в месяц
Для ИП и ЮЛ на любом режиме налогообложения, с сотрудниками и без:
Нет деятельности — 900 рублей в месяц
УСН 6% и ПСН от 2 900 рублей в месяц
УСН 15% и ОСНО от 5 300 рублей в месяц
Для ИП и ЮЛ на АУСН с сотрудниками и без — от 1000 рублей в месяц
Для ИП и ЮЛ на любом режиме налогообложения, с сотрудниками и без (с маркетплейсами) — от 1500 рублей в месяц
Возможность подключения к партнерским программам: «Моя бухгалтерия Онлайн» предоставляет ООО «Мое дело», Сервисы «Бухгалтерия для ИП» и «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» предоставляет АО «Интеркомп».
Техническая поддержка: консультации профессиональных бухгалтеров.
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Совкомбанк
Кому подходит: ООО и ИП на УСН.
Предлагаемый функционал: организована переписка с налоговыми органами.
Налоговый учет: напоминание о сроках сдачи отчетности. Автоматический расчет суммы налогов.
Подготовка и предоставление отчетности: реализована дистанционная передача отчета в ФНС.
Тарифы: бесплатно.
Возможность подключения к партнерским программам: интеграция с бухгалтерией «Моё дело».
Техническая поддержка: чат-банк.
О банке пока немного отзывов, работали с ним — оставьте свое мнение в рейтинге.
Тинькофф
Кому подходит: ИП и ООО на УСН, патенте, АУСН.
Предлагаемый функционал: сервис учитывает операции по торговому и интернет-эквайрингу, а также доходы наличными. Формирует декларацию и книгу учета доходов и расходов — КУДиР. Онлайн-бухгалтерия автоматически учитывает комиссии Wildberries и Яндекс Маркета при расчете налогов.
Для селлеров есть аналитика продаж, управление остатками, управление рекламой, анализ товарных ниш, изменение цен. Формирование актов, накладных или счета-фактуры на основе выставленного счета. Контроль оплат по сделкам.
Налоговый учет: рассчитывает налоги и взносы. Напоминает о сроках уплаты налогов и сдачи отчетности. Отвечает на письма и требования налоговой, помогает разобраться в сложных ситуациях.
Подготовка и предоставление отчетности: отправляйте декларации, принимайте требования от налоговой и заказывайте сверки с бюджетом
Тарифы: бесплатно. Бухгалтерское обслуживание для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников от 3 990 рублей в месяц. Восстановление учета от 990 рублей.
Возможность подключения к партнерским программам: интеграция с бухгалтерией «Моё дело».
Техническая поддержка: на платном тарифе персональный бухгалтер.
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