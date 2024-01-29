Онлайн-бухгалтерии, которые предлагают банки бизнесу: обзор 2024

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Кому подходит: для ИП и ООО на УСН, патенте и ОСНО. Для ИП/ООО до 100 сотрудников.

Предлагаемый функционал: можно вести бухгалтерский, кадровый и налоговый учет. Есть сервис для выставления счетов по шаблонам или через функцию автовыставление счетов.

Сервис рассчитает зарплаты, больничные и отпускные сотрудников, а также подготовит документы для приёма и увольнения. Подготовка и отправка документов на внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Налоговый учет: производит расчёт, уменьшение и перечисление налогов. Оснащен персональным календарем.

Подготовка и предоставление отчетности: сервис сам сформирует необходимые отчёты для СФР, ФНС и Росстата, при наличии УКЭП отправит онлайн

Тарифы: 1 месяц можно пробовать и пользоваться бесплатно, далее от 833 рублей месяц.

Возможность подключения к партнерским программам: можно подключить интернет-бухгалтерию «Моё дело». Кроме всех бухгалтерских задач, ведет кадровый учет, оформляет документы о приеме на работу, увольнении, изменении функциональных обязанностей. Здесь же возможно подключить систему учета товаров, воспользоваться юридической помощью и поддержкой, бизнес-ассистентом.

Техническая поддержка: предоставляют круглосуточные консультации экспертов.