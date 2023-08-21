Обзор топ инструментов и источников для бухгалтера 2023-2024: СПС, справочники, сайты, соцсети, журналы, YouTube-каналы и форумы

Справочно-правовые системы
Справочно-правовые системы (СПС), обычно имеют два варианта доступа:
бесплатный – с ограниченным количеством документов, которые можно смотреть свободно;
платный – с расширенным доступом к базе или отдельным ее частям.
Лидерами среди СПС традиционно вляются:
Полный обзор топовых справочно-правовых систем для бухгалтера в 2023 году найдете здесь.
У «Клерка» тоже есть своя справочно-правовая система. Она бесплатна для всех пользователей. Знакомьтесь с нашей СПС. Вы найдете в ней массу полезной информации:
Полезные инструменты (калькуляторы, конструкторы, словари)
Полезные инструменты
Инструменты облегчают работу бухгалтера, кадровика, финансиста, юриста. Предлагаем вам воспользоваться полезными инструментами «Клерка».
Помогает легко и быстро сформировать учетную политику предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Готовую учетную политику можно распечатать или сохранить на компьютер.
Бесплатный удобный сервис для выставления счетов.
Калькулятор поможет рассчитать сумму НДФЛ с материальной выгоды по займам.
Калькулятор позволяет рассчитать пени по налогам (сборам, взносам), по невыплаченной вовремя заработной плате и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.
Поможет рассчитать сумму отпускных.
Еще больше полезных инструментов, найдете здесь:
Справочники
Справочники помогают специалистам быстро найти сведения, нужные для работы, и не терять время на поиск информации в сети.
Содержит информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2023 году и за предыдущие годы, а также новый каледарь на 2024 год. По ссылке календари на 5-дневную и 6-дневную рабочие недели. Есть удобные файлы для скачивания.
Поможет бухгалтерам корректно заполнить отчетную форму ЕФС-1 для представления в Социальный фонд.
Поможет подобрать нужные виды экономической деятельности и изучить информации о них.
Сервис позволяет искать открытые данные по налогоплательщикам, опубликованные ФНС России на официальном сайте.
В справочнике найдете КБК по налогам, взносам и другим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом РФ.
Еще больше справочников найдете здесь:
Сайты ведомств
Официальные сайты контролирующих ведомств РФ:
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры)
Журналы
Журналы содержат подборки статей, которые разъясняют бухгалтерам, кадровикам, финансистам порядок ведения учета, правила и особенности документооборота, содержат примеры расчетов, образцы заполнения документов.
Статьи готовят эксперты-практики, консультанты и другие серьезные специалисты в той или иной области. Поэтому полный доступ к ним платный.
Лучшие статьи на «Клерке». Пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах и кадрах. Вы можете сами заказывать материал на любую тему у редакции.
Кстати, сейчас у нас действует акция. Покупайте подписку по выгодной цене.
Помогает бухгалтерам решать повседневные вопросы и те, которые связаны с изменениями в законодательстве. Платная подписка.
Социальные сети
Помогают бухгалтеру бегло узнавать о новых событиях, пролистывая ленту или чат.
Клерк ВК — сообщество для общения, чтения новостей. Можно задавать вопросы, читать статьи, смотреть видео, получать заряд позитива от забавных мемов про бухгалтера.
Красный уголок бухгалтера — легендарное сообщество, где бухгалтеры задают вопросы коллегам и экспертам. Легко найти нужную тему и почитать к ней комментарии.
Бухучет и налоги — здесь все основные новости и статьи для бухгалтера.
Сети официальных ведомств:
YouTube-каналы
Представляют полезную информацию в видеоформате для тех, у кого нет времени и возможности читать и анализировать текстовую информацию.
Официальный YouTube–канал Клерк.ру. Здесь вы можете найти крутые налоговые новости, подкасты про финансы и инвестиции. Онлайн-курсы для бухгалтеров и кадровиков.
На канале популярный бизнесменразбирает кейсы и актуальную нормативку, дает ответы на правовые вопросы и многое другое.
На канале найдете видео о регистрации и ведении бизнеса, налогах, правовые разъяснения для физических лиц и т.д.
На канале собраны материалы по бухгалтерскому учету, кадровому делопроизводству, налогам и многое другое.
Форумы
Позволяют бухгалтерам общаться между собой обычно в формате вопрос-ответ. Каждый, кто хорошо разбирается в теме, может проконсультировать других, поделиться рабочими проблемами.
Практическая помощь бухгалтеру. Обучение и консультации для бухгалтеров любого уровня.
На форуме есть раздел персональных консультаций от экспертов «Клерка». Количество вопросов неограниченное. Хотите стать клиентом сервиса?
Работают штатные эксперты, есть база готовых ответов.
Обсуждение актуальных вопросов в сфере права, бухгалтерского учета и налогообложения.
Обсуждение вопросов регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, ликвидации организаций, взаимодействия с государственными службами.