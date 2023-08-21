Обзоры для бухгалтера

Обзор топ инструментов и источников для бухгалтера 2023-2024: СПС, справочники, сайты, соцсети, журналы, YouTube-каналы и форумы

Сделали для вас полезную подборку: где найти актуальные сведения и задать вопрос, чтобы оперативно решить проблему, какие инструменты помогут облегчить работу, что почитать и посмотреть – забирайте в закладки.

Версия для печати
Обзор топ инструментов и источников для бухгалтера 2023-2024: СПС, справочники, сайты, соцсети, журналы, YouTube-каналы и форумы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Справочно-правовые системы

Справочно-правовые системы (СПС), обычно имеют два варианта доступа:

  • бесплатный – с ограниченным количеством документов, которые можно смотреть свободно;

  • платный – с расширенным доступом к базе или отдельным ее частям.

Лидерами среди СПС традиционно вляются:

Полный обзор топовых справочно-правовых систем для бухгалтера в 2023 году найдете здесь.

У «Клерка» тоже есть своя справочно-правовая система. Она бесплатна для всех пользователей. Знакомьтесь с нашей СПС. Вы найдете в ней массу полезной информации:

Познакомиться с СПС «Клерк»

Полезные инструменты

Инструменты облегчают работу бухгалтера, кадровика, финансиста, юриста. Предлагаем вам воспользоваться полезными инструментами «Клерка».

Помогает легко и быстро сформировать учетную политику предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Готовую учетную политику можно распечатать или сохранить на компьютер.

Бесплатный удобный сервис для выставления счетов.

Калькулятор поможет рассчитать сумму НДФЛ с материальной выгоды по займам.

Калькулятор позволяет рассчитать пени по налогам (сборам, взносам), по невыплаченной вовремя заработной плате и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.

Поможет рассчитать сумму отпускных.

Еще больше полезных инструментов, найдете здесь:

Полезные инструменты для бухгалтера

Справочники

Справочники помогают специалистам быстро найти сведения, нужные для работы, и не терять время на поиск информации в сети.

Содержит информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2023 году и за предыдущие годы, а также новый каледарь на 2024 год. По ссылке календари на 5-дневную и 6-дневную рабочие недели. Есть удобные файлы для скачивания.

Поможет бухгалтерам корректно заполнить отчетную форму ЕФС-1 для представления в Социальный фонд.

Поможет подобрать нужные виды экономической деятельности и изучить информации о них.

Сервис позволяет искать открытые данные по налогоплательщикам, опубликованные ФНС России на официальном сайте.

В справочнике найдете КБК по налогам, взносам и другим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом РФ.

Еще больше справочников найдете здесь:

Справочники

Сайты ведомств

Официальные сайты контролирующих ведомств РФ:

Журналы

Журналы содержат подборки статей, которые разъясняют бухгалтерам, кадровикам, финансистам порядок ведения учета, правила и особенности документооборота, содержат примеры расчетов, образцы заполнения документов.

Статьи готовят эксперты-практики, консультанты и другие серьезные специалисты в той или иной области. Поэтому полный доступ к ним платный.

Лучшие статьи на «Клерке». Пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах и кадрах. Вы можете сами заказывать материал на любую тему у редакции.

Кстати, сейчас у нас действует акция. Покупайте подписку по выгодной цене.

Купить подписку за 199 руб.

Помогает бухгалтерам решать повседневные вопросы и те, которые связаны с изменениями в законодательстве. Платная подписка.

Социальные сети

Помогают бухгалтеру бегло узнавать о новых событиях, пролистывая ленту или чат.

  • Клерк ВК — сообщество для общения, чтения новостей. Можно задавать вопросы, читать статьи, смотреть видео, получать заряд позитива от забавных мемов про бухгалтера.

  • Красный уголок бухгалтера — легендарное сообщество, где бухгалтеры задают вопросы коллегам и экспертам. Легко найти нужную тему и почитать к ней комментарии.

  • Бухучет и налоги — здесь все основные новости и статьи для бухгалтера.

Сети официальных ведомств:

YouTube-каналы

Представляют полезную информацию в видеоформате для тех, у кого нет времени и возможности читать и анализировать текстовую информацию.

Официальный YouTube–канал Клерк.ру. Здесь вы можете найти крутые налоговые новости, подкасты про финансы и инвестиции. Онлайн-курсы для бухгалтеров и кадровиков.

Смотреть

На канале популярный бизнесменразбирает кейсы и актуальную нормативку, дает ответы на правовые вопросы и многое другое.

На канале найдете видео о регистрации и ведении бизнеса, налогах, правовые разъяснения для физических лиц и т.д.

На канале собраны материалы по бухгалтерскому учету, кадровому делопроизводству, налогам и многое другое.

Форумы

Позволяют бухгалтерам общаться между собой обычно в формате вопрос-ответ. Каждый, кто хорошо разбирается в теме, может проконсультировать других, поделиться рабочими проблемами.

Практическая помощь бухгалтеру. Обучение и консультации для бухгалтеров любого уровня.

На форуме есть раздел персональных консультаций от экспертов «Клерка». Количество вопросов неограниченное. Хотите стать клиентом сервиса?

Узнать больше

Работают штатные эксперты, есть база готовых ответов.

Обсуждение актуальных вопросов в сфере права, бухгалтерского учета и налогообложения.

Обсуждение вопросов регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, ликвидации организаций, взаимодействия с государственными службами.

Бухгалтеры

«Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!

«Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса

Ежегодные исследования рынка операторов ОФД показывают, что такие организации уже давно выбирают не столько по надежности передачи чеков регулятору, сколько по наличию и качеству дополнительных услуг. Рассмотрим, какие из них наиболее полезны для руководителя и бухгалтера, помогают ускорить работу, избежать ошибок и решить другие вопросы.

ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса
Мотивация персонала

Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 

Текучка кадров в ресторанном бизнесе одна из самых высоких по рынку. Персонал кофеен меняется каждые 3-6 месяцев, и это считается нормой. Но при грамотно выстроенной системе мотивации этот период можно увеличить, сформировать эффективную и сплоченную команду, настроенную на общий успех. Реальные способы, как удержать работников в сфере общепита.

Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 
Защита персональных данных

Контроль за обработкой персональных данных опять ужесточают

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор собирается обязать операторов получать лицензии на обработку персональных данных. Поправки должны внести в законопроект, который вводит оборотные штрафы за утечку персданных. Лицензии будет выдавать удостоверяющий центр регулятора.

Контроль за обработкой персональных данных опять ужесточают

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Какой уровень экономического развития в Сербии? Потенциал развития, текущая ситуация

Сербия, расположенная в юго-восточной Европе, играет важную роль в региональной экономике и политике. Экономическое развитие страны имеет свои особенности и вызовы, и в данной статье мы рассмотрим текущий уровень экономического развития Сербии, а также ее потенциал для будущего развития.

Какой уровень экономического развития в Сербии? Потенциал развития, текущая ситуация
Управленческий учет

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала
Читать еще