Кто сдает ЕФС-1 в феврале, какими бухгалтеры выглядят в кино: обзор фильмов, в суд не пустят в спортивках и шортах. 🎈«Ночной бухгалтер» №1618

Совет судей составил правила посещения судов, в нем описана в том числе, в какой одежде человека могут не пустить на заседание.

Конечно, там есть требования не только к внешнему виду. Например, если у вас нет удостоверения личности, или вам еще не исполнилось 14 лет и вы собираете пройти в зал суда без взрослых, вас тоже не пустят. Есть и другие ограничения.

Но гораздо интереснее правила в одежде. В здание суда нельзя приходить в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде, нельзя являться в одежде и обуви, надписи на которых свидетельствуют о явном неуважении к обществу и суду. Под запретом одежда, мешающая идентифицировать личность человека (видимо речь о такой, что закрывает лицо).

На основании правил, представленных Советом судей РФ, суды на местах могут составить собственные правила посещения.