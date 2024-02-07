Обзоры для бухгалтера

Кто сдает ЕФС-1 в феврале, какими бухгалтеры выглядят в кино: обзор фильмов, в суд не пустят в спортивках и шортах. 🎈«Ночной бухгалтер» №1618

ЕФС-1 по разному поводу сдают в разные сроки, чтобы вы не запутались, как это делать в феврале, мы составили удобную табличку. Бухгалтер в кино и в жизни — два совершенно разных персонажа, или нет? В суд могут не пустить не только, если вы пришли подшофе или весь грязный, но даже в спортивной одежде или слишком коротких шортах.

Ловите табличку по ЕФС-1

Случаев, когда надо сдать ЕФС-1 «досрочно» прибавилось. Например, нужно отчитаться, если вы продлили срочный договор сотруднику или перевели работника с неполного рабочего дня (неполной ставки) на полный. Да и вообще раскрытие информации о договорах и режиме работы в ЕФС-1 стало намного шире.

Мы сделали удобную напоминалку для бухгалтера и кадровика, которая поможет не запутаться в сроках и вовремя подать отчет в феврале.

Типажи бухгалтера

Сильный и независимый, ленивец, мафиозный бухгалтер, гений, скромник и Иришка (бонусом). Вот такие типажи выделили ребята из компании Dbrain в своем посте. Они составили обзор фильмов и мультфильмов, где героем (не обязательно главным) был бухгалтер. Получилась очень любопытная статья.

А это очень сердитый бухгалтер))

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве пройдет 14 марта

На конференцию мы пригласили топ-спикеров по кадрам, налоговым проверкам, налогам и бухучету. Обновляем программу мероприятия, так что внимательно следите за страницей конференции.

Разбирать будем серьезные темы: новую квартальную отчетность, изменения по налогам 2024, новшества от СФР в части ЕФС-1 и от Конституционного суда по части изменений Трудового кодекса и локальных актов у работодателя, пройдемся по трендам налоговых проверок.

Среди спикеров Надежда Самкова, Вера Сокуренко, Елена Воробьева, Владислав Каминский и другие. Сможете задать им вопросы после выступления в зале и пообщаться в перерывах, если захотите что-то уточнить.

А еще, конечно, сделаете крутые фото, получите очень классные раздаточные материалы и сувениры, поучаствуете в розыгрыше призов, просто расслабитесь и познакомитесь с коллегами, с которыми есть, что обсудить.

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Не проходите, пожалуйста

Совет судей составил правила посещения судов, в нем описана в том числе, в какой одежде человека могут не пустить на заседание.

Конечно, там есть требования не только к внешнему виду. Например, если у вас нет удостоверения личности, или вам еще не исполнилось 14 лет и вы собираете пройти в зал суда без взрослых, вас тоже не пустят. Есть и другие ограничения.

Но гораздо интереснее правила в одежде. В здание суда нельзя приходить в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде, нельзя являться в одежде и обуви, надписи на которых свидетельствуют о явном неуважении к обществу и суду. Под запретом одежда, мешающая идентифицировать личность человека (видимо речь о такой, что закрывает лицо).

На основании правил, представленных Советом судей РФ, суды на местах могут составить собственные правила посещения.

Хотят увеличить стандартный вычет на детей

Все вычеты на детей депутаты предлагают увеличить в два раза — с 1200 до 2400 рублей, с 3 000 до 6 000 рублей, с 6 000 до 12 000 рублей. А также поднять уровень лимита дохода для предоставления вычета с 350 до 600 тысяч рублей.

В комментариях уже назвали законопроект — аттракционом невиданной щедрости.

Учёт в логистике — в ЭДО его!

Какие процессы только не пытались автоматизировать, но учёт в логистике всё никак не поддается. Помогает ЭДО и Электронная транспортная накладная: перейти в цифру проще с MasterTMS.

Решение автоматически создает три главных документа, без которых не обходится ни одна перевозка, а для работы с претензиями есть целый раздел. Всё происходит в режиме онлайн, без бумаг, архивов, бесконечных пересылок — в окне браузера. Оплаты проходят гораздо быстрее. Все участники получают уведомления о подписании, а вместе с ним и электронные оригиналы минута в минуту.

Подробнее о том, как ускорить документооборот в логистике и спокойно перейти на ЭДО, читайте в статье.

Платите МРОТ — не забудьте про РК

При начислении минимальной зарплаты работодатели иногда забывают, во-первых, проверить наличие регионального соглашения о минимальной заработной плате. А в нем уровень минимального заработка может быть выше федерального, как, например, в Москве или Туле.

Во-вторых, забывают о том, что если сотрудник работает в местности, где платится районный коэффициент, то его надо начислять сверх МРОТ.

Допустим у вас в регионе действует федеральный МРОТ — в 2024 году он составляет 19 242 рубля. Но еще есть районный коэффициент 1,2.

Значит за полностью отработанное время сотрудник должен получить 19 242 + 20% = 23 090,40 руб.

Если проигнорировать эти правила, то ФНС, вычислив заниженную оплату труда, заставит доплатить зарплату, а следом НДФЛ и взносы. Отчетность тоже придется пересдавать. А еще, по новым правилам, компенсация за задержку зарплаты выплачивается за все время просрочки — с момента, когда должен был быть начислен правильный заработок до момента его фактической выплаты. Ранее компенсацию считали с момента когда доплату начислили по факту (например, по результатам проверки).

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