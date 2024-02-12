Страховые взносы с отпускных в 2024 году

Отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку они выплачиваются в рамках трудовых отношений. О том, что нужно учитывать при расчете взносов с отпускных в 2024 году, расскажем в нашей статье.

Начисляются ли взносы с отпускных

Отпускные выплачиваются в рамках трудовых отношений, поэтому они облагаются страховыми взносами на (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК):

обязательное пенсионное страхование (ОПС);

обязательное медицинское страхование (ОМС);

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

Кроме того отпускные облагаются страховыми взносами от несчастных случаев (п. 1 ст. 20.1 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Взносами облагаются не только выплаты по ежегодным оплачиваемым отпускам, положенным всем сотрудникам, их нужно также начислять с оплаты дополнительных и учебных отпусков. Остановимся на них подробнее.

Взносы с оплаты дополнительных отпусков

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск полагается только специальным категориям сотрудников в зависимости от условий, характера, места их работы, места проживания. Это, например, работники с вредными (2, 3 и 4 степени) или опасными условиями труда, работники, которые трудятся на Крайнем Севере или в приравненных к нему районах.

Такие категории работников определены законом. Внутренними документами компании – коллективным договором или локальным нормативным актом, например, положением об отпусках – могут быть дополнительно установлены категории работников, которым полагаются такие дни отдыха (письмо Минтруда от 16.11.2020 № 14-2/ООГ-16940).

Отдельно стоит дополнительный отпуск на санаторно-курортное лечение работника. Он не облагается страховыми взносами и взносами на травматизм, если был предоставлен работнику при наступлении страхового случая, например, несчастного случая на производстве (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК, пп. 3 п. 1 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ, письмо ФСС от 14.03.2016 № 02-09-05/06-06-4615, письмо Минфина от 16.12.2019 № 03-15-05/98120).

Если работодатель сам оплачивает работнику санаторно-курортную путевку, то такая выплата облагается страховыми взносами и взносами на травматизм в обычном порядке (письмо Минфина от 20.01.2022 № 03-15-06/3209).

Если компания приобретает путевки непосредственно для членов семьи сотрудника, то начислять на нее страховые взносы не нужно, поскольку выплата произведена лицам, не состоящим в трудовых отношениях со страхователем (письма Минфина от 24.08.2022 № 03-04-06/82478, от 15.01.2019 № 03-04-06/1107, от 12.04.2018 № 03-15-06/24316, п. 1 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ).

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Взносы с оплаты учебных отпусков

Работодатель обязан предоставлять сотрудникам, совмещающим работу с получением образования, учебные отпуска с сохранением среднего заработка или без оплаты. Работник имеет право на такой отпуск при соблюдении следующих условий (ст. ст. 173—176, ч. 1 ст. 177 ТК):

он получает образование соответствующего уровня впервые;

обучается по аккредитованной образовательной программе;

успешно осваивает образовательную программу.

Суммы оплаты учебного отпуска работника в размере среднего заработка облагаются страховыми взносами на ОПС, ОМС и ВНиМ и взносами на страхование от несчастных случаев (п. 1 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ).

Изменения оплаты страховых взносов с отпускных в 2024 году

При расчете взносов с отпускных в 2024 году необходимо учитывать изменение предельной базы для их исчисления. В 2024 году она равна 2 225 тыс. руб. — постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883.

Начиная с 2024 года больше нельзя вместо уведомления направлять в банк платежку со статусом 02, поскольку 31 декабря 2023 переходный период по ЕНС закончился.

Взносы на ОПС, ОМС и по ВНиМ начисляют по единому тарифу. По-прежнему отдельно надо считать взносы на травматизм и взносы по дополнительным тарифам. Тариф составляет 30% в рамках единой предельной величины базы, 15,1% — сверх нее.

По общему правилу страхователи, которые применяли пониженные тарифы, сохраняют это право. Так, субъекты МСП с выплат свыше МРОТ должны перечислять взносы по 15%.

Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ перечисляют в составе единого налогового платежа не позднее 28 числа следующего месяца.

Уведомление с исчисленной суммой взносов подают в налоговую за первый и второй месяц каждого квартала не позднее 25 числа следующего месяца.

Взносы на травматизм по-прежнему уплачиваются не позднее 15 числа каждого месяца отдельной платежкой.

СФР приказом от 17.11.2023 № 2281 утвердил новые форму сведений для персонифицированного учета и порядок ее заполнения.

С 1 января 2024 года РСВ нужно подавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

По сравнению с прежней формой в обновленной можно выделить такие новшества:

изменили штрихкоды;

добавили новые коды категории застрахованного лица;

в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю» теперь нужно отражать единый регистрационный номер доверенности, если она электронная. Если расчет заполнил представитель, то к расчету надо приложить копию документа о его полномочиях;

в разделе 1 нужно отдельно указывать данные о взносах с выплат тем физлицам, которые по международным договорам подлежат одному или нескольким видам социального страхования. Кроме того, в новом подразделе 4 теперь приводят расчет таких взносов, а в приложении 5 отражают сведения об этих лицах.

Расчет необходимо представить (ст. 423, п. 7 ст. 431 НК):

за I квартал — не позднее 25 апреля;

за полугодие — не позднее 25 июля;

за 9 месяцев — не позднее 25 октября;

за год — не позднее 25 января следующего года.

Если 25 число выпадает на выходной или нерабочий день, окончание срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Как начислить страховые взносы с отпускных

Страховые взносы на ОПС, ОМС, на случай ВНиМ, а также взносы на травматизм с отпускных рассчитываются в обычном порядке. Отпускные нужно включить в облагаемую базу за тот месяц, в котором они начислены (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 424 НК, п. 2 ст. 20.1, п. 9 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ). Дата выплаты не имеет значения. Например, если отпускные начислены в феврале, их нужно включить в базу по страховым взносам за февраль наряду с заработной платой.

Страховые взносы при переходящем отпуске

Если начисление и выплата отпускных производится в одном месяце, а отпуск фактически начинается в другом месяце, либо отпуск предоставлен на период, состоящий из разных месяцев, вопросов по начислению страховых взносов не возникает. Их рассчитывают в общем порядке. Отпускные включают в облагаемую базу за тот месяц, в котором они были начислены (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 424 НК, п. 2 ст. 20.1, п. 9 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ).

Отпускные в расчете по страховым взносам

В расчете по страховым взносам отпускные, в том числе при переходящем отпуске отражаются так же, как и другие облагаемые выплаты, в частности:

их нужно включить в общую сумму выплат в пользу работников в строке 030 подраздела 1 раздела 1 (п. 4.8 Порядка заполнения формы расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@);

отразить в базе для начисления взносов на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ в строках 050 и 051 подраздела 1 раздела 1 и, если по сотруднику превышена предельная величина базы для начисления взносов, в строке 052 этого подраздела (п. п. 4.11, 4.12 Порядка № ЕД-7-11/878@);

отразить по нужным строкам в графе 140 подраздела 3.2.1 раздела 3 по конкретному отпускнику, а также в графе 150 этого подраздела в пределах предельной величины базы для начисления страховых взносов (п. п. 13.18, 13.19 Порядка № ЕД-7-11/878@).

Страховые взносы с отпускных будут отражены в общей сумме исчисленных взносов вместе со взносами, рассчитанными с других выплат.

Сроки уплаты страховых взносов с отпускных в 2024 году

Страховые взносы на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ, в общем случае исчисленные единой суммой, уплачиваются путем перечисления единого налогового платежа (п. 3 ст. 8, п. п. 1, 17 ст. 45, п. 6 ст. 431 НК).

С 01.01.2024 нельзя платить взносы платежками со статусом «02». Страховые взносы перечисляют платежным поручением на ЕНП, кроме отчислений на травматизм.

Срок уплаты – не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены (п. 3 ст. 431 НК).

Если соответствующая дата выпадает на день, признаваемый законодательством или актом Президента выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, окончание срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Для ряда компаний и ИП сроки уплаты страховых взносов в 2022–2023 гг были изменены. В частности, их продлили на 12 месяцев (п. п. 1, 2 постановления Правительства от 29.04.2022 № 776):

с выплат физлицам за апрель — июнь 2022 — для тех, кто осуществляет виды деятельности из Перечня согласно Приложению № 1 к постановлению № 776;

с выплат физлицам за июль — сентябрь 2022 — для тех, кто осуществляет виды деятельности из Перечня согласно Приложению № 2 к постановлению № 776.

Такие страховые взносы нужно перечислить не позднее 28 числа месяца, на который перенесен срок их уплаты (пп. «г» п. 1, п. 2 постановления Правительства от 17.01.2023 № 28, вступающего в силу с 01.03.2023).

Кроме того, по заявлению налогоплательщика в отношении уплаты взносов может быть предоставлена рассрочка. В этом случае сумма страховых взносов уплачивается ежемесячно (не позднее 28 числа) равными долями начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок. Срок последнего платежа — не позднее 28 мая 2024 года (пп. «д» п. 1, п. 2 постановления Правительства от 17.01.2023 № 28, вступающего в силу с 01.03.2023).

Несвоевременная уплата страховых взносов влечет риск начисления пеней (п. п. 1, 9 ст. 75 НК).

Срок уплаты страховых взносов на травматизм с отпускных

Взносы на травматизм с отпускных уплачиваются в тот же срок, что и взносы с зарплаты — письмо ФСС от 16.12.2014 № 17-03-09/08-4428П.

Страховые взносы на травматизм нужно уплатить не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены. Если соответствующая дата выпадает на выходной и (или) нерабочий праздничный день, окончание срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 4 ст. 22 закона № 125-ФЗ).

Например, работник уходит в отпуск 1 сентября, отпускные выплачены 26 августа.

Взносы на всю сумму отпускных начисляем 26 августа, взносы на травматизм перечисляем не позднее 16 сентября (15.09.2024 — воскресенье), взносы по единому тарифу — не позднее 30 сентября (28.09.2024 — суббота).

Несвоевременная уплата взносов влечет риск начисления пеней (ст. 26.11 закона № 125-ФЗ).