Займ в микрофинансовой организации VS банковский кредит. Что нужно знать обывателю

Обширная реклама услуг банков и МФО, удобство пользования и быстрота оформления делают продукт популярным у россиян. Расскажем, в чем разница займов в банках и микрокредитных организациях и на что следует обращать внимание при выборе формы кредитования, чтобы обезопасить себя от крайне невыгодных условий.

Особенности банковского кредитования

Условия получения нецелевого потребительского кредита в банке (банковская ссуда на покупку не конкретного товара, а на любые цели) сложнее, чем в МФО. Например, банк нередко требует от клиента подтверждения личности, занятости и дохода, как основного, так и дополнительного.

Минимальная ставка по потребительскому кредиту в банке на сегодняшний день — 16% плюс наценка банка, которая добавляется к ключевой ставке (банковская маржа). При покупке страхового продукта, который нередко оплачивается сразу, ставка 18–19%. Без страхования ставка составит 25% и выше.

В банках существует возможность получения кредита по паспорту до 100 тысяч рублей. За получение небольшого кредита или приобретения товара в рассрочку нередко клиенту дарят кредитную карту, в которой предоставляется льготный период: от 50 дней до года. В это время клиент платит только за обслуживание карты. Погашение долга по кредитке в обозначенный льготный период выгоднее, чем микрозайм с высоким процентом.

При получении первой карты единовременная сумма кредита может быть в размере 60–70 тысяч рублей. Благодаря своевременному погашению задолженности банк будет увеличивать лимит в одностороннем порядке.

Таким образом, финансовые возможности клиента улучшатся. Однако стоит внимательно рассчитывать риски, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда крупная сумма в лимите исчерпана, но нет возможности погасить ее в срок.

Если одна кредитная карта будет перекрываться другой, потребитель окажется в трудной финансовой ситуации.

За невыплаты по банковскому займу ухудшится кредитная история должника. Объявление физического лица банкротом, информация о котором будет в открытом доступе, ставит клеймо на репутацию и может негативно влиять на дальнейшую жизнь. ВАС может наложить арест на имущество. В этом случае вещи заемщика выставляются на торг для погашения задолженности.

Особенности кредитования в МФО

Преимущество услуг МФО перед банками в простоте и срочности получения займа. Если в банках получают одобрение около 45–50% заявок в потребительском секторе, то в МФО — около 70–80% при сумме займа до 100 тысяч рублей.

99% клиентов получают займ в МФО на сумму до 30 тысяч рублей при наличии паспорта. Небольшую сумму можно оформить в том числе онлайн на сайте кредитора.

Следует учитывать, что условия могут вскоре измениться. С 1 октября 2024 года, по проекту Центробанка, как сообщали Известия, микрофинансовые организации должны будут обеспечить для своих клиентов использование электронной подписи для выдачи микрозаймов. Другими словами, микрозайм нельзя будет взять без электронной подписи, что поможет обезопасить россиян от мошенников.

На сегодняшний день микрофинансовые компании часто располагаются в местах большого скопления среднего класса: на рынках, в больших торговых центрах, близ метро. Удобное расположение, быстрота и простота процесса нередко приводит к необдуманным займам потребителей под высокий процент.

За пользование микрозаймом потребитель может оплачивать 1% в день и 365% в год, в зависимости от условий микрокредитной компании.

За счет больших ставок микрофинансовые компании защищают себя от потерь, связанных с невыплатами заемщиков. Таким образом, процентная ставка в микрокредитных компаниях выше, чем в банке.

Крупный займ до 1 миллиона рублей МФО нередко требуют обеспечить поручительством или чаще залогом. В связи с тем, что предметом залога может быть только движимое имущество, популярная схема микрокредитных компаний —— выдача денег под залог автомобиля клиента. В качестве залога можно оставить паспорт транспортного средства.

В этом случае транспортом можно пользоваться, но вносятся ограничения передвижения: отъезжать можно не далее 100 км от города, и в силу вступает запрет продажи и дарения автомобиля. При невыплате кредита залог переходит в собственность МФО. Такие программы есть и в банковском секторе.

Сравнительная таблица

Наименование займа Сумма Сроки и сложность получения Ставка Риски Банковский кредит До 100.000 руб. Простая, необходимы паспортные данные Зависит от условий банка: от 16% до свыше 25% Арест на имущество, банкротство физического лица До 1 млн руб. Сложная: подтверждение личности, занятости и дохода заемщика Более 1 млн руб. Сложная: подтверждение личности, занятости и дохода заемщика и возможен залог Микрозайм До 30.000 руб. онлайн Простая. Необходимы паспортные данные до 1% в день, до 365% в год При следующей подаче отчета сведения о клиенте будут изменены, репутация заемщика будет испорчена. До 80.000 руб. онлайн Простая. Требуются дополнительные документы до 1% в день, до 365% в год При следующей подаче отчета сведения о клиенте будут изменены, репутация заемщика будет испорчена. До 200.000 в организации Простая. Необходимы паспортные данные до 1% в день, до 365% в год При следующей подаче отчета сведения о клиенте будут изменены, репутация заемщика будет испорчена. До 1 млн рублей Достаточно просто. Залог в виде движимого имущества или ПТС. до 1% в день, до 365% в год Риск потери залогового имущества.

Преимущество МФО — простой и быстрый процесс получения займа до 100 тысяч рублей под ставку выше, чем в банке. Банки нередко усложняют и делают процесс займа длительным, однако ставка в них ниже, чем в микрозаймах.

Основываясь на моем 16-летнем опыте работы в сфере кредитования, немало граждан из-за низкой финансовой грамотности и импульсивных решений оказались не в состоянии выплачивать долг из-за больших процентов.

По последним данным, в январе–феврале 2024 года наблюдается спад в одобрении потребительского кредитования, и многие заемщики, не получившие кредит, обращаются в МФО и берут деньги по высоким ставкам. Это грозит огромным количеством невыплат и просроченных задолженностей, выходом граждан на банкротство.

Рекомендую гражданам в этой непростой ситуации не принимать необдуманных решений и помнить, что банковский кризис не навсегда. Стоит подождать пару месяцев, и ситуация пойдет на улучшение. Можно будет получить большую сумму заемных средств по наименьшим ставкам.