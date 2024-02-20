Как в 2024 году предоставить в налоговую пояснения по требованию

Представители ФНС требуют от налогоплательщиков пояснять расхождения, выявленные при сопоставлении показателей отчетности. При получении запроса субъекту хозяйствования предстоит определиться — как в 2024 году написать пояснение в налоговую по существу и в каком формате представить ответ. Игнорирование требования или пропуск срока грозят начислением финансовых санкций и блокировкой расчетного счета.

Основания для направления требований налогоплательщикам

Фактическое основание для объяснений — невыполнение показателей налоговой нагрузки, закрепленной за конкретным налогоплательщиком в «скрижалях» ФНС. Однако по формальному признаку потребовать предоставление пояснения в налоговую с документальными подтверждениями предусмотрено в следующих случаях:

По результатам камеральной проверки налоговой и финансовой отчетности (п. 3, 8 ст. 88 НК). Основанием для запроса становятся:

обнаружение ошибок, противоречий или расхождений между заявленными показателями хозяйствующим субъектом и числящимися сведениями у налогового органа;

подача уточненного расчета или декларации с уменьшением обязательств перед бюджетом по сравнению с первоначально сданным отчетом;

декларирование убытка в декларации по налогообложению прибыли или бюджетного возмещения в декларации по НДС.

При рассмотрении материалов проверяемого контрагента (ст. 93, 93.1 НК). В рамках встречной проверки ФНС вправе запросить подтверждающие документальные приложения:

договоры и дополнительные соглашения, регулирующие совершенные и запланированные сделки;

первичную документацию о поставках (приходные и расходные накладные, акты выполненных работ) и движении денежных потоков (кассовые ордера, банковские выписки).

При мониторинге конкретной сделки. Причинами повышенного контроля могут стать:

перечисление денежных средств, например, на приобретение недвижимости, не сулящей экономической выгоды приобретателю;

взаимодействие с налогоплательщиком, отнесенным налоговиками к повышенной группе риска в плане благонадежности;

совершение операции, не связанной с предпринимательской деятельностью, в частности, приобретение имущественных ценностей субъектом предпринимательства в личных целях.

При выявлении сомнительной сделки или обнаружении несоответствия контрольных соотношений программа ФНС автоматически сформирует требование о предоставлении пояснений в налоговую.

Этим объясняется отмеченная налогоплательщиками «странность» в виде нестыковки показателей, требующихся для объяснения, отсутствие конкретики либо именуемое требованием информационное письмо о принятии к сведению обобщенной информации.

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Предусмотренные сроки для ответов на требования налоговиков

В зависимости от способа направления адресату фиксируется исходная «точка отсчета» 5 рабочих дней для ответа на требование адресанта о предоставлении пояснения (абз. 2 п. 5.1 ст. 23, п. 4 ст. 31 НК):

при направлении в электронном формате — через 6 дней, предоставляемых на отправку квитанции о приеме;

при почтовом отправлении заказным письмом — на шестой день с момента отправки;

при личном вручении — с момента проставления подписи в экземпляре налогового органа.

Нередко вызов ответственного лица в налоговую сопровождается вручением резюмирующего документа для дачи пояснений. Налогоплательщик может направить в письменном виде просьбу о предоставлении отсрочки со ссылкой на внушительный пакет документации, требующийся для сортировки и копирования или на командировку руководителя.

Отсрочка может быть необходима для подготовки веских аргументов или сбора оригиналов первичных документов, которые имелись на момент совершения операций в виде копий или «в уме».

Истинную мотивацию нужно скрыть от налоговиков, прикрывшись объемным документооборотом либо отсутствием директора для заверения документацию.

Фрагмент уведомления о невозможности представить документы в установленный срок:

Ответственность налогоплательщиков за отказ от пояснений

Если не ответить на требование налоговой или пропустить установленные сроки, то официальный запрос будет признан проигнорированным с применением финансовых санкций к налогоплательщику в размере:

За неподачу документальных приложений (п. 1,2 ст. 126 НК):

200 руб. — за каждый документ;

10 000 руб. — по встречной проверке.

За непредставление пояснений (п.1, 2 ст. 129.1 НК):

5 000 руб. — при первичном отказе;

20 000 руб. — при повторном невыполнении требований в течение года.

При игнорировании запросов ИФНС может зачислить налогоплательщика в категорию высокого риска, включить в план выездных проверок или вызвать для дачи пояснений в налоговой (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

Если при составлении письменного ответа бухгалтеры и финансисты могут координировать действия, то «приглашение на ковер» предполагает присутствие руководящего звена фискальной службы, преследующей цель застать представителя компании врасплох.

Пояснения по различным налогам и формат подачи

В зависимости от причины и конкретного налога зависит способ информирования налоговиков. Например, при удовлетворении требования о корректировке показателей подача уточненного расчета признается исчерпывающим ответом.

Внимание! Если налогоплательщик не согласен с выводами налоговиков об ошибках, то необходимо письменно проинформировать ФНС о том, что считает указанные показатели в ранее поданной отчетности правильными. В противном случае придется платить штрафы и попадать в зону повышенного контроля со стороны фискального органа.

Пояснения по НДС

На требования по НДС налогоплательщик, представляющий декларации в электронном виде, обязан направить формализованный ответ в формате, утвержденном приказом ФНС от 16.12.2016 года № ММВ-7-15/682@.

При проверках налоговики сведения из декларации сверяют с данными других отчетов и информацией из отчетности контрагентов (п. 8.1 ст. 88 НК). При обнаруженных несовпадениях налогоплательщик в электронном виде должен представить сведения из документов:

книг продаж, покупок и дополнительных листов к ним;

журналов выставленных и полученных счетов-фактур;

по контрольным соотношениям и прочим основаниям.

Обратите внимание! Документацию можно сформировать в бухпрограмме, а в неформализованном виде направить дополнительные пояснения в налоговую при необходимости. Оптимизацию при помощи «опережения во времени» вычетов над обязательствами целесообразно объяснить подготовкой к реализации, например, получением товара в целях размещения в торговой сети для ожидаемых продаж с параллельным начислением «выходного» НДС.

При занижении суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, или завышении бюджетного возмещения налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию, предварительно заплатив пени за каждый день задержки и штраф в размере 20 % от суммы недоимки (ст. 75, п. 1 ст. 122 НК).

Пояснения по НДФЛ

Причинами направления требований по НДФЛ становится низкая зарплата персонала, а для ответа унифицированного формата не предусмотрено.

Аргументы для пояснений в налоговую по НДФЛ следует подбирать в зависимости от проанализированных показателей отчетности:

Низкий уровень заработка одного или нескольких сотрудников (персонифицированные сведения, РСВ). Вескими доводами станут:

неполная занятость, включая внешнее совместительство;

отпуска без сохранения зарплаты по инициативе работников;

переходящие на следующий отчетный период больничные листы.

Низкая зарплата в целом по предприятию (показатели формы № 6-НДФЛ). Аргументами могут выступить:

снижение объемов производства;

затоваривание готовой продукции;

падение покупательной способности из-за роста потребительских цен.

Внимание!Высвобождение наемного персонала с последующим привлечением самозанятых — действие безрассудных налогоплательщиков. Поддерживаемая судами ФНС переквалифицирует гражданско-правовые соглашения в трудовые договоры не только с сопутствующим доначислением НДФЛ и страховых взносов, но и со всеми обязательствами по выплатам работникам (ст. 19.1 ТК).

Образец пояснений в ИФНС «Почему зарплата ниже МРОТ по отрасли»:

Пояснения по налогу на прибыль

В отличие от льготных режимов убыток или нулевой результат финансовой деятельности при общей системе налогообложения не влечет никаких налоговых последствий.

Налоговики уделяют пристальное внимание убыточным декларациям, стимулируя субъектов хозяйствования к переходу на упрощенный режим.

Пояснение по убыткам в налоговую (образец) представлен в таблице:

Образец к декларации по налогу на прибыль о возникших убытках:

Нередко в личной беседе налоговики, пользуясь стандартными формулировками учредительных документов, призывают компанию закрыться в связи с несоответствием уставной деятельности.

Налогоплательщику следует указать на закрепленный в документации финансовый результат в бухучете, отличающийся от налогообложения, а дополнительно акцентировать внимание на том, что извлечение прибыли — это только зафиксированная в уставе цель, а не взятое перед бюджетом обязательство.

Источник: https://buhguru.com/dokumenty/kak-v-2024-godu-predostavit-v-nalogovuyu-poyasneniya-po-trebovaniyu.html.