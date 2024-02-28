ИП и бухгалтеры запутались, подавать ли заявления для уменьшение налога на УСН и патенте на взносы. 😤«Ночной бухгалтер» №1631

Мозг сварился, каша в голове, как пыльным мешком ударили — примерно такие чувства испытывает сейчас почти каждый предприниматель, который пытается сам разобраться с новыми законами и правилами. Повезло тем, у кого есть бухгалтер, потому что голова болит уже не у ИП, а у главбуха. Но даже самые матерые путают уведомления с заявлениями. Поможем разобраться.

Сегодня в выпуске:

Подавать ли заявления на уменьшение налога на УСН и патента на страховые взносы?

Как отчитаться в военкомат о приеме сотрудника.

Видео-лайфхаки по заполнению 6-НДФЛ.

Дистанционная инвентаризация — как это возможно?

Интервью со специалистом по ТК.

Как перейти на 1С.

Что подавать то?

Для того, чтобы уменьшить налог на УСН «доходы» на фиксированные или дополнительные взносы в 1% ИП «за себя» — вообще ничего. И факт уплаты таких взносов значения не имеет.

Кстати, фиксированные взносы можно отправить в резерв, чтобы они не маячили на сальдо ЕНС — для этого действительно можно подать заявление, но это не обязательно.

Если нужно уменьшить налог на взносы за сотрудников, то смотрите табличку:

Вид взносов Когда можно учесть в уменьшение налога Страховые взносы за сотрудников При положительном сальдо ЕНС или на дату зачета по уведомлению. Взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний На дату фактической уплаты

Здесь речь об уведомлении по налогам и взносам, которое мы с вами подаем до 25 числа.

Что касается уменьшения патента, то чтобы уменьшить налог на взносы нужно не заявление о зачете (КНД 1150057), а уведомление на уменьшение патента (КНД 1112021).

Какой отчет сдать в военкомат при приеме сотрудника?

В течение пяти рабочих дней с момента приема или увольнения сотрудника работодатель должен подать сведения в военкомат.

Форма уведомления приведена в Приложении № 2 Положения о воинским учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).

Как правильно заполнить и сдать 6-НДФЛ

Принесли вам классный видео-ликбез о том, как заполнять самый вредный бухгалтерский отчет.

А если хочется стать гуру в вопросах зарплаты и отчетов по сотрудникам — это вам нужно на наш курс «Бухгалтер по зарплате». Там 21 обучающий модуль, как говорится — на все случаи жизни, от основ про системы оплаты труда до отчетности и 1С.

Массовый сбой в интернете в РФ

Сегодня интернет сбоил по всей стране. Где-то сообщали о проблемах в работе Ростелекома и других операторов, а где-то не работали и соцсети.

Даже редакция «Клерка» пострадала:

Инвентаризация дистанционно — вот это да

Оказывается не обязательно физически присутствовать в месте инвентаризации, можно использовать специальные приборы, которые будут передавать данные дистанционно (видимо что-то вроде ТСД — терминалов сбора данных), а также видеофиксацию проходящей проверки.

Закон, что дышло: ТК можно трактовать по-всякому, считает эксперт

Шеф-редактор трибуны взяла интервью у крутого эксперта по трудовому законодательству Елены Воробьевой. Она, например, рассказала о том, что работники стали активнее защищать свои права, вот в 2023 году дошли до Конституционного суда.

Кстати, Елена будет выступать с большим блоком про изменения в ТК и заработной плате на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Обязательно забронируйте место — хоть онлайн, хоть офлайн.

Офлайн, между прочим, гораздо интереснее, спикеры общаются с участниками и «за кулисами» конференции, а это всегда гораздо более живой и полезный опыт.

Как перейти на 1С без перебоев в работе?

Чтобы переход на 1С был комфортным, процесс надо доверить профессионалам. Компания BRG предлагает комплекс услуг по внедрению и сопровождению программ 1С в компании.

Вы сэкономите время и деньги на проведении предпроектного исследования, установке ПО, тестировании и адаптации программы. BRG возьмет на себя сопровождение и своевременное обновление программы, чтобы все внутренние процессы работали без перебоев и ошибок.

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