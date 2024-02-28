Нормы ТК сформулированы так, что толковать и применять их можно разными способами. Интервью с Еленой Воробьевой

Топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева расскажет, на какие моменты обратить внимание работодателям в 2024 году.

Воробьева Елена — кандидат экономических наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998. Это топовый лектор нашей страны, который знает все про начисление и налогообложение зарплаты.

— Елена Вячеславовна, существует мнение, что ТК дает работодателям практически полную свободу по зарплате. Так ли это?

Трудовой кодекс РФ действительно предоставляет работодателям практически полную свободу выбора в части определения системы оплаты труда. Но при этом предполагается, что работодатель соблюдает ряд обязательных требований – МРОТ и повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.

— Компании и работники часто жалуются, что нормы ТК можно толковать неоднозначно. Вы согласны с этим?

Приходится признать, что нормы Кодекса сформулированы так, что толковать и применять их можно разными способами. Вероятно, предполагалось, что свобода, предоставленная работодателям, не должна ограничиваться именно законом. Размер заработной платы работников должен регулироваться экономическими факторами. Работодатель сам, а не под давлением нормативных требований должен быть заинтересован как в привлечении, так и удержании квалифицированных работников, добросовестно относящихся к своим трудовым обязанностям и заинтересованных в результатах труда.

— Всегда ли это работает?

К сожалению, на практике это работает не всегда. Без достаточно высокой конкуренции работодателей на рынке труда работники лишены возможности требовать достойную и справедливую заработную плату. Зато работодатели зачастую имеют возможность, формально соблюдая букву закона, ущемлять интересы работников. И тогда работникам требуется защита, в том числе судебная.

— В прошлом году суды, в том числе и КС, неоднократно вставал на сторону работников. Это новая тенденция?

Действительно, 2023 год ознаменовался тем, что работники не просто в очередной раз попытались защитить свои права в судебном порядке, но дошли до Конституционного Суда, издавшего ряд Постановлений, в том числе требующих внесения дополнений в Трудовой кодекс. Тенденция это или нет, покажет время.

— О чем вы будете рассказывать 14 марта на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Тема моего выступления — требования к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда РФ. Участники Конференции узнают, что необходимо учесть работодателям при установлении системы оплаты труда в организации, какие изменения в локальные нормативные акты следует внести уже сейчас, не дожидаясь уточнения норм Трудового кодекса.

💥 Приглашаем всех 14 марта на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Вы узнаете об особенностях МРОТ в 2024 году, доплатах за работу в выходные дни при увольнении (актуальные изменения, которые уже надо учитывать на практике, но еще не внесенные в ТК!), когда и как можно уменьшить размер премии, какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и другие изменения в работе бухгалтера по зарплате и кадровика. Лучшие спикеры-практики ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. Сейчас мы дарим минус 30% от билета! Без специальной цены билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥 Не упустите выгоду! Купить билет Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Всех ждем!

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