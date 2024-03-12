Бухгалтерский учет доначисленных налогов

Налоги и сборы, которые налоговая инспекция доначислила в результате камеральной или выездной проверки, необходимо отразить в бухгалтерском учете организации. Разберем порядок учета этих операций для разных налогов и приведем примеры бухгалтерских проводок.

Налог на прибыль

В бухгалтерском учете и отчетности суммы доначисленных налоговых обязательств необходимо отражать на основании акта налоговой проверки.

Схема проводок зависит от применения организацией ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства». Если организация применяет это ПБУ, доначисление налога в бухгалтерском учете отражается путем признания оценочного обязательства.

На дату подписания акта налоговой проверки выполняется проводка Дебет 99 Кредит 96.

Это обязательство признается в сумме наиболее достоверной оценки налога, который организации придется доплатить на основании решения налогового органа.

В последующем компания вправе корректировать сумму по результатам последующих разбирательств с ИФНС и судебных решений. Например, суд может уменьшить сумму налога к доплате.

На дату вступления в силу решения ИФНС о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение налогового законодательства в бухгалтерском учете необходимо отразить проводку: Дебет 96 Кредит 68.

Если суммы начисленного оценочного обязательства недостаточно для погашения задолженности компании перед бюджетом, выполняется дополнительная проводка: Дебет 99 Кредит 68.

Если зарезервированная сумма превышает налог к доплате, остаток необходимо списать на счет прибылей и убытков: Дебет 96 Кредит 99.

Если организация обоснованно не применяет ПБУ 8/2010, то проводок через счет 96 не будет. На дату вступления в силу решения ИФНС о привлечении компании к ответственности потребуется отразить сумму недоплаты налога на прибыль одной проводкой: Дебет 99 Кредит 68.

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НДС

Нарушения, связанные с принятием к вычету, восстановлением и начислением НДС, приводят к неправильному определению величины расходов, ошибкам в формировании суммы выручки, а также к неверной оценке стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.

При доначислении НДС по результатам налоговой проверки необходимо дополнительно исправить ошибки в бухгалтерском учете, связанные с этим налогом.

Схема проводок зависит от применения налогоплательщиком ПБУ 8/2010.

Если компания (ИП) применяет это ПБУ, то на дату составления акта налоговой проверки в бухгалтерском учете необходимо признать оценочное обязательство на сумму доначисления НДС. Оно отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом 68. После вступления решения ИФНС в силу налог доначисляется за счет созданного оценочного обязательства: Дебет 96 Кредит 68.

Если налогоплательщик не применяет ПБУ 8/2010, алгоритм внесения корректировок зависит от типа ошибки и периода, к которому она относится.

Исправление ошибок того же года, в котором они были допущены, выполняется следующими проводками:

1. Если НДС был неправомерно принят к вычету без счета-фактуры (например, при приобретении товаров, работ, услуг), необходимо сторнировать сумму налога и включить его в расходы и/или себестоимость:

Дебет 68 Кредит 19 (сторно);

Дебет 41 (20,44…) Кредит 19.

2. Если принят к вычету НДС, который по пункту 2 статьи 170 НК нужно учитывать в стоимости ОС (НМА), также необходимо сторнировать налог и увеличить первоначальную стоимость актива и доначислить амортизацию:

Дебет 68 Кредит 19 (сторно);

Дебет 01 (04) Кредит 19;

Дебет 20 (26,44…) Кредит 02 (05).

3. Если НДС не был восстановлен (например, при переходе на специальные налоговые режимы), придется доначислить налог и списать его в состав прочих расходов:

Дебет 19 Кредит 68;

Дебет 91.2 Кредит 19.

4. Если не был начислен НДС, подлежащий уплате в связи с неподтвержденным экспортом, налог необходимо доначислить и списать в расходы:

Дебет 19. Экспорт Кредит 68;

Дебет 91.2 Кредит 19.

5. Если не был отражен НДС, предъявленный при реализации товаров, работ, услуг, его необходимо доначислить за счет прочих расходов: Дебет 91.2 Кредит 68.

Корректировка ошибок по НДС за прошлые годы выполняется аналогичным образом: доначисление входящего НДС отражается по счету 68 в корреспонденции со счетом 19. Отличия в том, что при отсутствии в учете ценностей, по которым налог был предъявлен, НДС необходимо списывать в прочие расходы: Дебет 91.2 Кредит 19.

НДФЛ

Начиная с 2020 года ИФНС по итогам налоговой проверки может доначислить и взыскать НДФЛ с налогового агента, если он неправомерно не удержал или удержал не полностью налог из доходов работника. Доходом физического лица такие суммы не признаются (п. 10 ст. 226, абз. 3 п. 5 ст. 208 НК).

В случае если налоговый агент не провел полное удержание НДФЛ с физического лица, после налоговой проверки ему будет начислен налог, который необходимо оплатить за свой счет.

Порядок отражения этих сумм в бухгалтерском учете типовой и зависит от следующих факторов:

наличия и суммы оценочных обязательств, сформированных для покрытия недоимки по НДФЛ; размера доначисленной суммы, уровня ее существенности; периода, когда решение о привлечении налогового агента к ответственности вступило в силу.

Начисление резерва на сумму НДФЛ, которую потенциально придется доплатить за счет средств компании, выполняется по правилам ПБУ 8/2010. Это можно сделать, когда есть информация о возможных доначислениях. Резерв формируется на счете 96, за счет этой суммы налог должен быть доначислен, когда решение вступит в силу.

Если резерв не формировался, то доначисление НДФЛ в бухгалтерском учете отражается:

Через счет 91.2 — когда сумма доначисленного налога несущественна. Этот же счет используется независимо от суммы, если недоимка выявлена до утверждения отчетности за текущий год.

Через счет 84 — когда требуется доначислить и заплатить существенную сумму подоходного налога при условии, что недоплату выявили после утверждения регламентированной отчетности.

Страховые взносы

Суммы страховых взносов, доначисленных по результатам проверок за предыдущие периоды, необходимо учитывать в том периоде, когда вынесено решение по проверке (письмо Минфина от 15.03.2013 № 03-03-06/1/7994).

Порядок их отражения в бухгалтерском учете зависит от уровня существенности и наличия сформированного резерва.

Если страхователь заранее сформировал оценочное обязательство в соответствии с ПБУ 8/2010 (например, при начале проверки начисления страховых взносов), то сумму доначисленных взносов списывают за счет резерва на счете 96: Дебет 96 Кредит 69.

Если компания не создавала резерв, проводка по доначислению будет зависеть от уровня существенности. По незначительным суммам доначисление страховых взносов отражаются по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в месяце текущего года, когда вступило в силу решение инспекторов о привлечение к ответственности. Проводка в бухгалтерском учете: Дебет 91.2 Кредит 69.

По существенным суммам алгоритм доначисления зависит от периода вступления в силу решения о привлечении страхователя к ответственности. Если это произошло до утверждения отчетности, доначисление нужно отразить декабрем текущего года. Запись в бухгалтерском учете: Дебет 20 (26, 91.2) Кредит 69.

При вступлении в силу решения о привлечении к ответственности уже после утверждения годовой бухгалтерской отчетности существенную сумму страховых взносов нужно доначислять через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: Дебет 84 Кредит 69.

Дополнительно потребуется пересчет показателей в бухгалтерской отчетности и отражение корректировок в отчете об изменении капитала.

Земельный налог

Доначисление налога на земельные участки, которыми владеет бизнес, выполняется на основании акта налоговой проверки. В этом документе указывается, какую сумму налоговых обязательств налогоплательщик обязан доначислить в бухгалтерском учете.

Доначисленный земельный налог является расходом, неверное отражение которого занизит совокупные затраты компании и повлияет на годовой финансовый результат.

Неправильный расчет и некорректное отражение хозяйственных операций представляют собой ошибку, которая обязательно должна быть исправлена в соответствии с действующими нормами бухучета.

Порядок внесения корректировок определяется в зависимости от признания данной ошибки существенной или нет, а также от времени ее выявления и применения налогоплательщиком ПБУ 8/2010.

В случае применения ПБУ при получении решения налогового органа о необходимости доплаты по земельному налогу организация должна признать оценочное обязательство.

После вступления решения налоговой инспекции в силу дополнительно начисленный налог будет списан за счет средств резерва на счете 96. Если компания не использует ПБУ, проводки через счет 96 не будут производиться.

Каждая компания самостоятельно определяет уровень существенности, исходя из особенностей своей деятельности и используемых методов учета.

Если сумма доначисленного земельного налога незначительна, то корректировки отражаются через счет 91 «Прочие доходы и расходы» в месяце текущего года, когда решение о привлечении к ответственности вступило в силу. В бухгалтерском учете проводка будет выглядеть так: Дебет 91.2, Кредит 68.

Отменять ошибочные проводки следует только при необходимости, до завершения отчетного года в учетной программе компании. Запись осуществляется на основании бухгалтерской справки.

В случае значительной суммы доначисленного земельного налога алгоритм корректировки зависит от времени выявления ошибки.

Если отчетность еще не утверждена, необходимо начислить налог по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь текущего года: Дебет 20 (26, 91.2), Кредит 68.

После утверждения отчетности значительную сумму доначисленного земельного налога отражают ретроспективно в учете текущего года через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: Дебет 84, Кредит 68.

Также потребуется пересчет сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности и отражение корректировок в отчете об изменении капитала.

Транспортный налог

По общему правилу налог на транспортные средства, которыми владеет компания (ИП), относится к бухгалтерским расходам.

Недоначисление транспортного налога за предыдущий год приводит к занижению суммы расходов и одновременно к завышению финансового результата за год.

Неверный расчет и неправильное отражение хозяйственных операций является ошибкой, которая должна быть исправлена в соответствии с действующими правилами бухучета.

Правила внесения корректировок зависят от того, признается эта ошибка существенной или нет, а также от момента ее выявления и применения налогоплательщиком ПБУ 8/2010. Если организация применяет ПБУ, то на момент получения решения налогового органа о необходимости доначислить транспортный налог требуется сформировать оценочное обязательство.

После вступления решения ИФНС в силу доначисленный налог будет списан за счет суммы резерва на счете 96. Если компания не использует это ПБУ, проводок через счет 96 не будет.

Уровень существенности каждая компания определяет самостоятельно, исходя из специфики деятельности и применяемых способов учета.

Если сумма доначисленного транспортного налога несущественна, то корректировки отражаются через счет 91 «Прочие доходы и расходы» в месяце текущего года, когда выявлена недоплата: Дебет 91.2 Кредит 68.

Сторнировать неверные проводки надо только при необходимости, если еще не закрыт отчетный год в учетной программе компании. Запись вносится в учет на основании бухгалтерской справки.

Если доначисляемая сумма транспортного налога существенна, то алгоритм исправления зависит от момента вступления в силу решения налогового органа.

Если отчетность еще не утверждена, то нужно внести правки в учет по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года: Дебет 20 (26,91.2) Кредит 68.

После утверждения отчетности существенную сумму доначисленного транспортного налога отражают ретроспективно в учете текущего года через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: Дебет 84 Кредит 68.

Дополнительно придется пересчитать сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности и отразить корректировки в отчете об изменении капитала.

Налог на имущество

По аналогии с транспортным и земельным, доначисление налога на имущество является расходом организации. Если компания начислила меньше положенной суммы, то она занизила сумму затрат и исказила финансовый результат.

Доначисление налога на имущество в бухгалтерском учете зависит от нескольких факторов:

применение компанией ПБУ 8/2010;

размер неначисленной суммы налога;

период, когда была выявлена ошибка.

При применении ПБУ 8/2010 необходимо зарезервировать на счете 96 сумму налога, которую доначислила ИФНС по итогам налоговой проверки. Размер оценочного обязательства зависит от суммы неуплаченного налога на имущество. Дата начисления — это дата составления акта проверки. После того как этот документ вступит в силу, компания может доначислить налог на имущество за счет резерва.

Размер неначисленной суммы налога характеризует уровень существенности этой хозяйственной операции. Если размер доначислений незначительный, то имущественный налог доначисляют за счет прочих расходов в том месяце текущего года, когда была выявлена ошибка: Дебет 91.2 Кредит 68.

Необходимость сторнирования неверных проводок возникает лишь в том случае, если отчетный год еще не закрыт в учетной программе компании. Ошибка в учете исправляется на основании бухгалтерской справки.

Если доначисленная сумма налога на имущество существенна, то методика корректировки зависит от момента вступления в силу решения ИФНС.

В случае если финансовая отчетность еще не утверждена, необходимо внести изменения в учет декабрем отчетного периода: Дебет 20 (26,91.2) Кредит 68.

После утверждения отчетности существенная сумма доначисленного налога на имущество отражается ретроспективно в учете за текущий год через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: Дебет 84, Кредит 68.

Также потребуется пересчет сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности и отражение корректировок в отчете об изменении капитала.