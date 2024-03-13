Обзоры для бухгалтера

Ждем новых поправок в НК и вывода из-под ЕНП некоторых страховых взносов — бухгалтеры в «восторге». 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1640

Минфин собрался вносить изменения в кодекс для ЕУД, чтобы было меньше нулевой отчетности (где-то мы это уже слышали). Собираются также реформировать НДФЛ и налог на прибыль, физлицам разрешат не указывать ИНН и персональные данные в декларациях. Черешенка на торте — страховые взносы на дополнительное соцобеспечение вынесут за рамки ЕНП. Без комментариев.
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Ждем новых поправок в НК и вывода из-под ЕНП некоторых страховых взносов — бухгалтеры в «восторге». 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1640
Иллюстраци: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Поправки в НК — чего ждать?

  • Какие взносы выведут из-под ЕНП и что об этом думают бухгалтеры.

  • Налог по УСН на «доходах» уменьшается на уплаченные взносы по работникам, тут ничего не менялось.

  • Если правильно составить договор, то дистанционного сотрудника можно уволить за отсутствие ежедневных отчетов.

  • Зачем производству нужен внутренний ЭДО?

Что поменяется в НК

Законопроект Минфина об изменениях в Налоговый кодекс будет рассматривать кабмин. Обещают очередные улучшения, которых бухгалтеры бояться как огня (ЕНС спасибо).

Например, хотят снизить критерии для перехода на налоговый мониторинг. Есть смутные подозрения, что медленно, но верно весь бизнес подведут к тому, что онлайн-обмен данными с ФНС и налоговая витрина — это обычное дело. Перестанем сдавать отчеты, просто будем давать доступ к 1С 🙃

Еще поменяют правила для сдачи единой упрощенной декларации (ЕУД). Правда, это уже заранее настораживает бухгалтеров.

При подаче 3-НДФЛ можно будет указывать не ИНН, а номер записи в ЕФИР. Даже комментировать страшно.

Собираются изменить расчет налоговой базы для НДФЛ по вкладам со сроком более года и еще много всего. Мы на «Клерке» обязательно будем разбирать эти поправки.

А пока изучайте уже действующие изменения. Мы с экспертами по налогам, бухучету, воинскому учету, самозанятым, зарплате, проверкам ждем вас 14 марта 2024 года на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Вы можете участвовать очно или присоединиться к нам онлайн за 1 499 руб.

Вертай назад

Побыли немножко взносы в ЕНП и хватит. Ладно, не все, не пугайтесь. Страховые взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности — вот их выведут из-под ЕНП. Такие взносы надо будет перечислять на конкретные КБК.

Мы тут даже стесняемся показать ваши комменты под этой новостью. Вот этот хоть «запикивать» не придется.

И действительно ведь ЕНС и ЕНП — это так удобно, зачем же возвращаться обратно к КБК? Кажется кто-то из пользователей был прав, когда говорил, что через несколько лет с новым порядком наиграются и вернут назад прежний.

Эти взносы сначала надо платить — не перепутай!

На УСН «доходы» ИП может уменьшить налог на фиксированные взносы, даже если еще их не заплатил. Но это правило не работает со взносами за сотрудников. Их как и раньше надо сначала заплатить, а уже потом уменьшать на них налог.

простите, у редакции прямо подгорает от «простоты» ЕНСа

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Хоть каждый день

Да, начальник может требовать у вас отчет о работе каждый день, если такие условия прописаны в трудовом договоре и локальных актах компании. Но эксперт предупреждает работодателей — кроме этого надо еще разработать и закрепить форму такого отчета и способ его передачи, иначе пара строчек в телеграм — «я все сделал», тоже формально будут отчетом.

Если сотрудник, в частности дистанционный, не предоставляет такой отчет, его можно будет уволить. Бухгалтеры шутят:

Почему внутренний ЭДО — идеальное решение для производства?

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Обзоры для бухгалтера

Ждем новых поправок в НК и вывода из-под ЕНП некоторых страховых взносов — бухгалтеры в «восторге». 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1640

Минфин собрался вносить изменения в кодекс для ЕУД, чтобы было меньше нулевой отчетности (где-то мы это уже слышали). Собираются также реформировать НДФЛ и налог на прибыль, физлицам разрешат не указывать ИНН и персональные данные в декларациях. Черешенка на торте — страховые взносы на дополнительное соцобеспечение вынесут за рамки ЕНП. Без комментариев.

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