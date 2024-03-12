🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.

Этот проект подготовил Минфин в рамках реализации положений основных направлений налоговой политики. Он был размещен на федеральном портале в прошлом году.

Скоро его рассмотрят на заседании правительства, сообщает Минфин.

Изменения касаются как налогов, так и налогового администрирования.