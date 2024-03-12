🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам

Этот проект подготовил Минфин в рамках реализации положений основных направлений налоговой политики. Он был размещен на федеральном портале в прошлом году.
Скоро его рассмотрят на заседании правительства, сообщает Минфин.
Изменения касаются как налогов, так и налогового администрирования.
При сдаче 3-НДФЛ физлица смогут указывать не ИНН, а номер записи в ЕФИР (реестра о населении). Об этом мы ранее рассказывали тут.
Нулевые компании не будут ежеквартально сдавать единую упрощенную декларацию. Ее надо будет сдать только один раз – до 20-го числа, следующего за месяцем, в котором последний раз у фирмы были движения по счету и объекты налогообложения. Об этом мы писали здесь.
Региональным властям дадут право уменьшать минимальный срок владения недвижимостью (при любых обстоятельствах) для целей ее продажи без НДФЛ. Сейчас такое право у регионов есть только по сделкам купли-продажи. В каких регионах сейчас снижен срок, смотрите тут.
Изменят порядок начисления НДФЛ с процентов по вкладам сроком более 1 года.
Упрощенцев наконец-то освободят от налога за изъятую у них землю.
Уточнят сроки, когда можно подать заявление на освобождение от фиксированных взносов (за нестраховые периоды). На это у ИП будет 3 года. Когда можно не платить взносы, смотрите здесь.
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