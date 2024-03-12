Трудовую функцию работника определяет наименование его должности в штатном расписании. Она конкретизирована должностной инструкцией.
Об этом сообщает Минтруд в письме от 22.02.2024 № 14-6/ООГ-1014, комментируя ситуацию, когда руководство требует письменные ежедневные и ежемесячные отчеты о проделанной работе.
Все обязанности должны быть указаны в должностной инструкции, которая идет как приложение к трудовому договору или как отдельный документ.
Поэтому сотрудник должен выполнять задания (в т. ч. писать отчеты о работе) по трудовой функции, определенной:
трудовым договором;
штатным расписанием;
должностной инструкцией.
Кстати, некоторые работодатели требуют от бухгалтеров так называемую фотографию рабочего дня, потому что не понимают, что человек делает целый день.
Что от сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе, Минтруд в письме напрямую не говорит, но это следует из него.
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Комментарии8
Отчёт о работе за 12 марта 2024.
Составлял отчёт о работе за 12 марта 2024 года.
Отчет должен быть подробным. Я уже предлагал - нужно нарисовать простую программу (или лист на экселе).
Прошел на работу, запустил, ввёл данные для первой строки, например:
1. 09:00 - 09:30 Ожидал, когда загрузится программы 1с.
А дальше программа должна сама писать:
2. 09:30 - 09:31 Записывал в отчет выполнение п.1
3. 09:31 - 09:32 Записывал в отчет выполнение п.2
и т. д.
пфф, журнал истории из 1с скинуть, пусть изучают
а другая работа? Иной раз до 1С можно и не дойти за весь день)) То тюлень позвонит, то олень...
надо каждый день заказывать распечатку звонков!
Не забыть в отчёт о работе пункт про заказ этой распечатки и её изучение, сопоставление с фактическими звонками......
Это ж выше, я обозначил так коротко "составлял отчёт о работе за день": его же действительно будешь целый день составлять!
При составлении подробной фотографии рабочего дня (см. мою рекомендацию о составлении отчета) ни о какой другой работе не может быть и речи. "Мне некогда - я отчет составляю"
Зачем же работодатель принимает в штат бухгалтера, если не понимает, чем он занят целый день?