Что должен сотрудник делать на работе, прописано в его трудовом договоре и должностной инструкции.

Трудовую функцию работника определяет наименование его должности в штатном расписании. Она конкретизирована должностной инструкцией.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 22.02.2024 № 14-6/ООГ-1014, комментируя ситуацию, когда руководство требует письменные ежедневные и ежемесячные отчеты о проделанной работе.

Все обязанности должны быть указаны в должностной инструкции, которая идет как приложение к трудовому договору или как отдельный документ.

Поэтому сотрудник должен выполнять задания (в т. ч. писать отчеты о работе) по трудовой функции, определенной:

трудовым договором;

штатным расписанием;

должностной инструкцией.

Кстати, некоторые работодатели требуют от бухгалтеров так называемую фотографию рабочего дня, потому что не понимают, что человек делает целый день.

Что от сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе, Минтруд в письме напрямую не говорит, но это следует из него.