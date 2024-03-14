ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы

Бухгалтеры, переходящие на фриланс, строят планы на будущее и часто стремятся объять необъятное. Но желание всегда быть на высоте скоро может смениться безуспешными попытками отличить день от ночи, а будни от выходных. Чтобы не просто выжить на фрилансе, но и не растерять продуктивность, нужно защищать личные границы и никому не позволять их переступать. 
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Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Личные границы — залог комфортной работы

Работа должна приносить удовольствие и результат. Звонки и сообщения в любое время дня и ночи, неэтичное общение, работа 24 часа в сутки, мягко говоря, крайне некомфортны и приводят к хронической усталости, снижению работоспособности, профессиональному выгоранию. 

Это крайне опасно для бухгалтера, ведь работа предполагает максимальную собранность и точность. Потому комфорт на фрилансе — это не прихоть, а необходимость. 

На что следует обратить внимание бухгалтеру при выстраивании личных границ 

Страх неодобрения мешает выстроить комфортную коммуникацию с клиентами. Но зачастую это ложное чувство.

Фриланс предполагает выбор времени, места работы и заказчиков. Большинство из них адекватно относятся к разумным требованиям специалиста, поэтому о своих границах стоит говорить прямо.

Давайте разберем, какие вопросы нужно затронуть при выстраивании границ. 

Оплата труда

Работа из дома не означает, что нужно демпинговать. Определите, какой из вариантов вам больше подходит: фиксированная оплата в месяц или неделю, соответственно количеству задач или потраченного времени. Придерживайтесь выбранной стратегии и не стесняйтесь озвучивать предпочтения заказчикам.

График работы

Преимущество работы бухгалтера на фрилансе — возможность самостоятельно выбирать часы труда.

Обозначьте, в какое время вы не отвечаете на звонки, не читаете рабочие чаты, не созваниваетесь с клиентами и не выполняете задачи. То есть разделите сутки на рабочее и личное время.

Дайте понять заказчику, в каком временном интервале вас не нужно беспокоить. 

Выходные дни

На фрилансе тоже нужно отдыхать. Это могут быть стандартные выходные и праздничные дни или по вашему усмотрению. Установили расписание — строго его придерживайтесь, как бы ни было велико желание потрудиться сверхурочно. 

Срочные задачи

Бухгалтеру, который имеет клиентуру и загружен работой довольно сложно выкроить время для новых задач, которые нужны были «вчера». Если к вам обращаются с предложением срочной работы, а вам ее выполнение крайне некомфортно — стоит отказать. Или озвучьте стоимость, которая может компенсировать неудобство.

Объем работы

На старте сотрудничества нужно обсудить с заказчиком, что именно входит в оговоренную плату. 

Часто бывает так, что с течением времени у заказчика появляются новые задачи. Например, он набрал сотрудников, их нужно оформить на работу и вести по ним кадровый учет. Дополнительная работа должна дополнительно оплачиваться. В этом случае нарушения границ не будет, и вы будете себя чувствовать уверенно и комфортно.

Как научиться отстаивать личные границы в общении с клиентами? Как «прокачать» свою уверенность? Об этом вы можете узнать на бесплатной консультации. Формат проведения: онлайн-встреча 30–40 минут. 

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Как обозначить личные границы

Мы разобрали, что входит в понятие «личных границ». Теперь поговорим, как донести заказчику информацию о них.

Самый простой вариант — сказать ему при встрече или на созвоне, но это не всегда эффективно. Заказчик — человек занятой, общается со множеством людей ежедневно и, вполне возможно, что ваши слова уже на следующий день забудутся.

Поэтому лучше действовать так.

Разработать адекватный и понятный письменный прайс

В прайсе укажите, какую работу вы выполняете, и сколько она стоит.

Обязательно отметьте стоимость сверхурочной работы, например, в выходные дни. Не стесняйтесь сразу озвучивать информацию.

Заказчик должен понимать, что входит в ваши услуги, а за что нужно будет заплатить дополнительно. Прайс можно разместить в вашем аккаунте в социальной сети или на сайте, можно оформить в виде отдельного файла.

Заключить договор и прописать в нем все нюансы сотрудничества

Укажите, что будет входить в ваши обязанности, стоимость, сроки и порядок оплаты. Не забудьте отметить ответственность заказчика за несоблюдение договоренностей. 

Письменно указать условия работы, которые не включены в договор

Это относится, например, к соблюдению режима рабочего времени. Поставьте в известность заказчика, что в определенные часы, в выходные вы не отвечаете на звонки и сообщения. Такую информацию можно донести в переписке по е-майл или в мессенджере. 

Так вы сможете предотвратить обесценивание заказчиком вашего труда, повысите свою эффективность, что в итоге приведет к профессиональному росту и увеличению дохода.

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