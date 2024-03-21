ФНС изменит личные кабинеты, в этом Егорову помогают бизнес и бухгалтеры, но это не точно. А еще хорошее про Google и не очень про Майкрософт. 💣«Ночной бухгалтер» № 1646

Даниил Егоров рассказал, что скоро подписывать документы предприниматели смогут прямо со смартфона, а электронную подпись получать в приложении. Еще и ЛК ФНС обещают изменить и сделать более понятными и дружелюбными к пользователям. Причем в фокус-группу для тестирования новшеств позвали бухгалтеров и представителей бизнеса. А ЕНС — эффективен и точка!

Сегодня в выпуске:

ФНС обновит ЛК, создаст мобильное приложение, расширит функционал кабинета для ИП — в общем исполнит все розовые мечты бизнеса.

Google не прекратит работу в РФ, а вот Майкрософт оставит пользователей без облачных сервисов.

Вот это поворот — налоговики ищут сотрудников на «Клерке».

Возвращение легенды — наш эксперт вернулся в Трибуну с крутым постом про существенность в бухгалтерском учете.

Сундучок полезностей для бухгалтера: вебинары марта, которые нельзя пропустить.

Мем дня.

Что ФНС в году грядущем нам готовит

Егоров уверен, что ЕНС свою эффективность доказал, например, полностью исчезли зачеты между налогами, а сумма невыясненных платежей сократилась в 23 раза. Просто вот личный кабинет немного надо доработать.

Чтобы сделать ЛК удобными даже фокус-группу собрали, «… из бухгалтерского сообщества, из малого бизнеса, из крупного бизнеса, чтобы мы создали максимально эффективный удобный продукт для пользования.». Коллеги, ау! Кто в фокус группе вы там выскажите уж все, что думаете. Хотя не все верят в объективность таких тестировщиков.

Для ИП собираются расширить возможности кабинета — предприниматели смогут сдавать из него онлайн 20 форм отчетности. Это, конечно, большой плюс, но нас немного пугает, что сдавать отчеты придется не через проверенные сервисы, а через «надежный как скала ЕНС».

О-о-о-блака, разбежались белогривые лошадки

Помните мультик про Тилимилитрямдию? Где Медвежонок и Ежик (нет, не тот, что в тумане) радовались облакам. Вот и пользователи Майкрософт тоже им радовались, а тут компания объявила, что с 20 марта (это сегодня, если что), корпоративным пользователям будет закрыт доступ к облачным продуктам.

Нервно дергая глазом, пользователи google-таблиц и документов тоже решили готовиться к апокалипсису, но компания сообщила, что свои сервисы отключать не собирается.

Мы спросили мнение айтишников «Клерка» и они все же рекомендуют архивировать данные и скачать все необходимое на компьютер. На вопрос главреда, стоит ли переживать за гугл, раз они доступ к облачным сервисам перекрывать не собираются наш саппорт ответил «сегодня не собираются, завтра соберутся».

Хорошо, что 1С работает и не заставляет нас волноваться — работает себе дальше. Вот тут, кстати, можете подобрать программу 1С , подходящую именно вам, а еще узнаете, чем программные лицензии отличаются от аппаратных.

Кого ищет на «Клерке» ФНС

Московская налоговая разместила объявление в сервисе Клерк.Работа, ищет специалиста первого разряда в отдел работы с налогоплательщиками. Мы знали, что налоговики нас читают и следят за публикациями, но это просто какой-то новый уровень.

Он обещал и вернулся: Сергей Верещагин снова ведет блог в Трибуне

Наш легендарный эксперт, которого наши подписчики знают по сервису консультаций, вебинарам и курсам, снова начал вести блог в Трибуне. И вернулся он просто с подробнейшей статьей о существенности в бухгалтерском учете. Читать Сергея — одно удовольствие, его тексты никогда не бывают скучными. Посмотрите просто как он прошелся по нам. вспоминая участие в недавней конференции:

Уверяем, в следующий раз блинов на всех хватит! Те, кто не смог побывать ан конференции, могут сейчас приобрести курс, составленный на основании докладов спикеров. В онлайн-курс мы включили не только видеозаписи, но и презентации (у Надежды Самковой, одного из самых любимых «клерками» спикеров, презентация на 80+ листах! и не все они даже были показаны на конференции).

Сундучок полезностей

Не пропустите эти вебинару в марте! Главред рекомендует обязательно на них записаться.

Мем дня

Держитесь крепче)) скоро пятница

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