Кадры

На «Клерке» даже ФНС ищет сотрудников

В сервисе Клерк.Работа появилась вакансия специалиста в ИФНС № 36 по Москве.
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В Московскую налоговую нужен специалист первого разряда в отдел работы с налогоплательщиками. Вакансия от ИФНС № 36 появилась на странице сервиса Клерк.Работа.

Налоговикам нужен сотрудник с высшим или со средним профессиональным образованием по экономическим, юридическим специальностям. Требования к опыту и стажу работы не предъявляют, а платить обещают до 45 000 рублей в месяц.

За выполнение особо важных и сложных заданий будут премии, а также каждый квартал специалистов ждет материальное стимулирование, единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.

Кроме того, налоговики получают льготное медицинское обслуживание и путевки в ведомственные пансионаты и санатории.

Нужен хороший бухгалтер? На Клерк.Работа как раз появились свежие резюме. Но чтобы найти сотрудника быстрее — публикуйте свои вакансии, тем более теперь это снова можно сделать бесплатно!

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Комментарии

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  • e.svetlickaya

    Кажется, это - признание)

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