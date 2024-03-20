На «Клерке» даже ФНС ищет сотрудников

В Московскую налоговую нужен специалист первого разряда в отдел работы с налогоплательщиками. Вакансия от ИФНС № 36 появилась на странице сервиса Клерк.Работа.
Налоговикам нужен сотрудник с высшим или со средним профессиональным образованием по экономическим, юридическим специальностям. Требования к опыту и стажу работы не предъявляют, а платить обещают до 45 000 рублей в месяц.
За выполнение особо важных и сложных заданий будут премии, а также каждый квартал специалистов ждет материальное стимулирование, единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
Кроме того, налоговики получают льготное медицинское обслуживание и путевки в ведомственные пансионаты и санатории.
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Комментарии1
Кажется, это - признание)