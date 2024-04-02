Учет расходов

Топ-4 финансовых вопроса при вручении подарков клиентам

У многих организаций есть отдельный бюджет на подарки клиентам. Это могут быть подарки на Новый год, день рождения, 23 февраля и 8 марта, день рождения компании и т.д. Но эти покупки — статья расходов для компании и доход для получателей, а значит, надо учитывать налоговые последствия и риски. Напомним главные из них, чтобы потом это не стало «сюрпризом».
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Топ-4 финансовых вопроса при вручении подарков клиентам
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Налог на доходы

При получении подарков от организаций у физлиц возникает доход в натуральной форме.

В общем случае он облагается налогом на доходы (НДФЛ), если стоимость подарка превышает 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК) за налоговый период. Соответственно, налог составит 13%. Но отдельные категории лиц от налога освобождены, например, ветераны и инвалиды ВОВ (с учетом п. 33 ст. 217 НК).

Сумму такого дохода надо определять исходя из рыночной цены подарка с учетом НДС и акцизов. Об этом напоминает ст. 211 НК и Минфин в письмах от 22.11.2019 № 03-04-06/90662, от 08.07.2019 № 03-04-05/50305.

Так, согласно ст. 105.3 НК для целей налогообложения цены в сделках признаются рыночными. Соответственно, стоимость подарка для конкретного человека в компании-клиенте можно определить исходя из цены приобретения у стороннего поставщика. Но для применения п. 28 ст.217 НК передачу надо оформить документально (письмо Минфина от 28.02.2020 № 03-04-06/14371). Это может быть приказ о вручении подарка, договор дарения (при цене свыше 3 000 руб.).

Если стоимость выше 4 000 руб., организацию признают налоговым агентом, а значит, надо выполнять соответствующие обязанности, согласно ст. 226 и 230 НК. В связи с этим Минфин рекомендует вести персонифицированный учет полученных подарков.

Причем если невозможно удержать НДФЛ, налоговый агент должен до 25 февраля следующего года письменно сообщить об этом налогоплательщику и в налоговую инспекцию по месту своего учета. Очевидно, что подарки в основном делают в натуральной форме, т.е. нет денежных выплат, с которых можно удержать налог на доходы. В этом случае как раз и надо сообщить о невозможности удержать НДФЛ и сумме дохода. Сделать это нужно по форме 6-НДФЛ.

А когда подарок передается юрлицу без указания конкретного ФИО, то налог не возникает, ведь организация не является плательщиком НДФЛ. Значит, если не конкретизировать адресата при подарках, то по общему правилу не возникнет и обязанностей налогового агента по НДФЛ. Однако надо помнить, что между коммерческими организациями запрещено дарить подарки стоимостью свыше 3 000 руб., в соответствии со ст. 575 ГК.

Добавленная стоимость

Согласно ст. 146 НК безвозмездная передача права собственности на товары и услуги в нашей стране подлежит обложению НДС. При реализации товаров безвозмездно налоговая база определяется как стоимость на основе рыночных цен.

Другими словами, в момент передачи подарков контрагенту организация должна начислить для уплаты в бюджет НДС со стоимости приобретения подарков. При этом налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму НДС в соответствии со ст. 166 НК на установленные налоговые вычеты (ст. 171 НК).

Также налогоплательщик имеет право на вычет «входного» НДС, если одновременно выполняется несколько условий: товар предназначен для операций, облагаемых НДС, товар принят к учету, имеется счет-фактура и другие документы, подтверждающие оплату налога.

Налог на прибыль

Стоимость любых подарков не учитывается в расходах по налогу на прибыль, т.к. подарки приравниваются к безвозмездно переданному имуществу, согласно п. 16 ст. 270 НК.

Страховые взносы

При вручении подарков взносы не начисляются, т.к. передача подарков сотрудникам клиента происходит не в рамках трудовых отношений или по гражданско-правовым договорам для выполнения работ и услуг.

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У многих организаций есть отдельный бюджет на подарки клиентам. Это могут быть подарки на Новый год, день рождения, 23 февраля и 8 марта, день рождения компании и т.д. Но эти покупки — статья расходов для компании и доход для получателей, а значит, надо учитывать налоговые последствия и риски. Напомним главные из них, чтобы потом это не стало «сюрпризом».

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