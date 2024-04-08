Обзоры для бухгалтера

Пятничное настроение: бухгалтеры мечтают о вкусном супе, пиарят себя и ругают Роструд. 🙃«Ночной бухгалтер» № 1658

Какое-то несерьезное настроение царит сегодня на «Клерке», бухгалтеры решили отметить День супа обсуждением рецептов, мы пригласили их попиарить себя, как крутых специалистов и найти себе клиентов, а еще Роструд выдал очередные разъяснения по штатному расписанию. И, конечно, самые, важные новости дня.
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Пятничное настроение: бухгалтеры мечтают о вкусном супе, пиарят себя и ругают Роструд. 🙃«Ночной бухгалтер» № 1658

Сегодня в выпуске:

  • День супа — хороший повод вспомнить бабушкины рецепты, да и просто поделиться с коллегами фоточками любимых блюд.

  • В НК два новых штрафа — будьте осторожны!

  • Бухгалтеры пиарят сами себя — вы тоже можете.

  • Роструду пришлось отвечать на дополнительные вопросы по штатному расписанию и он снова разозлил бухгалтеров.

  • Отменить заемный труд, самозанятым дать права по ТК — так считают профсоюзы.

  • Выиграйте крутые подарки от «Клерка» и ЯЗАНЯТ.

  • Мем дня.

Борщ, солянка, суп-пюре…

Если заглянете в этот пост, то вы наверняка почувствуете острое чувство голода. Такие вкусные там обсуждения. Кстати, кое-кто говорит, что любит молочную лапшу (кто в детстве ел ее в садике — признавайтесь?), а другие мечтают о лете и свежей окрошке.

И вы подключайтесь — поделитесь любимым рецептом.

Новые штрафы по налогу на прибыль и соцвычеты

Организациям и ИП грозят новые штрафы.

Если вы не сдали расчет о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах, вам грозит штраф минимум 1000 рублей.

Если предоставить в ФНС недостоверные сведения для получения физлицами социальных вычетов, то можно получить штраф в 20% от суммы того самого вычета.

Я — крутой специалист

Вы можете рассказать о своих услугах и о себе в этом посте. Он так и называется — пост самопиара. Хороший способ найти новых клиентов, привлечь внимание к блогу или пригласить подписчиков на свой канал.

А мы сейчас тоже хотим привлечь ваше внимание!

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Роструд снова отличился

Бухгалтеры уже не доверяют разъяснениям ведомства. Особенно из-за того, что они могут противоречить сами себе.

Например, Роструду задали вопрос — есть ли установленные требования к штатному расписанию в законодательстве? Нет —, ответил Роструд. Но тут же, при ответе на другие вопросы, стал устанавливать не ясно откуда взятые правила по ведению того самого штатного расписания.

Причем, как подметил пользователь «Клерка», на своем сайте Роструд опубликовал ответ, в котором «забыл», что сам же давал подобные разъяснения.

Всем работать по ТК

Профсоюзы считают, что всех надо уравнять в трудовых правах, в том числе самозанятых. Также они призывают запретить заемный труд, так называемый аутстаффинг.

Эксперт, давший «Клерку» комментарий, считает, что такие радикальные меры не решат существующие проблемы.

«Все надежды заменить какими-то запретами уже текущие тенденции на рынке труда это, конечно, мифическая мечта. Потому что, например, что делать с мигрантами, если они целиком на платформе занятости или как самозанятые оформлены, куда их девать?»

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Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1658 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша желает вам отличных диванолежательных выходных редакция

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