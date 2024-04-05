🔨 Хотят запретить заемный труд и дать трудовые права самозанятым

Об этом говорится в резолюции по итогам съезда профсоюзов.
Федерация независимых профсоюзов считает, что внедрение самозанятости и платформенной занятости привело к оттоку рабочей силы из индустриального сектора, снижению интереса молодежи к получению профобразования.
Идет избыточное накопление трудовых ресурсов в сфере услуг, а дефицит кадров в производственной сфере стал серьезным препятствием для экономического роста.
ФНПР предлагает уравнять в трудовых правах все категории трудящихся независимо от формы занятости, включая самозанятость и платформенную занятость.
«Это устранит недобросовестную конкуренцию за счет эксплуатации труда собственниками цифровых платформ, повысит стоимость труда и уровень жизни трудящихся», – говорится в резолюции.
Также профсоюзы выступают против заемного труда. Частные агентства занятости существуют за счет демпинга по стоимости труда, по сути, отбирая часть зарплаты у работников за заключение трудового договора.
«Аутстаффинг, лизинг персонала, секондмент – любой труд работника в интересах, под управлением и контролем иного лица, не являющегося работодателем, должен быть запрещен», – сказано в документе.
Комментарии2
ИП запретить забыли ещё
Ну что они вцепились в этих самозанятых?
То, что работодатели стали считать их ещё одни видом трудовых отношений?
Так это не так. ФНС это постоянно пытается донести.
А то, что теперь маникюрша на дому, или учитель, подрабатывающей репетитором, не боится, что его бдительные завистливые соседи сообщат о его "незаконных" агромадных заработках - кому от этого плохо?