🔨 Хотят запретить заемный труд и дать трудовые права самозанятым

Приоритетное развитие самозанятости и платформенной занятости не соответствует интересам страны, подрывает такие базовые общественные ценности как труд, коллективизм и солидарность.

Об этом говорится в резолюции по итогам съезда профсоюзов.

Федерация независимых профсоюзов считает, что внедрение самозанятости и платформенной занятости привело к оттоку рабочей силы из индустриального сектора, снижению интереса молодежи к получению профобразования.

Идет избыточное накопление трудовых ресурсов в сфере услуг, а дефицит кадров в производственной сфере стал серьезным препятствием для экономического роста.

ФНПР предлагает уравнять в трудовых правах все категории трудящихся независимо от формы занятости, включая самозанятость и платформенную занятость.

«Это устранит недобросовестную конкуренцию за счет эксплуатации труда собственниками цифровых платформ, повысит стоимость труда и уровень жизни трудящихся», – говорится в резолюции.

Также профсоюзы выступают против заемного труда. Частные агентства занятости существуют за счет демпинга по стоимости труда, по сути, отбирая часть зарплаты у работников за заключение трудового договора.

«Аутстаффинг, лизинг персонала, секондмент – любой труд работника в интересах, под управлением и контролем иного лица, не являющегося работодателем, должен быть запрещен», – сказано в документе.