Как оформляют заявление на отпуск генерального директора

Генеральному директору, как и любому другому работнику компании, положен ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако единого правила о порядке предоставления законного отдыха такому должностному лицу нет, а его оформление имеет некоторые нюансы. Нужно знать, как генеральному директору написать заявление на отпуск и когда оно является необязательным. Также необходимо соблюсти сроки и правильно оформить другие документы.

Ежегодные отпуска руководителя и рядового сотрудника — чем они отличаются

Генеральный директор ООО или АО назначается общим собранием учредителей организации. Он выполняет свои должностные обязанности на основании трудового соглашения, которое подписывает с председателем (ст. 40 № 14-ФЗ). По сути, директор является наемным работником, таким же, как и другие сотрудники.

Наряду с обычными работниками руководитель может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Однако, во-первых, ему нужно обязательно передать функции директора другому лицу. Во-вторых, следует правильно провести процедуру оформления законного отдыха, которая отличается от той, которая применяется для рядовых сотрудников.

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Когда генеральному директору нужно писать заявление на отпуск

Чтобы уйти на отдых, обычный сотрудник пишет заявление на имя руководителя. Причем требуется это далеко не всегда. Заявление на отпуск самого генерального директора также не является обязательным документом. Необходимость его написания определяется уставом — ключевым учредительным документом компании.

Заявление от генерального директора требуется:

если в уставе написано, что отпуск предоставляется по решению собрания участников;

если сроки отпуска не соответствуют ранее утвержденному графику;

если директор хочет использовать единовременный отдых частями.

Часто в уставе ООО указывается, что решение об отпуске принимает сам руководитель, или в нем вовсе отсутствует информация о порядке предоставления ему отдыха. В таком случае заявление на отпуск генерального директора не требуется. Также без этого документа можно обойтись, если период отдыха соответствует графику.

Образец заявления ген.директора о предоставлении отпуска:

Очередность отпуска и сроки подачи заявления

Точные сроки отдыха руководителя указывают в графике отпусков, который оформляется за 2 недели до наступления следующего года.

Этот документ является обязательным к исполнению как для обычных сотрудников, так и высших должностных лиц. И генеральный директор не является исключением. Он уходит на отдых в соответствии с общим графиком.

Минимальных сроков для подачи заявления на отпуск генерального директора ООО законом не предусмотрено. Однако следует учесть, что до ухода на отдых должно оставаться достаточно времени, чтобы получить разрешение от совета директоров, оформить приказ и произвести расчет выплат. То есть, данный документ следует составить и подписать не позднее 2 недель до отпуска.

Как генеральный директор пишет заявление на отпуск — процедура пошагово

Если устав позволяет генеральному директору самостоятельно выбирать время для отдыха или отпуск внесет в общий график, достаточно издать соответствующий приказ. Для этого используется стандартный бланк формы Т-6. Директор подписывает приказ одновременно и как руководитель, и как уходящий в отпуск работник.

Если решение об уходе на отдых принимает совет директоров или собрание участников, процедура оформления выглядит так:

Гендиректор пишет заявление на имя председателя. В нем он излагает в произвольной форме просьбу о предоставлении отпуска, даты его начала и завершения. Проводится рассмотрение заявление на отпуск генерального директора учредителями или участниками собрания. В случае одобрения составляют протокол решения. За 14 дней до ухода на отдых издается приказ о предоставлении директору отпуска. Как и в предыдущем случае, его оформляют по форме Т-6.

Вместе с написанием заявления руководителю также нужно оформить другие документы. Например, приказ о передаче своих должностных обязанностей и доверенность на предоставление интересов организации перед физлицам, госорганами и другими компаниями.

Образец приказа о временном исполнении обязанностей ген. директора:

Кто подписывает заявление на отпуск генеральному директору

Документ визируется обеими сторонами. Подпись на заявлении и приказе сначала ставит председатель совета директоров или собрания участников. Затем его подписывает директор, уходящий в отпуск.

FAQ

Могут ли отклонить заявление гендиректора на отпуск

Лишать руководителя отдыха, предусмотренного законом и утвержденного в графике, нельзя. Другое дело, если заявление касается незапланированного отпуска или его переноса.

Какая продолжительность отдыха должна быть указана в заявлении?

Длительность ежегодного отпуска руководителя составляет 28 дней. Однако этот срок может быть увеличен при работе на Крайнем Севере, вредных условиях труда или ненормированном графике.

Как оформить отпуск, если генеральный — единственный учредитель?

В таком случае подписывать заявление не нужно. Руководитель самостоятельно издает и подписывает приказ, после чего письменно передает свои обязанности доверенному лицу.

Источник: https://buhguru.com/dokumenty/kak-oformlyayut-zayavlenie-na-otpusk-generalnogo-direktora.html.