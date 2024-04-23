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Интернет-эквайринг

Обзор ТОП–10 банков с самыми выгодными условиями по интернет-эквайрингу 2024

Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало ежегодный рейтинг банков Business Internet Banking Rank. Один из критериев оценки — это качество предоставляемых услуг эквайринга для ИП, малого и среднего бизнеса. Делимся результатами исследований и показателями лидеров рынка. 

В декабре 2023 года консалтинговое агентство Markswebb опубликовало ежегодный отчет о качестве услуг, которые предоставляют банки России. Специалисты оценивали их по 780+ критериям, основные из них:

  • Интернет-банк как платформа.

  • Рассчетно-кассовое обслуживание.

  • Депозитные продукты.

  • Кредитные продукты.

  • Эквайринг и инкассация.

  • Зарплатный проект.

  • Корпоративные карты.

  • Маркетплейс партнерских сервисов.

  • ВЭД и валютный контроль.

  • Бухгалтерия и закрывающие документы.

Мы собрали топ-10 банков, которые предоставляют самые выгодные условия для внедрения эквайринга в бизнес.

Чтобы узнать больше об услугах эквайринга от банка — кликните на название банка.

Если вы представитель банка и считаете, что он тоже должен быть в этом рейтинге — позвоните нам по номеру 8 (495) 2155402 с 9-00 до 18-00 по мск, в любое время пишите в Telegram @klerkbusiness или на Email: sales@klerk.ru

ПСБ

Стоимость и время подключения: Бесплатно. Срок подключения эквайринга зависит от CMS вашего сайта.

Время зачисления на счет: 3 раза в день для клиентов с расчетным счетом в ПСБ (даже в выходные дни). Если счет открыт в другом банке, деньги придут только на следующий рабочий день.

Используемые платежные сервисы и системы: МИР, Visa, Mastercard, UnionPay. Оплата с помощью Yandex.Pay, Mir Pay. С помощью QR-кода и СБП.

Функционал:

Отправка ссылки в соцсетях, мессенджерах и по смс:

  • Генерируются в один клик в личном кабинете.

  • Без интеграции.

Страница оплаты адаптирована для просмотра на мобильных устройствах. Услуги брендирования, предавторизации, рекарринг — автоматическое списание денег в личном кабинете.

Тарифы и комиссии:

Без абонентской платы, минимальных платежей и скрытых комиссий. 

  • Комиссия за прием оплаты по карте 0,9% при открытии счета на тарифе «Ноль».

  • Комиссия за прием оплаты по QR-коду: от 0,2% для ЖКХ, до 0,7% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод.

  • Дифференцированная ставка по интернет-эквайрингу, которая автоматически меняет свое значение каждый месяц в зависимости от оборота. Чем больше оборот, тем ниже комиссия по эквайрингу:

Отчетность: Ежедневный реестр по обработанным операциям.

Интеграция и подключение: Готовые платежные модули для интернет-магазинов и инструкции для легкой настройки интернет-эквайринга: 1С-Битрикс, JoomShopping, Virtuemart, Simpla, VamShop, CS-Cart, NetCat, WooCommerce, WP eCommerce, VirtualityCMS, Flexcore, PrestaShop, Opencart 1.5-2.0-2.2-2.3-3x.

ПО и процессинг: Собственное ПО.

Интерфейс личного кабинета: Можно управлять списком сотрудников и правами доступа в личном кабинете. Фото кабинета на базе «Маркетплейс 1С-Битрикс».

В рейтинге «Клерка» банк занимает 15 место в категории Банки и в настоящее время не ведет свой блог.

Альфа-банк

Стоимость и время подключения: Бесплатная помощь по настройке и созданию сайта. Для подключения понадобится расчетный счет.

Время зачисления на счет: После закрытия смены на следующий день. Срок зачисления — до двух рабочих дней с момента операции на терминале.

Используемые платежные сервисы и системы: Прием карт, с помощью СБП, Yandex.Pay, Mir Pay.

Функционал: Прием оплаты на сайте, в приложении, в интернет-магазине или мессенджерах. Можно подключить рассрочка от Подели. Merchant Login — для работы с конструктором предплатежной страницы.

Тарифы и комиссии: Абонентская плата зависит от отрасли, оборотов, скорости зачисления.

Для всех отраслей, за исключением льготных категорий (рестораны, супермаркеты, здоровье, агенты недвижимости, путешествия, образование, ЖКХ) при обороте 500 000 руб. в месяц:

  • Пакетный тариф = 8 270 руб.;

  • Offline тариф 2,6%;

  • Online тариф 2,7%.

Комиссия для СБП — от 0,4 до 0,7%.

Калькулятор для расчета ставки.

Отчетность: —

Интеграция и подключение:

Возможны два варианта:

  • Через платежный модуль на сайте, устанавливаете плагин для CMS вашего сайта.

  • API банка.

Без интеграции:

  • Оплата по прямой ссылки, которую генерируете в личном кабинете. После оплаты получаете на email уведомление об оплате.

  • После выбора товара или услуги клиент переходит на страницу с формой заказа. Заполняет нужные данные и оплачивает заказ. Вам на email приходит уведомление об оплате заказа.

Партнер-интегратор платежная платформа PayKeeper.

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета:

В рейтинге «Клерка» банк занимает 7 место в категории Банки.

Сбер

Стоимость и время подключения: Подключение и обслуживание SberPay — бесплатно. Отправить документы и заключить договор можно онлайн. Подключение интернет-эквайртнга с ЮKassa занимает от 1 дня.

Время зачисления на счет: До двух дней, однако почти всегда зачисление происходит на следующий день до 12 часов по московскому времени в рабочие и выходные. На расчетные счета других банков зачисляется только в рабочие дни.

Используемые платежные сервисы и системы: Картой, SberPay, SberPay QR, СБП, электронными деньгами, ЮMoney и QIWI Кошелек, с баланса телефона, B2B-платежи через интернет-банк СберБизнес.

Функционал: Рассрочка и кредиты для покупателей. Виджет SberPay для оплаты на сайте или в приложении доступен только для банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк.

Тарифы и комиссии:

  • Для ЮKassa комиссии до 2,5% только за успешные платежи, вы не платите за отмену платежа или возврат.

  • Через СберБанк Онлайн комиссия от 1% зависит от оборотов и сферы деятельности.

Отчетность: —

Интеграция и подключение:

  • в личном кабинете ЮKassa;

  • по API;

  • по mSDK.

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета:

В рейтинге «Клерка» банк занимает 9 место в категории Банки.

Точка

Стоимость и время подключения: Бесплатно, помощь с подключением и настройкой за 2 рабочих дня. Необходим расчетный счет в Точке.

Время зачисления на счет: Деньги зачисляются на следующий день. 

Используемые платежные сервисы и системы: Visa, MasterCard, «Мир», СБП.

Функционал:

  • В соцсетях ссылки на оплату в личные сообщения.

  • Платежный модуль на сайт или в приложении.

Тарифы и комиссии: При оплате по QR-коду до 0,7%.

Отчетность: —

Интеграция и подключение: Готовые модули для подключения эквайринга для Paykeeper Касса, Эвотор, Бизнес.РУ, Атол, Штрих М, Tilda, WordPress, 1C-Битрикс, OpenCart, MODX и другие. Интеграция через API.

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета: —

В рейтинге «Клерка» банк занимает 11 место в категории Банки. В настоящее время не ведет блог на «Клерке».

Делобанк

Стоимость и время подключения: Бесплатно, необходимо наличие расчетного счета.

Время зачисления на счет: Зачисление денежных средств на счет происходит не позднее следующего дня.

Используемые платежные сервисы и системы: MasterCard, «Мир».

Функционал: В личном кабинете вы можете сгенерировать ссылку на платежный документ и отправить ее электронную почту покупателя.

Тарифы и комиссии:

  • Комиссия за прием оплаты по QR-коду через СБП: 0–0,7% (в зависимости от отрасли).

  • Комиссия от 0,89%. Калькулятор комиссии от тарифа и оборота.

Отчетность: —

Интеграция и подключение: Для подключения услуги сайт необходим.

Простая интеграция с сайтом: готовые модули для популярных CMS, API, Платежный виджет

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета:

В рейтинге «Клерка» банк занимает 5 место в категории Банки. В настоящее время не ведет блог на «Клерке».

Тинькофф Банк

Стоимость и время подключения: Бесплатно в течение дня. Оплату можно принимать на следующий день после подключения.

Время зачисления на счет: Если есть счет в Тинькофф, деньги придут на следующий день, даже в выходные и праздники. Если счет в другом банке, деньги придут на следующий рабочий день.

Используемые платежные сервисы и системы: Банковские карты, Tinkoff Pay, SberPay, Mir Pay, Yandex Pay, по QR‑коду через СБП, Долями, Рассрочки Тинькофф Кредит Брокер.

Функционал:

  • В соцсетях ссылки на оплату в личные сообщения.

  • Платежный модуль на сайт или в приложении.

  • Собственный конструктор сайтов.

Тарифы и комиссии:

  • Абонентской платы нет. Минимальная сумма платежа — 1 руб. Но минимальная комиссия — 3,49 руб. Комиссии от 1%.

  • Комиссия по QR-коду через СБП: до 0,4% — для товаров повседневного спроса, до 0,7% — для всего остального.

Отчетность: —

Интеграция и подключение: Готовые платежные модули для CMS, среди которых amoCRM, Taplink, Tilda, WordPress, 1С-Битрикс. Интеграция по API.

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета:

В рейтинге «Клерка» банк занимает 1 место в категории Банки.

Совкомбанк

Стоимость и время подключения: Бесплатная дистанционная установка специального программного обеспечения. Необходимо наличие расчетного счета.

Время зачисления на счет: —

Используемые платежные сервисы и системы: Банковские карты, по QR‑коду через СБП.

Функционал: —

Тарифы и комиссии: Никаких обязательных платежей, только комиссия с оборота от 1,8% до 2,6%. При подключении к партнерской программе «Халва» банк взимает пониженную комиссию за проведенные расчеты.

Отчетность: —

Интеграция и подключение: —

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета:

В рейтинге «Клерка» банк занимает 8 место в категории Банки.

Модульбанк

Стоимость и время подключения: Бесплатно. Проверка сайта 1 рабочий день.

Время зачисления на счет: Моментальное зачисление по СБП, до 3 дней через платежную форму.

Используемые платежные сервисы и системы: МИР, Visa, Mastercard, Maestro, Yandex.Pay, СБП.

Функционал: Подключение холдирования. Рассрочка для клиентов.

Тарифы и комиссии: Оплаты по QR-коду: комиссия всего 0,4 или 0,7% независимо от оборота. Комиссия для других способов оплаты от 1%.

Отчетность: —

Интеграция и подключение: Готовые интеграции с CMS. Подключение по API.

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета:

В рейтинге «Клерка» банк занимает 3 место в категории Банки. Активно ведет блог на «Клерке» (более 16 тысяч подписчиков).

Ак Барс Банк

Стоимость и время подключения: Бесплатно.

Время зачисления на счет: День в день.

Используемые платежные сервисы и системы: Банковские карты Мир, Visa и Mastercard, СБП.

Функционал: Прием оплаты через сайт. Возможность кастомизации платежной страницы. 

Тарифы и комиссии: В зависимости от вида деятельности и оборотов — 0,9–5,1%.

Отчетность: —

Интеграция и подключение: —

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета:

В рейтинге «Клерка» банк занимает 2 место в категории Банки. Активно ведет блог на «Клерке» (более 26 тысяч подписчиков).

ВТБ

Стоимость и время подключения: Бесплатно.

Время зачисления на счет: На следующий рабочий день.

Используемые платежные сервисы и системы: Банковскими картами популярных платежных систем, СБП.

Функционал: Прием оплаты на сайте, в приложениях, соцсетях и мессенджерах. Оплата в один клик.

Тарифы и комиссии: Комиссия за оплату по СБП 0,4–0,7%. Комиссия по другим способам оплаты определяется индивидуально для каждого клиента и зависит от торговых оборотов, подключенного функционала и других факторов.

Отчетность: Отслеживайте статистику по оплатам за выбранный период в личном кабинете.

Интеграция и подключение: Через API и CMS.

ПО и процессинг: —

Интерфейс личного кабинета: —

В рейтинге «Клерка» банк занимает 10 место в категории Банки.

Если вам интересно участие в рейтинге «Клерка», этом обзоре или других наших проектах — позвоните нам по номеру 8 (495) 2155402 с 9-00 до 18-00 по мск, в любое время пишите в Telegram @klerkbusiness или на Email: sales@klerk.ru

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