Обзор ТОП–10 банков с самыми выгодными условиями по интернет-эквайрингу 2024

В декабре 2023 года консалтинговое агентство Markswebb опубликовало ежегодный отчет о качестве услуг, которые предоставляют банки России. Специалисты оценивали их по 780+ критериям, основные из них:

Интернет-банк как платформа.

Рассчетно-кассовое обслуживание.

Депозитные продукты.

Кредитные продукты.

Эквайринг и инкассация.

Зарплатный проект.

Корпоративные карты.

Маркетплейс партнерских сервисов.

ВЭД и валютный контроль.

Бухгалтерия и закрывающие документы.

Мы собрали топ-10 банков, которые предоставляют самые выгодные условия для внедрения эквайринга в бизнес.

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