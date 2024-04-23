Обзор ТОП–10 банков с самыми выгодными условиями по интернет-эквайрингу 2024

В декабре 2023 года консалтинговое агентство Markswebb опубликовало ежегодный отчет о качестве услуг, которые предоставляют банки России. Специалисты оценивали их по 780+ критериям, основные из них:
Интернет-банк как платформа.
Рассчетно-кассовое обслуживание.
Депозитные продукты.
Кредитные продукты.
Эквайринг и инкассация.
Зарплатный проект.
Корпоративные карты.
Маркетплейс партнерских сервисов.
ВЭД и валютный контроль.
Бухгалтерия и закрывающие документы.
Мы собрали топ-10 банков, которые предоставляют самые выгодные условия для внедрения эквайринга в бизнес.
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ПСБ
Стоимость и время подключения: Бесплатно. Срок подключения эквайринга зависит от CMS вашего сайта.
Время зачисления на счет: 3 раза в день для клиентов с расчетным счетом в ПСБ (даже в выходные дни). Если счет открыт в другом банке, деньги придут только на следующий рабочий день.
Используемые платежные сервисы и системы: МИР, Visa, Mastercard, UnionPay. Оплата с помощью Yandex.Pay, Mir Pay. С помощью QR-кода и СБП.
Функционал:
Отправка ссылки в соцсетях, мессенджерах и по смс:
Генерируются в один клик в личном кабинете.
Без интеграции.
Страница оплаты адаптирована для просмотра на мобильных устройствах. Услуги брендирования, предавторизации, рекарринг — автоматическое списание денег в личном кабинете.
Тарифы и комиссии:
Без абонентской платы, минимальных платежей и скрытых комиссий.
Комиссия за прием оплаты по карте 0,9% при открытии счета на тарифе «Ноль».
Комиссия за прием оплаты по QR-коду: от 0,2% для ЖКХ, до 0,7% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод.
Дифференцированная ставка по интернет-эквайрингу, которая автоматически меняет свое значение каждый месяц в зависимости от оборота. Чем больше оборот, тем ниже комиссия по эквайрингу:
Отчетность: Ежедневный реестр по обработанным операциям.
Интеграция и подключение: Готовые платежные модули для интернет-магазинов и инструкции для легкой настройки интернет-эквайринга: 1С-Битрикс, JoomShopping, Virtuemart, Simpla, VamShop, CS-Cart, NetCat, WooCommerce, WP eCommerce, VirtualityCMS, Flexcore, PrestaShop, Opencart 1.5-2.0-2.2-2.3-3x.
ПО и процессинг: Собственное ПО.
Интерфейс личного кабинета: Можно управлять списком сотрудников и правами доступа в личном кабинете. Фото кабинета на базе «Маркетплейс 1С-Битрикс».
В рейтинге «Клерка» банк занимает 15 место в категории Банки и в настоящее время не ведет свой блог.
Альфа-банк
Стоимость и время подключения: Бесплатная помощь по настройке и созданию сайта. Для подключения понадобится расчетный счет.
Время зачисления на счет: После закрытия смены на следующий день. Срок зачисления — до двух рабочих дней с момента операции на терминале.
Используемые платежные сервисы и системы: Прием карт, с помощью СБП, Yandex.Pay, Mir Pay.
Функционал: Прием оплаты на сайте, в приложении, в интернет-магазине или мессенджерах. Можно подключить рассрочка от Подели. Merchant Login — для работы с конструктором предплатежной страницы.
Тарифы и комиссии: Абонентская плата зависит от отрасли, оборотов, скорости зачисления.
Для всех отраслей, за исключением льготных категорий (рестораны, супермаркеты, здоровье, агенты недвижимости, путешествия, образование, ЖКХ) при обороте 500 000 руб. в месяц:
Пакетный тариф = 8 270 руб.;
Offline тариф 2,6%;
Online тариф 2,7%.
Комиссия для СБП — от 0,4 до 0,7%.
Калькулятор для расчета ставки.
Отчетность: —
Интеграция и подключение:
Возможны два варианта:
Через платежный модуль на сайте, устанавливаете плагин для CMS вашего сайта.
API банка.
Без интеграции:
Оплата по прямой ссылки, которую генерируете в личном кабинете. После оплаты получаете на email уведомление об оплате.
После выбора товара или услуги клиент переходит на страницу с формой заказа. Заполняет нужные данные и оплачивает заказ. Вам на email приходит уведомление об оплате заказа.
Партнер-интегратор платежная платформа PayKeeper.
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета:
В рейтинге «Клерка» банк занимает 7 место в категории Банки.
Сбер
Стоимость и время подключения: Подключение и обслуживание SberPay — бесплатно. Отправить документы и заключить договор можно онлайн. Подключение интернет-эквайртнга с ЮKassa занимает от 1 дня.
Время зачисления на счет: До двух дней, однако почти всегда зачисление происходит на следующий день до 12 часов по московскому времени в рабочие и выходные. На расчетные счета других банков зачисляется только в рабочие дни.
Используемые платежные сервисы и системы: Картой, SberPay, SberPay QR, СБП, электронными деньгами, ЮMoney и QIWI Кошелек, с баланса телефона, B2B-платежи через интернет-банк СберБизнес.
Функционал: Рассрочка и кредиты для покупателей. Виджет SberPay для оплаты на сайте или в приложении доступен только для банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк.
Тарифы и комиссии:
Для ЮKassa комиссии до 2,5% только за успешные платежи, вы не платите за отмену платежа или возврат.
Через СберБанк Онлайн комиссия от 1% зависит от оборотов и сферы деятельности.
Отчетность: —
Интеграция и подключение:
в личном кабинете ЮKassa;
по API;
по mSDK.
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета:
В рейтинге «Клерка» банк занимает 9 место в категории Банки.
Точка
Стоимость и время подключения: Бесплатно, помощь с подключением и настройкой за 2 рабочих дня. Необходим расчетный счет в Точке.
Время зачисления на счет: Деньги зачисляются на следующий день.
Используемые платежные сервисы и системы: Visa, MasterCard, «Мир», СБП.
Функционал:
В соцсетях ссылки на оплату в личные сообщения.
Платежный модуль на сайт или в приложении.
Тарифы и комиссии: При оплате по QR-коду до 0,7%.
Отчетность: —
Интеграция и подключение: Готовые модули для подключения эквайринга для Paykeeper Касса, Эвотор, Бизнес.РУ, Атол, Штрих М, Tilda, WordPress, 1C-Битрикс, OpenCart, MODX и другие. Интеграция через API.
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета: —
В рейтинге «Клерка» банк занимает 11 место в категории Банки. В настоящее время не ведет блог на «Клерке».
Делобанк
Стоимость и время подключения: Бесплатно, необходимо наличие расчетного счета.
Время зачисления на счет: Зачисление денежных средств на счет происходит не позднее следующего дня.
Используемые платежные сервисы и системы: MasterCard, «Мир».
Функционал: В личном кабинете вы можете сгенерировать ссылку на платежный документ и отправить ее электронную почту покупателя.
Тарифы и комиссии:
Комиссия за прием оплаты по QR-коду через СБП: 0–0,7% (в зависимости от отрасли).
Комиссия от 0,89%. Калькулятор комиссии от тарифа и оборота.
Отчетность: —
Интеграция и подключение: Для подключения услуги сайт необходим.
Простая интеграция с сайтом: готовые модули для популярных CMS, API, Платежный виджет
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета: —
В рейтинге «Клерка» банк занимает 5 место в категории Банки. В настоящее время не ведет блог на «Клерке».
Тинькофф Банк
Стоимость и время подключения: Бесплатно в течение дня. Оплату можно принимать на следующий день после подключения.
Время зачисления на счет: Если есть счет в Тинькофф, деньги придут на следующий день, даже в выходные и праздники. Если счет в другом банке, деньги придут на следующий рабочий день.
Используемые платежные сервисы и системы: Банковские карты, Tinkoff Pay, SberPay, Mir Pay, Yandex Pay, по QR‑коду через СБП, Долями, Рассрочки Тинькофф Кредит Брокер.
Функционал:
В соцсетях ссылки на оплату в личные сообщения.
Платежный модуль на сайт или в приложении.
Собственный конструктор сайтов.
Тарифы и комиссии:
Абонентской платы нет. Минимальная сумма платежа — 1 руб. Но минимальная комиссия — 3,49 руб. Комиссии от 1%.
Комиссия по QR-коду через СБП: до 0,4% — для товаров повседневного спроса, до 0,7% — для всего остального.
Отчетность: —
Интеграция и подключение: Готовые платежные модули для CMS, среди которых amoCRM, Taplink, Tilda, WordPress, 1С-Битрикс. Интеграция по API.
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета:
В рейтинге «Клерка» банк занимает 1 место в категории Банки.
Совкомбанк
Стоимость и время подключения: Бесплатная дистанционная установка специального программного обеспечения. Необходимо наличие расчетного счета.
Время зачисления на счет: —
Используемые платежные сервисы и системы: Банковские карты, по QR‑коду через СБП.
Функционал: —
Тарифы и комиссии: Никаких обязательных платежей, только комиссия с оборота от 1,8% до 2,6%. При подключении к партнерской программе «Халва» банк взимает пониженную комиссию за проведенные расчеты.
Отчетность: —
Интеграция и подключение: —
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета: —
В рейтинге «Клерка» банк занимает 8 место в категории Банки.
Модульбанк
Стоимость и время подключения: Бесплатно. Проверка сайта 1 рабочий день.
Время зачисления на счет: Моментальное зачисление по СБП, до 3 дней через платежную форму.
Используемые платежные сервисы и системы: МИР, Visa, Mastercard, Maestro, Yandex.Pay, СБП.
Функционал: Подключение холдирования. Рассрочка для клиентов.
Тарифы и комиссии: Оплаты по QR-коду: комиссия всего 0,4 или 0,7% независимо от оборота. Комиссия для других способов оплаты от 1%.
Отчетность: —
Интеграция и подключение: Готовые интеграции с CMS. Подключение по API.
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета:
В рейтинге «Клерка» банк занимает 3 место в категории Банки. Активно ведет блог на «Клерке» (более 16 тысяч подписчиков).
Ак Барс Банк
Стоимость и время подключения: Бесплатно.
Время зачисления на счет: День в день.
Используемые платежные сервисы и системы: Банковские карты Мир, Visa и Mastercard, СБП.
Функционал: Прием оплаты через сайт. Возможность кастомизации платежной страницы.
Тарифы и комиссии: В зависимости от вида деятельности и оборотов — 0,9–5,1%.
Отчетность: —
Интеграция и подключение: —
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета: —
В рейтинге «Клерка» банк занимает 2 место в категории Банки. Активно ведет блог на «Клерке» (более 26 тысяч подписчиков).
ВТБ
Стоимость и время подключения: Бесплатно.
Время зачисления на счет: На следующий рабочий день.
Используемые платежные сервисы и системы: Банковскими картами популярных платежных систем, СБП.
Функционал: Прием оплаты на сайте, в приложениях, соцсетях и мессенджерах. Оплата в один клик.
Тарифы и комиссии: Комиссия за оплату по СБП 0,4–0,7%. Комиссия по другим способам оплаты определяется индивидуально для каждого клиента и зависит от торговых оборотов, подключенного функционала и других факторов.
Отчетность: Отслеживайте статистику по оплатам за выбранный период в личном кабинете.
Интеграция и подключение: Через API и CMS.
ПО и процессинг: —
Интерфейс личного кабинета: —
В рейтинге «Клерка» банк занимает 10 место в категории Банки.
Если вам интересно участие в рейтинге «Клерка», этом обзоре или других наших проектах — позвоните нам по номеру 8 (495) 2155402 с 9-00 до 18-00 по мск, в любое время пишите в Telegram @klerkbusiness или на Email: sales@klerk.ru.
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