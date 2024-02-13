Обзор компаний, которые помогают бизнесу перейти на налоговый мониторинг 2024–2025

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ГК Астрал безопасность
Какие услуги оказывает:
Осуществит подключение к налоговому мониторингу и обеспечит соблюдение всех требований по информационной безопасности.
Проводит полный цикл работ по приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями 152-ФЗ и нормативными документами ФСТЭК и ФСБ по защите ПДн.
Аудит информационной безопасности и консультации по вопросам информационной безопасности.
Поставка, установка и настройка средств защиты информации
Сопровождение клиента после подключения: поддержка по любому техническому вопросу.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: информация уточняется.
Стоимость услуги: — информация уточняется.
Примеры заказчиков и кейсов: — информация уточняется.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: — информация уточняется.
Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.
ГНИВЦ
Вы можете оставить отзыв о компании АО ГНИВЦ в рейтинге компаний «Клерка.»
Какие услуги оказывает:
методологическая поддержка;
адаптация исходных данных;
классификация документов в электронном архиве организации;
настройка интеграции программы ГНИВЦ и источников данных организации;
получение запросов от АИС Налог-3 и формирование XML структуры ответов.
Сопровождение клиента после подключения: техническая поддержка.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Автоматическое получение запросов от АИС «Налог-3».
Стоимость услуги: информация уточняется.
Примеры заказчиков и кейсов: АО телекомпания НТВ, Аэрофлот, АО Атомэнергопром.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Программный продукт представляет из себя готовый электронный сервис налогоплательщика, реализованный на платформе «1С:Предприятие» и обеспечивает прямое подключение к электронным сервисам АИС «Налог-3».
Примеры интерфейса витрины:
Деловой профиль
Какие услуги оказывает:
реализация проектов вступления в НМ «под ключ»;
диагностика готовности к вступлению в налоговый мониторинг;
содействия в переговорах с налоговым органом;
разработки модуля СВК;
разработка дорожной карты;
составления необходимого пакета документов.
Сопровождение клиента после подключения: Окажут содействие в рамках взаимодействия с налоговыми органами в переходный период для настройки дальнейшей работы.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: информация уточняется.
Стоимость услуги: Индивидуально.
Примеры заказчиков и кейсов: — информация уточняется.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: — информация уточняется.
Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.
ДРТ Тех
Загляните в блог, который ведет компания на «Клерке», в нем она много рассказывает о налоговом мониторинге, публикует новости и информацию о мероприятиях для его участников.
Какие услуги оказывает: Реализация проектов «под ключ», в том числе:
Диагностика компании на предмет готовности к участию в режиме налогового мониторинга.
Разработка, доработка, адаптация, внедрение модуля интеграции с АИС «Налог-3».
Автоматизация системы внутреннего налогового контроля.
Доработка, адаптация, внедрение витрины данных для целей налогового мониторинга.
Адаптация, доработка электронных хранилищ документов.
Разработка дорожной карты.
Разработка требований к электронному архиву и витрине данных.
Организация электронного документооборота для целей НМ
Сопровождение клиента после подключения: Оказывают методологическую поддержку на всех этапах реализации проекта. Сопровождение в части поддержки интеграции с АИС Налог-3.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: информация уточняется.
Стоимость услуги: Индивидуально.
Примеры заказчиков и кейсов: Работали с региональной сетью заправочных станций, с крупнейшими вертикально-интегрированным нефтегазовым и государственным нефтегазовым холдингами, с японской компанией по производству и поставке офисной техники, с мультинациональной корпорацией сектора FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары широкого потребления), а также с европейской фирмой по производству кондитерских изделий. Один из последних кейсов реализовали для СК ЮНИКС.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Работают на базе технологий open-source (веб-решение), 1С, Oracle, SAP и других ERP-систем, Модуль ГНИВЦ для 1С: Налоговый мониторинг.
Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.
Контур
Читайте блог компании на «Клерке» и оставляйте отзывы о ее работе. Контур занимает 5 место в категории рейтинга «Электронная отчетность».
Какие услуги оказывает:
совместная подготовка документов и регламента информационного взаимодействия;
консультирование и образец положения о СВК;
подстройка под форматы любых учетных систем и электронных хранилищ документов (ЭХД);
настройка регистров и представлений под специфику учета клиента;
настройка интеграции АИС-Налог 3 и витрины.
Сопровождение клиента после подключения: бесплатная донастройка системы в объеме до 60 часов в год.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Общение с ФНС внутри сервиса, инспектор может запрашивать документацию и уточнять информацию в любом разделе отчета. Вся история запросов с их статусами и оповещениями хранится в системе.
Стоимость услуги: Бесплатное тестирование. Скидки от 50% на подключение к налоговому мониторингу каждого следующего юрлица в группе компаний.
Примеры заказчиков и кейсов: Доброфлот, Точка, Русский Свет.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Сервис можно разместить в облаке на сервере Контура, на серверах клиента или использовать гибридный вариант. Контур.Налоговый мониторинг входит в реестр отечественного ПО.
Примеры интерфейса витрины:
КСК Групп
Уже давно ведет на «Клерке» свой блог. Занимает 1 место место в рейтинге, в категории Аудит. Вы можете оставить свой отзыв о компании здесь.
Какие услуги оказывает:
Предварительный аудит перед вступлением в налоговый мониторинг.
Решения «под ключ» и подготовка дорожной карты.
Формирование отчетных форм для перехода на налоговый мониторинг.
Проведение работ по выявлению рисков, анализ рисков, самостоятельно выявленных налогоплательщиком, анализ контрольных процедур на предмет их полноты и точности.
Разработка (доработка) методики выявления и оценки рисков с учетом специфики деятельности клиента.
Разработка справочника рисков, паспортов рисков, библиотеки контрольных процедур, тестов для оценки системы внутреннего контроля с учетом специфики клиента.
Сопровождение клиента после подключения: IT-поддержка налогоплательщика на всех этапах налогового мониторинга. Методологическая поддержка налогоплательщика на всех этапах мониторинга.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: На этапе подключения оказание поддержки организации при несогласии с вынесенным налоговым органом мотивированным мнением.
Осуществляет содействие в переговорах и сопровождение взаимодействия с налоговым органом при вступлении в НМ.
Стоимость услуги: Индивидуально.
Примеры заказчиков и кейсов: Группа компаний Цитадель, HELIOS, Вагонмаш, Орелстрой, Русское зерно.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: информация уточняется.
Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.
НОТА ВИЗОР (ранее — T1 EasyTax)
Какие услуги оказывает: Витрина данных для налогового мониторинга НОТА ВИЗОР позволяет компаниям легко подключиться к АИС «Налог-3», получить доступ к системе и настроить для сотрудников удаленные рабочие места.
Вопросы, связанные со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ), оборудованием, методологией и подготовкой документов, необходимых для вступления в налоговый мониторинг, решают партнеры компании.
Сопровождение клиента после подключения: Вендорская поддержка клиента в течение действия лицензии и подписки, которая позволяет получать своевременные обновления сервиса и всестороннюю помощь экспертов нашей команды, не только по части ПО.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Вопросы решаются с помощью профильных партнеров.
Стоимость услуги: Стоимость обсуждается индивидуально.
Примеры заказчиков и кейсов: В прошлом году вендор НОТА и Почта Банк успешно реализовали совместный проект по внедрению решения НОТА ВИЗОР, благодаря которому финансовая организация перешла в режим налогового мониторинга и в конце первого квартала 2023 года отправила первую отчетность в ФНС. Внедрение ИТ-продукта позволило банку минимизировать трудозатраты и финансовые риски.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Витрина данных НОТА ВИЗОР — собственная разработка НОТА. Продукт является полностью импортозамещенным решением и включен в Реестр отечественного ПО.
Примеры интерфейса витрины:
Северсталь ЦЕС
Какие услуги оказывает:
Диагностика готовности к переходу на налоговый мониторинг.
Подготовка предложений и проекта регламента по информационному взаимодействию с инспекцией, разработку план-графика и дорожной карты внедрения налогового мониторинга.
Интеграция и запуск витрины данных, предназначенной для сбора, анализа и отображения налоговой информации.
Сопровождение клиента после подключения: информация уточняется.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Консультируют по взаимодействию с налоговым органом.
Стоимость услуги: Индивидуально.
Примеры заказчиков и кейсов: информация уточняется.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: информация уточняется.
Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.
Такском
Три года с «Клерком» — компания ведет блог, занимает 2 место в рейтинге в категории Электронная отчетность. Отзыв о ее работе можно оставить здесь.
Какие услуги оказывает:
Анализ информационной системы клиента, процессов учета и хранения документов.
Проверка достаточности данных и рекомендации по улучшению.
Заполнение регламента информационного взаимодействия с ФНС.
Подготовка документации для вступления в налоговый мониторинг.
Разработка «дорожной карты».
Настройка интеграции с АИС-Налог 3.
Обучение и тестирование.
Сопровождение клиента после подключения: Сопровождение от внедрения до ежедневной работы в нем.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Общение с налоговыми органами для участников налогового мониторинга возможно непосредственно через сервис. В любом разделе отчета инспектор может запросить предоставление документа для уточнения информации.
Сервис сохраняет всю историю запросов, статусы, уведомления о получении и сроки исполнения, что упрощает взаимодействие с налоговыми органами.
Стоимость услуги: Индивидуально. Предоставляют ознакомительный доступ для тестирования и оценки удобства интерфейса.
Примеры заказчиков и кейсов: М.Видео, Детский мир, DHL, МГТС, hh.ru, Почта России, Аэрофлот.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Собственные разработки и сервис «Информационно-аналитическая система Налоговый мониторинг+».
Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.
Юстиком
Какие услуги оказывает:
оценка целесообразности присоединения к такой системе;
установление степени готовности организации к вступлению в налоговый мониторинг;
проверка на соответствие всем условиям, прописанным в НК;
проверка технической готовности к переходу на налоговый мониторинг;
комплексный налоговый аудит;
анализ СВК, действующей в организации;
подготовка пакета документов, необходимых для перехода на налоговый мониторинг.
Сопровождение клиента после подключения: информация уточняется.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: на этапе внедрения подготовка официальных позиций по налогообложению для согласования с контролирующими органами.
Стоимость услуги: Индивидуально.
Примеры заказчиков и кейсов: Содружество юридическая компания, Главснаб, KNAUF, Луидор.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: информация уточняется.
Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.
Finexpertiza
Какие услуги оказывает: В области налогового мониторинга предоставляет услуги по реализации проектов по вступлению в НМ «под ключ».
Единственное, что отсутствует в арсенале услуг – это услуги по разработки требований к электронному архиву.
Экспресс-диагностика.
Подготовка пакета документации для перехода на НМ: Регламент информационного взаимодействия, информация о CDR (со всеми приложениями) — согласно требованиям ФНС.
Полная автоматизация налогового учета и отчетности: методология и реализация в 1С.
Реализация доступа налогового органа к витрине данных / онлайн доступа к учетной системе.
Система внутреннего контроля: разработка документации и автоматизация контрольных процедур.
Сопровождение клиента после подключения: Консультирование и сопровождение компании на всех этапах подготовки и после старта.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам:
Предоставление доступа к витрине учетных данных или прямого доступа к информационным системам компании в режиме реального времени.
Получение мотивированного мнения инспекции по налоговым вопросам и планируемым сделкам.
Стоимость услуги: Бесплатная экспресс-диагностика текущего состояния налогового учета и системы внутреннего контроля.
Примеры заказчиков и кейсов: Зарубежнефть, Сбер, Иркут, Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение, Роскомос, Группа Черкизово, Мегафон, Связной.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Предлагает решения по переходу на налоговый мониторинг на основе собственных методологических наработок.
Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.
Kept
Какие услуги оказывает:
Обследование готовности компании к участию в налоговом мониторинге.
Создание (доработка) системы управления рисками и системы внутренних контролей.
Подготовка пакета документов для вступления в налоговый мониторинг в машиночитаемом формате.
Методологическое сопровождение компании в процессе автоматизации информационного взаимодействия с ФНС России.
Автоматизация информационного взаимодействия с ФНС с использованием «Витрины данных» или путем предоставления доступа в информационные системы налогоплательщика и интеграция с АИС Налог-3.
Сопровождение клиента после подключения: Техническая поддержка и методологическое сопровождение на всех этапах проекта, в том числе обеспечивают сопровождение взаимодействия с налоговыми органами и ГНИВЦ.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: На витрине данных организован обмен мотивированными мнениями и взаимосогласительная процедура с участием ФНС. Осуществляет содействие в переговорах и сопровождение взаимодействия с налоговым органом при вступлении в НМ.
Стоимость услуги: Стоимость работ по внедрению решения рассчитывается индивидуально, исходя из расчета трудозатрат на выполнение работ и сложности ИТ-процессов заказчика.
Окончательный расчет стоимости работ по внедрению предоставляется заказчику на этапе согласования проекта договора на оказание услуг по внедрению ПО.
Примеры заказчиков и кейсов: Успешное осуществление более 250 проектов по вступлению в налоговый мониторинг, включая как диагностику компаний, так и выполнение проектов «под ключ»:
Крупный автомобильный концерн. Разработка и внедрение ПО «Витрина данных» Kept (Tax Data Mart), включая методологическое сопровождение, опыт внедрения ЭЦП, реализацию корпоративного хранилища данных, интеграцию с АИС «Налог -3» и автоматизацию СВНК (с интеграцией с различными учетными системами, в частности SAP и Oracle)
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Использует собственное решение ПО «Витрина данных» для взаимодействия с налоговыми органами без привлечения ИТ-интегратора.
Примеры интерфейса витрины:
Lexema
Вы можете оставить отзыв о компании в рейтинге «Клерка».
Какие услуги оказывает:
Витрина данных. Доступ к налоговым декларациям, с возможностью провалиться до первичного документа, просмотреть скан документа. Налоговый орган может посмотреть оборотно-сальдовую ведомость с использованием различных выборок и группировок.
Конструктор пользовательских отчетов на базе проводок.
Электронный архива документов.
Электронный документооборот для обмена сообщений с налоговой инспекцией.
Проверка контрольных соотношений.
Управление налоговыми рискам.
Интеграция с АИС Налог-3.
Сопровождение клиента после подключения: Сопровождение предоставляется.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: В налоговом мониторинге предоставлена возможность взаимодействия налоговой службы и предприятия через специальную форму Вопрос-ответ.
Стоимость услуги: Индивидуально.
Примеры заказчиков и кейсов: Кейс «ОДК-УМПО».
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Структура регистров и деклараций переносится в Витрину автоматически из существующих файлов в 1С или Excel. Перенос бухгалтерских и налоговых данных в Витрину происходит автоматически по заданным правилам. Перенос организован при помощи технологии RPA. Собственные разработки.
Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.
Pepeliaev Group
Какие услуги оказывает:
диагностика компании на предмет готовности вступления в налоговый мониторинг;
подготовка дорожной карты по вступлению в НМ;
разработку системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), включая организационную структуру, матрицу ролей и полномочий;
подготовка пакета документов;
содействие в переговорах и сопровождение взаимодействия с налоговым органом;
консультирование налогоплательщика при проведении НМ;
сопровождение на этапе внедрение информационной системы.
Не разрабатывает требования к витрине данных для возможности предоставления доступа к ней налогового органа, не разрабатывает требования к электронному архиву.
Сопровождение клиента после подключения: информация уточняется.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Осуществляет сопровождение по подготовке ответов на запросы налогового органа, связанные с системой внутреннего контроля и полную поддержку при работе с мотивированным мнением. Обжалование результатов ВНП по результатам неисполнения мотивированных мнений. Работа с претензиями налоговых органов, предъявленных за пределами сроков для вынесения мотивированных мнений.
Стоимость услуги: Индивидуально, зависимости от объема задач на каждой стадии.
Примеры заказчиков и кейсов: Проекты по сопровождению компаний в процессе перехода на налоговый мониторинг для компаний из разных отраслей: информационные технологии, страхование, строительство, добыча и экспорт угля, производство удобрений, металлургия.
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Решение задач по автоматизации совместно с партнёрами.
Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.
RAMAX Group
Занимает 4 место в рейтинге «Клерка» в категории Управленческий учет.
Какие услуги оказывает:
Разработка методологии раскрытия налоговых показателей и показателей СВК.
Разработка архитектуры автоматизированного решения.
Проектирование и реализация системы.
Разработка методов информационного взаимодействия с налоговыми органами.
Разработка и документирование системы внутренних контролей.
Интеграция системы налогового мониторинга и витрины данных.
Доработка существующих ИТ-систем.
Ввод в эксплуатацию и техническая поддержка.
Сопровождение клиента после подключения: техническая поддержка.
Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Получение мотивированных мнений от ФНС и запрос документов и пояснений по отчетам непосредственно из системы.
Стоимость услуги: Индивидуально
Примеры заказчиков и кейсов: Внедрение налогового мониторинга для отчетности по налогу на имущество для Теле 2. Витрина данных для налогового мониторинга в ПАО Аэрофлот. Внедрение информационной системы «Налоговый мониторинг. Витрина данных».
Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Предоставляет выбор подходящей платформы налогового мониторинга 1C, SAP или VK Tax Compliance под вашу учетную систему.
Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.
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