Налоговые проверки

Обзор компаний, которые помогают бизнесу перейти на налоговый мониторинг 2024–2025

Избавиться от налоговых проверок можно! Для этого бизнес подключается к налоговому мониторингу. Инспекторы получают данные о компании в режиме онлайн, а если видят ошибки, то дают рекомендации, как их исправить. Мы изучили 15 компаний, которые оказывают поддержку при переходе на налоговый мониторинг, настраивают витрину данных и передачу сведений в ФНС.

Если хотите узнать больше об услуге налогового мониторинге в конкретной компании — просто кликайте на заголовок с ее названием.

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ГК Астрал безопасность

Какие услуги оказывает:

  • Осуществит подключение к налоговому мониторингу и обеспечит соблюдение всех требований по информационной безопасности. 

  • Проводит полный цикл работ по приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями 152-ФЗ и нормативными документами ФСТЭК и ФСБ по защите ПДн. 

  • Аудит информационной безопасности и консультации по вопросам информационной безопасности.  

  • Поставка, установка и настройка средств защиты информации

Сопровождение клиента после подключения: поддержка по любому техническому вопросу.  

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: информация уточняется.

Стоимость услуги: — информация уточняется.

Примеры заказчиков и кейсов: — информация уточняется.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: — информация уточняется.

Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.

ГНИВЦ

Вы можете оставить отзыв о компании АО ГНИВЦ в рейтинге компаний «Клерка.»

Какие услуги оказывает:

  • методологическая поддержка;

  • адаптация исходных данных;

  • классификация документов в электронном архиве организации;

  • настройка интеграции программы ГНИВЦ и источников данных организации;

  • получение запросов от АИС Налог-3 и формирование XML структуры ответов.

Сопровождение клиента после подключения: техническая поддержка.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Автоматическое получение запросов от АИС «Налог-3».

Стоимость услуги: информация уточняется.

Примеры заказчиков и кейсов: АО телекомпания НТВ, Аэрофлот, АО Атомэнергопром.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Программный продукт представляет из себя готовый электронный сервис налогоплательщика, реализованный на платформе «1С:Предприятие» и обеспечивает прямое подключение к электронным сервисам АИС «Налог-3».

Примеры интерфейса витрины:

Деловой профиль

Какие услуги оказывает:

  • реализация проектов вступления в НМ «под ключ»;

  • диагностика готовности к вступлению в налоговый мониторинг;

  • содействия в переговорах с налоговым органом;

  • разработки модуля СВК;

  • разработка дорожной карты;

  • составления необходимого пакета документов.

Сопровождение клиента после подключения: Окажут содействие в рамках взаимодействия с налоговыми органами в переходный период для настройки дальнейшей работы.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: информация уточняется.

Стоимость услуги: Индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: — информация уточняется.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: — информация уточняется.

Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.

ДРТ Тех

Загляните в блог, который ведет компания на «Клерке», в нем она много рассказывает о налоговом мониторинге, публикует новости и информацию о мероприятиях для его участников.

Какие услуги оказывает: Реализация проектов «под ключ», в том числе:

  • Диагностика компании на предмет готовности к участию в режиме налогового мониторинга.

  • Разработка, доработка, адаптация, внедрение модуля интеграции с АИС «Налог-3».

  • Автоматизация системы внутреннего налогового контроля.

  • Доработка, адаптация, внедрение витрины данных для целей налогового мониторинга.

  • Адаптация, доработка электронных хранилищ документов.

  • Разработка дорожной карты.

  • Разработка требований к электронному архиву и витрине данных.

  • Организация электронного документооборота для целей НМ

Сопровождение клиента после подключения: Оказывают методологическую поддержку на всех этапах реализации проекта. Сопровождение в части поддержки интеграции с АИС Налог-3.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: информация уточняется.

Стоимость услуги: Индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: Работали с региональной сетью заправочных станций, с крупнейшими вертикально-интегрированным нефтегазовым и государственным нефтегазовым холдингами, с японской компанией по производству и поставке офисной техники, с мультинациональной корпорацией сектора FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары широкого потребления), а также с европейской фирмой по производству кондитерских изделий. Один из последних кейсов реализовали для СК ЮНИКС.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Работают на базе технологий open-source (веб-решение), 1С, Oracle, SAP и других ERP-систем, Модуль ГНИВЦ для 1С: Налоговый мониторинг.

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.

Контур

Читайте блог компании на «Клерке» и оставляйте отзывы о ее работе. Контур занимает 5 место в категории рейтинга «Электронная отчетность».

Какие услуги оказывает:

  • совместная подготовка документов и регламента информационного взаимодействия;

  • консультирование и образец положения о СВК;

  • подстройка под форматы любых учетных систем и электронных хранилищ документов (ЭХД);

  • настройка регистров и представлений под специфику учета клиента;

  • настройка интеграции АИС-Налог 3 и витрины.

Сопровождение клиента после подключения: бесплатная донастройка системы в объеме до 60 часов в год.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Общение с ФНС внутри сервиса, инспектор может запрашивать документацию и уточнять информацию в любом разделе отчета. Вся история запросов с их статусами и оповещениями хранится в системе.

Стоимость услуги: Бесплатное тестирование. Скидки от 50% на подключение к налоговому мониторингу каждого следующего юрлица в группе компаний.

Примеры заказчиков и кейсов: Доброфлот, Точка, Русский Свет.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Сервис можно разместить в облаке на сервере Контура, на серверах клиента или использовать гибридный вариант. Контур.Налоговый мониторинг входит в реестр отечественного ПО.

Примеры интерфейса витрины:

КСК Групп

Уже давно ведет на «Клерке» свой блог. Занимает 1 место место в рейтинге, в категории Аудит. Вы можете оставить свой отзыв о компании здесь.

Какие услуги оказывает:

  • Предварительный аудит перед вступлением в налоговый мониторинг.

  • Решения «под ключ» и подготовка дорожной карты.

  • Формирование отчетных форм для перехода на налоговый мониторинг.

  • Проведение работ по выявлению рисков, анализ рисков, самостоятельно выявленных налогоплательщиком, анализ контрольных процедур на предмет их полноты и точности.

  • Разработка (доработка) методики выявления и оценки рисков с учетом специфики деятельности клиента.

  • Разработка справочника рисков, паспортов рисков, библиотеки контрольных процедур, тестов для оценки системы внутреннего контроля с учетом специфики клиента.

Сопровождение клиента после подключения: IT-поддержка налогоплательщика на всех этапах налогового мониторинга. Методологическая поддержка налогоплательщика на всех этапах мониторинга.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: На этапе подключения оказание поддержки организации при несогласии с вынесенным налоговым органом мотивированным мнением.

Осуществляет содействие в переговорах и сопровождение взаимодействия с налоговым органом при вступлении в НМ.

Стоимость услуги: Индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: Группа компаний Цитадель, HELIOS, Вагонмаш, Орелстрой, Русское зерно.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: информация уточняется.

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.

НОТА ВИЗОР (ранее — T1 EasyTax)

Какие услуги оказывает: Витрина данных для налогового мониторинга НОТА ВИЗОР позволяет компаниям легко подключиться к АИС «Налог-3», получить доступ к системе и настроить для сотрудников удаленные рабочие места.

Вопросы, связанные со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ), оборудованием, методологией и подготовкой документов, необходимых для вступления в налоговый мониторинг, решают партнеры компании.

Сопровождение клиента после подключения: Вендорская поддержка клиента в течение действия лицензии и подписки, которая позволяет получать своевременные обновления сервиса и всестороннюю помощь экспертов нашей команды, не только по части ПО.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Вопросы решаются с помощью профильных партнеров.

Стоимость услуги: Стоимость обсуждается индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: В прошлом году вендор НОТА и Почта Банк успешно реализовали совместный проект по внедрению решения НОТА ВИЗОР, благодаря которому финансовая организация перешла в режим налогового мониторинга и в конце первого квартала 2023 года отправила первую отчетность в ФНС. Внедрение ИТ-продукта позволило банку минимизировать трудозатраты и финансовые риски.   

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Витрина данных НОТА ВИЗОР — собственная разработка НОТА. Продукт является полностью импортозамещенным решением и включен в Реестр отечественного ПО.

Примеры интерфейса витрины:

Северсталь ЦЕС

Какие услуги оказывает:

  • Диагностика готовности к переходу на налоговый мониторинг.

  • Подготовка предложений и проекта регламента по информационному взаимодействию с инспекцией, разработку план-графика и дорожной карты внедрения налогового мониторинга.

  • Интеграция и запуск витрины данных, предназначенной для сбора, анализа и отображения налоговой информации.

Сопровождение клиента после подключения: информация уточняется.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Консультируют по взаимодействию с налоговым органом.

Стоимость услуги: Индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: информация уточняется.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: информация уточняется.

Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.

Такском

Три года с «Клерком» — компания ведет блог, занимает 2 место в рейтинге в категории Электронная отчетность. Отзыв о ее работе можно оставить здесь.

Какие услуги оказывает:

  • Анализ информационной системы клиента, процессов учета и хранения документов.

  • Проверка достаточности данных и рекомендации по улучшению.

  • Заполнение регламента информационного взаимодействия с ФНС.

  • Подготовка документации для вступления в налоговый мониторинг.

  • Разработка «дорожной карты».

  • Настройка интеграции с АИС-Налог 3.

  • Обучение и тестирование.

Сопровождение клиента после подключения: Сопровождение от внедрения до ежедневной работы в нем.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Общение с налоговыми органами для участников налогового мониторинга возможно непосредственно через сервис. В любом разделе отчета инспектор может запросить предоставление документа для уточнения информации.

Сервис сохраняет всю историю запросов, статусы, уведомления о получении и сроки исполнения, что упрощает взаимодействие с налоговыми органами.

Стоимость услуги: Индивидуально. Предоставляют ознакомительный доступ для тестирования и оценки удобства интерфейса.

Примеры заказчиков и кейсов: М.Видео, Детский мир, DHL, МГТС, hh.ru, Почта России, Аэрофлот.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Собственные разработки и сервис «Информационно-аналитическая система Налоговый мониторинг+».

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.

Юстиком

Какие услуги оказывает:

  • оценка целесообразности присоединения к такой системе;

  • установление степени готовности организации к вступлению в налоговый мониторинг;

  • проверка на соответствие всем условиям, прописанным в НК;

  • проверка технической готовности к переходу на налоговый мониторинг;

  • комплексный налоговый аудит;

  • анализ СВК, действующей в организации;

  • подготовка пакета документов, необходимых для перехода на налоговый мониторинг.

Сопровождение клиента после подключения: информация уточняется.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: на этапе внедрения подготовка официальных позиций по налогообложению для согласования с контролирующими органами.

Стоимость услуги: Индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: Содружество юридическая компания, Главснаб, KNAUF, Луидор.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: информация уточняется.

Примеры интерфейса витрины: — информация уточняется.

Finexpertiza

Какие услуги оказывает: В области налогового мониторинга предоставляет услуги по реализации проектов по вступлению в НМ «под ключ».

Единственное, что отсутствует в арсенале услуг – это услуги по разработки требований к электронному архиву.

  • Экспресс-диагностика.

  • Подготовка пакета документации для перехода на НМ: Регламент информационного взаимодействия, информация о CDR (со всеми приложениями) — согласно требованиям ФНС.

  • Полная автоматизация налогового учета и отчетности: методология и реализация в 1С.

  • Реализация доступа налогового органа к витрине данных / онлайн доступа к учетной системе.

  • Система внутреннего контроля: разработка документации и автоматизация контрольных процедур.

Сопровождение клиента после подключения: Консультирование и сопровождение компании на всех этапах подготовки и после старта.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам:

  • Предоставление доступа к витрине учетных данных или прямого доступа к информационным системам компании в режиме реального времени.

  • Получение мотивированного мнения инспекции по налоговым вопросам и планируемым сделкам.

Стоимость услуги: Бесплатная экспресс-диагностика текущего состояния налогового учета и системы внутреннего контроля. 

Примеры заказчиков и кейсов: Зарубежнефть, Сбер, Иркут, Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение, Роскомос, Группа Черкизово, Мегафон, Связной.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Предлагает решения по переходу на налоговый мониторинг на основе собственных методологических наработок.

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.

Kept

Какие услуги оказывает:

  • Обследование готовности компании к участию в налоговом мониторинге.

  • Создание (доработка) системы управления рисками и системы внутренних контролей.

  • Подготовка пакета документов для вступления в налоговый мониторинг в машиночитаемом формате.

  • Методологическое сопровождение компании в процессе автоматизации информационного взаимодействия с ФНС России.

  • Автоматизация информационного взаимодействия с ФНС с использованием «Витрины данных» или путем предоставления доступа в информационные системы налогоплательщика и интеграция с АИС Налог-3.

Сопровождение клиента после подключения: Техническая поддержка и методологическое сопровождение на всех этапах проекта, в том числе обеспечивают сопровождение взаимодействия с налоговыми органами и ГНИВЦ.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: На витрине данных организован обмен мотивированными мнениями и взаимосогласительная процедура с участием ФНС. Осуществляет содействие в переговорах и сопровождение взаимодействия с налоговым органом при вступлении в НМ.

Стоимость услуги: Стоимость работ по внедрению решения рассчитывается индивидуально, исходя из расчета трудозатрат на выполнение работ и сложности ИТ-процессов заказчика.

Окончательный расчет стоимости работ по внедрению предоставляется заказчику на этапе согласования проекта договора на оказание услуг по внедрению ПО.

Примеры заказчиков и кейсов: Успешное осуществление более 250 проектов по вступлению в налоговый мониторинг, включая как диагностику компаний, так и выполнение проектов «под ключ»:

  • Крупнейший мобильный оператор.

  • Крупный автомобильный концерн. Разработка и внедрение ПО «Витрина данных» Kept (Tax Data Mart), включая методологическое сопровождение, опыт внедрения ЭЦП, реализацию корпоративного хранилища данных, интеграцию с АИС «Налог -3» и автоматизацию СВНК (с интеграцией с различными учетными системами, в частности SAP и Oracle

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Использует собственное решение ПО «Витрина данных» для взаимодействия с налоговыми органами без привлечения ИТ-интегратора.

Примеры интерфейса витрины:

Пример интерфейса информационной системы TAX DATA MART
Модуль СВК
Модуль СВК

Lexema

Вы можете оставить отзыв о компании в рейтинге «Клерка».

Какие услуги оказывает:

  • Витрина данных. Доступ к налоговым декларациям, с возможностью провалиться до первичного документа, просмотреть скан документа. Налоговый орган может посмотреть оборотно-сальдовую ведомость с использованием различных выборок и группировок.

  • Конструктор пользовательских отчетов на базе проводок.

  • Электронный архива документов.

  • Электронный документооборот для обмена сообщений с налоговой инспекцией.

  • Проверка контрольных соотношений.

  • Управление налоговыми рискам.

  • Интеграция с АИС Налог-3.

Сопровождение клиента после подключения: Сопровождение предоставляется.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: В налоговом мониторинге предоставлена возможность взаимодействия налоговой службы и предприятия через специальную форму Вопрос-ответ.

Стоимость услуги: Индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: Кейс «ОДК-УМПО».

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Структура регистров и деклараций переносится в Витрину автоматически из существующих файлов в 1С или Excel. Перенос бухгалтерских и налоговых данных в Витрину происходит автоматически по заданным правилам. Перенос организован при помощи технологии RPA. Собственные разработки.

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.

Pepeliaev Group

Какие услуги оказывает:

  • диагностика компании на предмет готовности вступления в налоговый мониторинг;

  • подготовка дорожной карты по вступлению в НМ;

  • разработку системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), включая организационную структуру, матрицу ролей и полномочий;

  • подготовка пакета документов;

  • содействие в переговорах и сопровождение взаимодействия с налоговым органом;

  • консультирование налогоплательщика при проведении НМ;

  • сопровождение на этапе внедрение информационной системы.

Не разрабатывает требования к витрине данных для возможности предоставления доступа к ней налогового органа, не разрабатывает требования к электронному архиву.

Сопровождение клиента после подключения: информация уточняется.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Осуществляет сопровождение по подготовке ответов на запросы налогового органа, связанные с системой внутреннего контроля и полную поддержку при работе с мотивированным мнением. Обжалование результатов ВНП по результатам неисполнения мотивированных мнений. Работа с претензиями налоговых органов, предъявленных за пределами сроков для вынесения мотивированных мнений.

Стоимость услуги: Индивидуально,  зависимости от объема задач на каждой стадии.

Примеры заказчиков и кейсов: Проекты по сопровождению компаний в процессе перехода на налоговый мониторинг для компаний из разных отраслей: информационные технологии, страхование, строительство, добыча и экспорт угля, производство удобрений, металлургия.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Решение задач по автоматизации совместно с партнёрами.

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.

RAMAX Group

Занимает 4 место в рейтинге «Клерка» в категории Управленческий учет.

Какие услуги оказывает:

  • Разработка методологии раскрытия налоговых показателей и показателей СВК.

  • Разработка архитектуры автоматизированного решения.

  • Проектирование и реализация системы.

  • Разработка методов информационного взаимодействия с налоговыми органами.

  • Разработка и документирование системы внутренних контролей.

  • Интеграция системы налогового мониторинга и витрины данных.

  • Доработка существующих ИТ-систем.

  • Ввод в эксплуатацию и техническая поддержка.

Сопровождение клиента после подключения: техническая поддержка.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: Получение мотивированных мнений от ФНС и запрос документов и пояснений по отчетам непосредственно из системы.

Стоимость услуги: Индивидуально

Примеры заказчиков и кейсов: Внедрение налогового мониторинга для отчетности по налогу на имущество для Теле 2. Витрина данных для налогового мониторинга в ПАО Аэрофлот. Внедрение информационной системы «Налоговый мониторинг. Витрина данных».

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Предоставляет выбор подходящей платформы налогового мониторинга 1C, SAP или VK Tax Compliance под вашу учетную систему.

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.

Напоминаем, что вы можете попасть в рейтинг или внести правки в информацию в нем с помощью наших менеджеров — напишите нам на почту sales@klerk.ru или позвоните по телефону 8(495)215-54-02.

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Избавиться от налоговых проверок можно! Для этого бизнес подключается к налоговому мониторингу. Инспекторы получают данные о компании в режиме онлайн, а если видят ошибки, то дают рекомендации, как их исправить. Мы изучили 15 компаний, которые оказывают поддержку при переходе на налоговый мониторинг, настраивают витрину данных и передачу сведений в ФНС.

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