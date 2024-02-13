Обзор компаний, которые помогают бизнесу перейти на налоговый мониторинг 2024–2025

Загляните в блог, который ведет компания на «Клерке», в нем она много рассказывает о налоговом мониторинге, публикует новости и информацию о мероприятиях для его участников.

Какие услуги оказывает: Реализация проектов «под ключ», в том числе:

Диагностика компании на предмет готовности к участию в режиме налогового мониторинга.

Разработка, доработка, адаптация, внедрение модуля интеграции с АИС «Налог-3».

Автоматизация системы внутреннего налогового контроля.

Доработка, адаптация, внедрение витрины данных для целей налогового мониторинга.

Адаптация, доработка электронных хранилищ документов.

Разработка дорожной карты.

Разработка требований к электронному архиву и витрине данных.

Организация электронного документооборота для целей НМ

Сопровождение клиента после подключения: Оказывают методологическую поддержку на всех этапах реализации проекта. Сопровождение в части поддержки интеграции с АИС Налог-3.

Помощь в переговорах с ФНС в дальнейшем при появлении споров по сделкам: информация уточняется.

Стоимость услуги: Индивидуально.

Примеры заказчиков и кейсов: Работали с региональной сетью заправочных станций, с крупнейшими вертикально-интегрированным нефтегазовым и государственным нефтегазовым холдингами, с японской компанией по производству и поставке офисной техники, с мультинациональной корпорацией сектора FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары широкого потребления), а также с европейской фирмой по производству кондитерских изделий. Один из последних кейсов реализовали для СК ЮНИКС.

Технические решения для создания витрины данных, взаимодействия с ФНС: Работают на базе технологий open-source (веб-решение), 1С, Oracle, SAP и других ERP-систем, Модуль ГНИВЦ для 1С: Налоговый мониторинг.

Примеры интерфейса витрины: информация уточняется.